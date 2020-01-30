95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Верона — первое свидание

Увидеть знаковые места «города любви» и узнать его легенды

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
«Вне стен Вероны жизни нет нигде!» — говорил Ромео, разлученный с Джульеттой.

Эти слова скажет любой истинный веронезец, влюбленный в свой город.

Вы тоже непременно полюбите Верону, когда я познакомлю вас с ней поближе.

Посетите все «визитные карточки» города, насладитесь великолепной панорамой Вероны с высоты птичьего полета, погуляете по старинным улицам, а после экскурсии найдете в почте романтичные фотографии на память о нашей встрече.
От 97 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Pasque Veronesi
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии95 отзывов
4.96
Верона — первое свидание
Верона — первое свидание

Что вас ожидает

Верона сквозь века
Вы посетите главные достопримечательности Вероны: величественный амфитеатр Арена, церковь Св. Зинона, возведенную в уникальной, присущей только региону Венето манере. А также площадь Бра, по которой шли на Рим отряды Муссолини, и величавый Старый Замок. Навестите Джульетту в ее доме на улице Капелло, пройдете через древние римские городские ворота Iovia, ныне Борсари, и не заплатите входную пошлину! Поблуждаете по узким улицам и выпьете чашечку ароматного кофе в любимой местными жителями кофейне. В конце прогулки я сделаю для вас серию романтических фотографий и покажу изумительную панораму Вероны с высоты одного из холмов, окружающих реку Адидже.

Город романтиков и влюбленных
Сердце Вероны хранит немало историй: печальных и счастливых. На экскурсии я расскажу вам главные легенды прекрасного города. Вы узнаете, как рыбак, пришедший к городским воротам, стал святым, могущественный король возвел храм в память о своем противнике, простой солдат стал автором чудодейственной святыни, а возлюбленная раба Аэлия окрестила себя «Счастливой», несмотря на тяжесть сделанного выбора. Кроме романтических сюжетов, вы услышите увлекательный рассказ об истории и архитектуре города, а также забавных привычках и обычаях местных жителей. На память о нашей прогулке я отправлю вам пять обработанных, готовых к печати фотографий.

Верона — первое свидание
Верона — первое свидание
Верона — первое свидание
Верона — первое свидание
Верона — первое свидание
Верона — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Pasque Veronesi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Мне 36 лет, из них последние шесть я живу в Вероне. В этот город меня привела история любви, и могу сказать с полной уверенностью — Верона дарит не только обещание счастья, но и соединяет сердца и судьбы. Именно о трагических и счастливых судьбах людей, живших в разные эпохи, об их следах, застывших в архитектуре города, и будет мой рассказ.
Напишите мне

