Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
Завтра в 10:00
10 июн в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах
Погрузитесь в альпийскую сказку: горные вершины, чистый воздух и живописные виды ждут вас в Доломитах. Лёгкий маршрут и незабываемые впечатления
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Пьяченцу и Валь д’Арда
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив Пьяченцу и долину Валь д’Арда. Уникальные достопримечательности и культурные сокровища ждут вас
Начало: Венеция
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 20:00
10 июн в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Вероны
Увлекательное путешествие из Вероны в Геную подарит вам возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших портов Европы
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 20:00
10 июн в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 мая 2025Незабываемый день в Доломитах. Максим показал настоящую сказку и провел по самым живописным локациям. Однозначно один из лучших дней, насыщенный и переполненный эмоциями от увиденного. Гибкость в принятии решений по маршруту и вкусный обед были шикарным бонусом) Однозначно 10 из 10.
- ИИрина12 мая 2025Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
- ИИрина13 апреля 2025Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
- ДДимитрий12 апреля 2025Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2025
Сейчас в Вероне в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 360. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Верону на 1 день, гиды Вероны подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Верону так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке