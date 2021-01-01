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Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Акко
Вас ждёт поездка по самым интересным городам северной части Израиля.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы посетите археологический парк 🌳 на месте древнего города Кесария, разрушенного в 1265 году.

Вы увидите раскопанные дворцы, ипподром, амфитеатр и участки городских улиц.

В Акко вы увидите сохранившиеся постройки времён крестоносцев, считавших город 🏙️ своей столицей ⭐️.

В Хайфе вы познакомитесь с северной столицей страны, а также посетите библейскую гору Кармель, на которой раскинулись Бахайские сады.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $72.5 за человека

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Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)

Что вы увидите

  • Акко
  • Кейсария
  • Бахайские сады
  • Хайфа
Историко-археологический парк 🌳 Кейсария - расположен между театром на юге и городом крестоносцев на севере. Он включает византийскую площадь, дворец на морском рифе, амфитеатр царя Ирода, систему улиц, баню и др. На территории Парка находятся многочисленные историко-археологические достопримечательности 🏛️. Парк расположился на берегу Средиземного моря 🌊, между устьями ручья Крокодилов и реки Хадера. Он расположен со стороны заливов и мелких полуостровов, которые использовались во все времена, как причалы для судов. Сохранились остатки римских и византийских улиц, водостоки, дома с мозаичными полами и греческими надписями. Археологические и реставрационные работы продолжаются по сегодняшний день.
Хайфа - столица ⭐️ севера страны.
В Хайфе расположен центр мировой религии бахаев - Бахайские (Персидские сады) - чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс, поражающий красотой и величием. Прекрасно спланированный ухоженный парк, украшенный причудливыми вазонами и светильниками, расположенный на склоне горы ⛰️ Кармель. Панорамный обзор с верхней и средней площадки (без спуска по ступенькам парка).
  • Скромная одежда обязательна.
  • Акко - столица крестоносцев- город-порт, упоминаемый еще в папирусах 19 века до н. э. Древний город-крепость хранит память о былом величии: старинные оборонительные укрепления, древний порт, восточный базар, старый город 🏙️, турецкие караван-сараи - все это можно увидеть и сегодня.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Цомет Штраус, Акко
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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