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Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Акко
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $56 за человека

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Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)

Что вы увидите

  • Назарет
  • Храм Благовещения
  • Кана Галилейская
  • Ярденит
  • Русский Капернаум
Галилея привлекает туристов необходимость прикоснуться к святым местам, навечно связанным с именем Иисуса Христа.
Назарет - город 🏙️, где прошли детство и юность Иисуса, где жили Иосиф и Мария, где архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии, и откуда Иисус начал свою проповедническую деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов человечества от падения Адама и Евы.
Храм Благовещения с гротом Девы Марии, где совершилось таинство воплощения. Здесь можно услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду.
Долина Армагеддон - часть Израельской долины у подножия горы ⛰️ Тель-Мегидо, вошедшей в христианскую историю 📖 как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла.
Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Кана Галилейская, Табха - церковь ⛪ умножения хлебов и рыб. Православный Капернаум- монастырь Св. Апостолов. Христианская традиция связывает это место с исцелением расслабленного, о чем рассказывает Евангелие.
Озеро Кинерет (Галилейское море).
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Цомет Штраус, Акко
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Акко)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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