🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 39 отзывов Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники Начало: На Portoni Bra Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 128 отзывов Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: На пьяцце Бра Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Искусство Вероны - арт-прогулка Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II € 139 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии Начало: Возле Арена-ди-Верона € 129 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии Начало: PIAZZA BRA € 259 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Вероне: от амфитеатра до дома Джульетты Почувствуйте дух Вероны, прогуливаясь по ее улочкам. От древнеримского амфитеатра до романтического дома Джульетты - каждый уголок наполнен историей Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 200 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Путешествие по следам Ромео и Джульетты в сердце Вероны Проникнитесь романтикой величайшей истории любви, пройдя по местам встреч Ромео и Джульетты в Вероне Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места Начало: Верона Расписание: по договоренности € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 10:00 € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Пешеходная экскурсия по Вероне: Синий и Красный маршруты Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдя по следам Шекспира и историческим местам на уникальной экскурсии Расписание: Ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом Расписание: смотрите свбодные даты € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида Начало: У ворот Портони-делла-Бра € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа Магия вечерней Вероны Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи 150 € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона € 169 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео Начало: На площади Бра € 219 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа Must-see места Вероны - для эффектных кадров Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе Начало: на Piazza Bra 180 € 162 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Делла Скала - могучие правители Вероны Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров Начало: На площади Трав € 170 за всё до 6 чел.