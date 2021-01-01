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Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Акко
В израильском Иерусалиме тысячелетиями хранится история 📖 нескольких религий.

Древний город 🏙️ связан с христианством, исламом и иудаизмом.

Вы узнаете, как гора Сион объединяет три религии, где состоялся последний ужин Христа с учениками, какие мечети расположены в Иерусалиме.

Гид расскажет об истории конфессий, ответит на ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $106 за человека

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Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)

Что вы увидите

  • Старый город в Иерусалиме
  • Крёстный путь. Виа Долороса
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Смотровая площадка на Елионской горе
  • Голгофа
Иерусалим - святой город 🏙️ для трех основных мировых монотеистических религий.
Панорама исторической и современной части Иерусалима.
Старый город - обзорная экскурсия ⛳ по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам Старого города.

Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима. Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом. Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвиг дворец, куда перенес Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида, который был признан пророком трех религий:

  • Иудаизма, Христианства и Ислама; древняя синагога имени Давида; Мечеть Наби-Дауд.
  • Трагический путь - путь Скорби.
  • Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве.
  • Стена Плача - самое священное место в Иудаизме. Для еврейского народа это воспоминания и моления о Первом и Втором Храмах и мечта о Третьем Храме.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Цомет Штраус, Акко
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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