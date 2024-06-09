Верона славится не только историями любви. Прежде всего, здесь 125 лет правила могущественная династия Скалигеров (делла Скала). За время их правления Верона превратилась в город-государство — одно из самых процветающих в Европе.
А в замках делла Скала плелись такие грандиозные интриги, что разбираться в них нескучно до сих пор! Этим мы и займёмся на прогулке по главным местам действия.
А в замках делла Скала плелись такие грандиозные интриги, что разбираться в них нескучно до сих пор! Этим мы и займёмся на прогулке по главным местам действия.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Трав, где находится множество средневековых сооружений: торговая биржа (здесь заседал основатель династии Мастино I делла Скала); дом Маццанти (где проживал брат Мастино — Альберто); башня, возведённая Кансиньорио делла Скала; фонтан Веронской Мадонны; Капитель — место публичных казней.
- Место убийства Мастино I
- Площадь Синьории, построенная в период правления Скалигеров
- Замок Кангранде, где нашли приют Данте Алигьери и Джиотто и гостил Марко Поло
- Арки Скалигеров — фамильное кладбище, где саркофаги скрывают много тайн, в том числе мистических
- Находки в саркофаге Кангранде I — самого выдающегося правителя Вероны
- Готическая церковь Святой Анастасии, построенная на пожертвования Скалигеров и Кастельбарко
- Ворота Борсари — средневековая таможня, где платили дань заезжие купцы
- Замок Кастельвеккьо — убежище Кангранде II, прозванным в народе Бешеным
- Церковь Святой Марии делла Скала, подаренная городу Кангранде I
- Двор Джульетты и дом Ромео — их история любви разворачивается в период правления Бартоломео делла Скала
Вы узнаете:
- За что Папа Римский предал анафеме жителей города и какой кровавой ценой Мастино I делла Скала удалось получить прощение
- Почему святой Пётр Веронскиё вошёл в историю как самый свирепый инквизитор
- Почему у правителей Вероны были собачьи имена
- Откуда миланский театр Ла Скала взял своё название
Мы также поговорим:
- о дворцовых интригах делла Скала, отравлениях и убийствах
- любви к астрологии и мистике
- средневековом быте и городских законах
И многом-многом другом!
Организационные детали
Вход в церковь Святой Анастасии оплачивается дополнительно — €4 за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Трав
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 382 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.Задать вопрос
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