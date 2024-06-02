Выездные экскурсии из Вероны

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Вероне на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
599 за всё до 3 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
539 за всё до 3 чел.
Винный тур: Soave - вино любви
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
588 за всё до 3 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380342 за всё до 4 чел.
Роскошные виллы Венето
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
490 за всё до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
  • К
    Ким
    12 февраля 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
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    и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах!

    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2023
    Винный тур: Soave - вино любви
    Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек
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    в общении! Столько новой информации, красивейший мест и вкуснейшего вина! Индивидуальный подход- это тоже одно из важных вещей! Все на высшем уровне! Не могу найти еще больше слов благодарности))) поэтому обязательно приеду в следующий раз и именно к Анне! И конечно буду рекомендовать всем встречи с ней! Это было незабываемо! Спасибо еще раз! 🫶🏼

  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
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    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
  • Э
    Эльвира
    4 мая 2023
    Винный тур: Soave - вино любви
    Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела.
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    Есть люди которым,от Бога дано быть экскурсоводом и работать с людьми. Ее хочется слушать и время надо, чтоб остановилось. Но увы, время пролетело очень быстро и кажется мы что -то не спросили, что -то забыли. Но мы точно знаем,мы вернёмся и встретимся! До новых встреч!!! Дорогие путешественники, если вы планируете поехать в Верону, то Вам обязательно надо взять Анну! Не пожалеете точно!

    Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность
  • Г
    Галина
    30 июля 2022
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
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    Амароне, выбирайте эту поездку с Анной. Замечательный расказчик, влюбленный в этот регион, откроет все секреты жизни региона Вальполичелло! Вернёмся снова для поездки а Соаве и озеро Гарда.

  • А
    Александр
    27 июля 2022
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Отличный гид, отличный маршрут. Наилучшие рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
  2. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  3. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
  4. Винный тур: Soave - вино любви
  5. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 599 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Вероны и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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