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Верона славится не только историями любви. Прежде всего, здесь 125 лет правила могущественная династия Скалигеров (делла Скала). За время их правления Верона превратилась в город-государство — одно из самых процветающих в Европе.



А в замках делла Скала плелись такие грандиозные интриги, что разбираться в них нескучно до сих пор! Этим мы и займёмся на прогулке по главным местам действия.