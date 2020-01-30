95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Вне стен Вероны жизни нет нигде!» — говорил Ромео, разлученный с Джульеттой. Эти слова скажет любой истинный веронезец, влюбленный в свой город. Вы тоже непременно полюбите Верону, когда я познакомлю вас с ней поближе. Посетите все «визитные карточки» города, насладитесь великолепной панорамой Вероны с высоты птичьего полета, погуляете по старинным улицам, а после экскурсии найдете в почте романтичные фотографии на память о нашей встрече.

Что вас ожидает

Верона сквозь века

Вы посетите главные достопримечательности Вероны: величественный амфитеатр Арена, церковь Св. Зинона, возведенную в уникальной, присущей только региону Венето манере. А также площадь Бра, по которой шли на Рим отряды Муссолини, и величавый Старый Замок. Навестите Джульетту в ее доме на улице Капелло, пройдете через древние римские городские ворота Iovia, ныне Борсари, и не заплатите входную пошлину! Поблуждаете по узким улицам и выпьете чашечку ароматного кофе в любимой местными жителями кофейне. В конце прогулки я сделаю для вас серию романтических фотографий и покажу изумительную панораму Вероны с высоты одного из холмов, окружающих реку Адидже.

Город романтиков и влюбленных

Сердце Вероны хранит немало историй: печальных и счастливых. На экскурсии я расскажу вам главные легенды прекрасного города. Вы узнаете, как рыбак, пришедший к городским воротам, стал святым, могущественный король возвел храм в память о своем противнике, простой солдат стал автором чудодейственной святыни, а возлюбленная раба Аэлия окрестила себя «Счастливой», несмотря на тяжесть сделанного выбора. Кроме романтических сюжетов, вы услышите увлекательный рассказ об истории и архитектуре города, а также забавных привычках и обычаях местных жителей. На память о нашей прогулке я отправлю вам пять обработанных, готовых к печати фотографий.