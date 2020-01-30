95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Верона сквозь века Вы посетите главные достопримечательности Вероны: величественный амфитеатр Арена, церковь Св. Зинона, возведенную в уникальной, присущей только региону Венето манере. А также площадь Бра, по которой шли на Рим отряды Муссолини, и величавый Старый Замок. Навестите Джульетту в ее доме на улице Капелло, пройдете через древние римские городские ворота Iovia, ныне Борсари, и не заплатите входную пошлину! Поблуждаете по узким улицам и выпьете чашечку ароматного кофе в любимой местными жителями кофейне. В конце прогулки я сделаю для вас серию романтических фотографий и покажу изумительную панораму Вероны с высоты одного из холмов, окружающих реку Адидже.
Город романтиков и влюбленных Сердце Вероны хранит немало историй: печальных и счастливых. На экскурсии я расскажу вам главные легенды прекрасного города. Вы узнаете, как рыбак, пришедший к городским воротам, стал святым, могущественный король возвел храм в память о своем противнике, простой солдат стал автором чудодейственной святыни, а возлюбленная раба Аэлия окрестила себя «Счастливой», несмотря на тяжесть сделанного выбора. Кроме романтических сюжетов, вы услышите увлекательный рассказ об истории и архитектуре города, а также забавных привычках и обычаях местных жителей. На память о нашей прогулке я отправлю вам пять обработанных, готовых к печати фотографий.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Piazza Pasque Veronesi.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Мне 36 лет, из них последние шесть я живу в Вероне. В этот город меня привела история любви, и могу сказать с полной уверенностью — Верона дарит не только обещание счастья, но и соединяет сердца и судьбы. Именно о трагических и счастливых судьбах людей, живших в разные эпохи, об их следах, застывших в архитектуре города, и будет мой рассказ.
Всем доброго времени суток.
Хочу написать несколько слов о нашей экскурсии. Мы выбрали Верону городом нашей поездки на 30-ти летие совместной жизни. И не пожалели. И это целиком заслуга нашего экскурсовода.
Ирина, СПАСИБО огромное.
Эта экскурсия не для пафосных людей, которые заплатили и ждут что их будут облизывать. Это рассказ про город человека, который живет в этом городе, любит этот город и готов поделиться своими знаниями и эмоциями. 3,5 часа пролетели незаметно. Мы как будто общались со своей знакомой, с которой встретились в Вероне.
Мы влюбились в Верону, ее улочки, площади, фрески на стенах. А какую пиццу мы ели по рекомендации Ирины .... Местное вино очень понравилось...
В общем день в Вероне мы запомним надолго
Ирина, ещё раз спасибо!!!!!!
Марина
29 января 2020
Впервые были в Вероне. Ирина не только показала самые знаковые места города, но и рассказала много историй из жизни горожан. "Живая" экскурсия , много фотографий и впечатлений. Будем рады встретиться снова!
Владимир
2 января 2020
Спасибо Ирине, всё было очень хорошо!
Наталья
30 декабря 2019
Ирина - великолепный рассказчик, с отличным чувством юмора. Знакомство с Вероной состоялось, а сделанные ей фотографии и коротенькие беседы с жителями Вероны стали приятным дополнением к общему впечатлению. Спасибо!
Татьяна
21 декабря 2019
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время. Интересно, душевно, атмосфЭрно. Рекомендую!!!
Ольга
13 декабря 2019
Великолепная экскурсия!!! Огромная благодарность гиду за чудесную и очень теплую прогулку по Вероне! Ирина очень открытая, позитивная и невероятно обаятельная! Понравилось, что была именно прогулка, а не экскурсия пересыпанная сухими фактами, маршрут был выстроен с учетом интересных архитектурных особенностей города, но без толпы туристов, с удивительным рассказом о прошлом и настоящем города, о фактах и вымыслах, все было размеренно
и очень душевно! Заглянули в маленький, но удивительный парфюмерный магазинчик с очень импозантным хозяином-парфюмером :)) Ирина любезно порекомендовала нам места для самостоятельных прогулок, рассказала, где можно вкусно перекусить и выпить кофе, на какие сорта вин и сыров обратить внимание. Отдельное спасибо за рекомендацию пиццерии, вкуснее мы не пробовали нигде!
От души рекомендую Ирину для знакомства с Вероной!
Olga
17 ноября 2019
Чудесная экскурсия. Отличная возможность прочувствовать город и подобрать свой запах. Отдельное спасибо за фотосессию!
Ирина
5 ноября 2019
Первое знакомство с чудесным городом прошло замечательно,
благодаря прекрасному гиду и обаятельному человеку-Ирине!
Спасибо за содержательный рассказ, украсивший нашу прогулку!
Любовь
18 октября 2019
Большое спасибо Ирине за экскурсию! Все очень понравилось!
Светлана
11 октября 2019
Большое спасибо Ирине за прекрасное время в прекрасном городе! Отлично составленный маршрут! Ирина очень "вкусно" рассказывает историю города, дополняя факты историческими изюминками и деталями) Прошли по местам, куда самостоятельно ни за что не догадаешься заглянуть. Мы остались очень довольны) В качестве бонуса Ирина рассказала нам о мастерах парфюма и сладостей)) Высший балл!!
Мы отправимся на автомобиле в волшебное место — крупный аутлет в часе езды от Вероны. Вы сможете купить вещи известных и проверенных брендов, которые будут радовать вас годами великолепным качеством и стилем. Я всегда буду рядом, помогу подобрать нужный размер, при необходимости проверить наличие товара на складе, выяснить состав ткани и оценить, хорошо ли сидит вещь.
Верона окутает вас своим романтичным флёром: её улицы откроют седые легенды, а средневековые постройки будто перенесут в те времена, когда враждовали две легендарные семьи — Монтекки и Капулетти. Выбирайте один из двух предложенных маршрутов — и вперёд за шармом сказочного итальянского городка!
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