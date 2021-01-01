Atlantis V. – Гид из Акко

В израильском Иерусалиме тысячелетиями хранится история 📖 нескольких религий.



Древний город 🏙️ связан с христианством, исламом и иудаизмом.



Вы узнаете, как гора Сион объединяет три религии, где состоялся последний ужин Христа с учениками, какие мечети расположены в Иерусалиме.



Гид расскажет об истории конфессий, ответит на ваши вопросы.