95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Всем доброго времени суток.
Хочу написать несколько слов о нашей экскурсии. Мы выбрали Верону городом нашей поездки на 30-ти летие совместной жизни. И не пожалели. И это целиком заслуга нашего экскурсовода.
Ирина, СПАСИБО огромное.
Эта экскурсия не для пафосных людей, которые заплатили и ждут что их будут облизывать. Это рассказ про город человека, который живет в этом городе, любит этот город и готов поделиться своими знаниями и эмоциями. 3,5 часа пролетели незаметно. Мы как будто общались со своей знакомой, с которой встретились в Вероне.
Мы влюбились в Верону, ее улочки, площади, фрески на стенах. А какую пиццу мы ели по рекомендации Ирины .... Местное вино очень понравилось...
В общем день в Вероне мы запомним надолго
Ирина, ещё раз спасибо!!!!!!
29 января 2020
Впервые были в Вероне. Ирина не только показала самые знаковые места города, но и рассказала много историй из жизни горожан. "Живая" экскурсия , много фотографий и впечатлений. Будем рады встретиться снова!
2 января 2020
Спасибо Ирине, всё было очень хорошо!
30 декабря 2019
Ирина - великолепный рассказчик, с отличным чувством юмора. Знакомство с Вероной состоялось, а сделанные ей фотографии и коротенькие беседы с жителями Вероны стали приятным дополнением к общему впечатлению. Спасибо!
21 декабря 2019
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время. Интересно, душевно, атмосфЭрно. Рекомендую!!!
13 декабря 2019
Великолепная экскурсия!!! Огромная благодарность гиду за чудесную и очень теплую прогулку по Вероне! Ирина очень открытая, позитивная и невероятно обаятельная! Понравилось, что была именно прогулка, а не экскурсия пересыпанная сухими фактами, маршрут был выстроен с учетом интересных архитектурных особенностей города, но без толпы туристов, с удивительным рассказом о прошлом и настоящем города, о фактах и вымыслах, все было размеренно
и очень душевно! Заглянули в маленький, но удивительный парфюмерный магазинчик с очень импозантным хозяином-парфюмером :)) Ирина любезно порекомендовала нам места для самостоятельных прогулок, рассказала, где можно вкусно перекусить и выпить кофе, на какие сорта вин и сыров обратить внимание. Отдельное спасибо за рекомендацию пиццерии, вкуснее мы не пробовали нигде!
От души рекомендую Ирину для знакомства с Вероной!
17 ноября 2019
Чудесная экскурсия. Отличная возможность прочувствовать город и подобрать свой запах. Отдельное спасибо за фотосессию!
5 ноября 2019
Первое знакомство с чудесным городом прошло замечательно,
благодаря прекрасному гиду и обаятельному человеку-Ирине!
Спасибо за содержательный рассказ, украсивший нашу прогулку!
18 октября 2019
Большое спасибо Ирине за экскурсию! Все очень понравилось!
11 октября 2019
Большое спасибо Ирине за прекрасное время в прекрасном городе! Отлично составленный маршрут! Ирина очень "вкусно" рассказывает историю города, дополняя факты историческими изюминками и деталями) Прошли по местам, куда самостоятельно ни за что не догадаешься заглянуть. Мы остались очень довольны) В качестве бонуса Ирина рассказала нам о мастерах парфюма и сладостей)) Высший балл!!
Ещё 85 отзывов

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардеробаШопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардеробаШопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
138 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Найти идеальные вещи в итальянском аутлете
Мы отправимся на автомобиле в волшебное место — крупный аутлет в часе езды от Вероны. Вы сможете купить вещи известных и проверенных брендов, которые будут радовать вас годами великолепным качеством и стилем. Я всегда буду рядом, помогу подобрать нужный размер, при необходимости проверить наличие товара на складе, выяснить состав ткани и оценить, хорошо ли сидит вещь.

Обзорные экскурсии в Вероне

Ежедневная прогулка по ВеронеЕжедневная прогулка по ВеронеЕжедневная прогулка по Вероне
20 за человека
2 часа
67 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Верона окутает вас своим романтичным флёром: её улицы откроют седые легенды, а средневековые постройки будто перенесут в те времена, когда враждовали две легендарные семьи — Монтекки и Капулетти. Выбирайте один из двух предложенных маршрутов — и вперёд за шармом сказочного итальянского городка!
Верона от А до ЯВерона от А до ЯВерона от А до Я
165 за экскурсию
2 часа
154 отзыва
Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке
Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным. Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей. Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».
Искусство Вероны — арт-прогулкаИскусство Вероны — арт-прогулкаИскусство Вероны — арт-прогулка
150 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Каждый город — своего рода матрешка. Чтобы прочувствовать атмосферу Вероны, мы обсудим ее градостроительство, архитектуру, скульптуру и изобразительное искусство. Я покажу главные достопримечательности, обращу внимание на необычные детали декора фасадов и поделюсь тайными знаниями искусствоведа!
Верона сквозь векаВерона сквозь векаВерона сквозь века
130 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Узнать об истории, архитектуре города и менталитете его жителей на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все главные достопримечательности Вероны: площади Бра, делле Эрбе и Синьории, дома Ромео и Джульетты, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте. Погуляете по набережной реки Адидже и услышите о проблемах и радостях простых итальянцев.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
250 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Мифы и тайны самой знаменитой истории любви на прогулке по достопримечательностям Вероны
Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии. Представьте себя Шекспиром, который решил увековечить героев своей бессмертной пьесы именно в Вероне.

Выбирайте и другие экскурсии в Вероне

За городомНа автомобилеИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВсеНеобычные маршрутыПешкомОбзорныеНа кораблике