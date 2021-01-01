Панорама Иерусалима откроется со смотровой площадки Маслиничной горы ⛰️, склоны которой по сей день засажены оливковой рощей, Гефсиманский сад - место, где Иисус молился со своими учениками. В центре сада - Церковь ⛪ Страстей Господних (Церковь всех наций). У подножия западного склона Вы сможете увидеть величайшую христианскую святыню - Храм Успения Богородицы, в котором погребена Богоматерь.

На Сионской горе находится Горница Тайной Вечери - место последней трапезы Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками.

Трагический путь - путь Скорби.

Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве. Современный Храм Гроба Господня состоит из трех основных сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Также в состав Храма Гроба Господня входят многочисленные приделы, часовни и монастыри, принадлежащие разным конфессиям.

Стена Плача - самое священное место в Иудаизме.