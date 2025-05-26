Экскурсии на 1 день в Вероне

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Вероне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
Завтра в 10:00
10 июн в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах
Погрузитесь в альпийскую сказку: горные вершины, чистый воздух и живописные виды ждут вас в Доломитах. Лёгкий маршрут и незабываемые впечатления
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Поездка в Пьяченцу и в долину Валь д’Арда из Вероны
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Пьяченцу и Валь д’Арда
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив Пьяченцу и долину Валь д’Арда. Уникальные достопримечательности и культурные сокровища ждут вас
Начало: Венеция
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 20:00
10 июн в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Поездка в Геную на поезде из Вероны
Пешая
На поезде
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Вероны
Увлекательное путешествие из Вероны в Геную подарит вам возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших портов Европы
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 20:00
10 июн в 09:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 мая 2025
    Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
    Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один из лучших дней, насыщенный и переполненный эмоциями от увиденного. Гибкость в принятии решений по маршруту и вкусный обед были шикарным бонусом) Однозначно 10 из 10.
    Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно одинНезабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно одинНезабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно одинНезабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно одинНезабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
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    на каждом этапе. Не буду описывать подробности, это действительно надо видеть, пробовать и чувствовать! Валентина - очень гибкий и внимательный гид. Кроме обещанной программы мы получили от неё массу отличных фото и видео, а ещё рекомендации, что дополнительно посмотреть в Вероне. Мы расстались, как давние друзья. Спасибо за этот день!

    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурированаМы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована
  • Д
    Димитрий
    12 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
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    помогло. Далее - маслобойня с дегустацией 4х видов оливкового масла, очень интересно, душевно и познавательно. Потом - сыроварня с дегустацией 5 видов сыров (мы попросили ещё и козий сыр - принесли ещё 2 вида) и 6 видов мяса: и карпаччо, и прошутто, и салями, и панчетта, всё в сопровождении хлеба и бутылки вина, без ограничений по количеству и времени. Потом природный заповедник в горах, это не описать словами, надо видеть, кусочек первобытной природы каменного века. И потом - семейная винодельня, экскурсия и по виноградникам, и по подвалам, и дегустация 4х видов вина региона Вальполичелло, от белого аппассименто до выдержанного амароне. Море эмоций и впечатлений. Валентина - молодая девушка с прекрасным знанием Италии и итальянского, везде все ей рады (и нам соответственно тоже), человек очень приветливый, положительный, и явно занимается своим любимым делом. Спасибо ей за эту экскурсию, и надеемся побывать и на других её турах в Вероне и Венето.

    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду иИдеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
  2. Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
  3. Поездка в Пьяченцу и в долину Валь д’Арда из Вероны
  4. Поездка в Геную на поезде из Вероны
Какие места ещё посмотреть в Вероне
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  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2025
Сейчас в Вероне в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 360. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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