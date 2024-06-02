1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
€599 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€539 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€588 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380€342 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- ССергей5 мая 2024Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
- ККим12 февраля 2024Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
- ЕЕкатерина4 декабря 2023Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек
- ССветлана15 октября 2023С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
- ССветлана15 октября 2023Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
- ЕЕлена9 сентября 2023Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
- ЭЭльвира4 мая 2023Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела.
- ГГалина30 июля 2022Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
- ААлександр27 июля 2022Отличный гид, отличный маршрут. Наилучшие рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Вероны и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии