  1. Израиль
  2. Экскурсии

Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Акко
Из Акко вы отправитесь в область Латрун, Тель-Авив, Яффо и окрестности.

За один день вы увидите монастырь монахов-виноделов и Алмазную биржу, старый порт Яффо и парк 🌳 макетов «Мини-Израиль».

Прогуляетесь 👣 по узким мощеным камнем улочкам, спрячетесь от жары под сводами Церкви Крестоносцев и узнаете как алмазы превращаются в бриллианты в музее Гарри Оппенхеймера.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $94 за человека

    Заказать экскурсию
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)

Что вы увидите

  • Парк макетов «Мини-Израиль»
  • Монастырь Латрун
  • Церковь крестоносцев в Абу-Гош
  • Обзорная экскурсия по Тель-Авиву
  • Старый Яффо
  • Алмазная биржа
Мини-Израиль — крупнейший в мире парк 🌳 макетов. Музей 🖼 под открытым небом, в котором собраны копии сооружений в масштабе 1:25. В числе моделей- святыни и архитектурные достопримечательности 🏛️ государства Израиль.
Латрун —знаменитый монастырь молчальников-виноделов.
Абу Гош. Церковь ⛪ крестоносцев и монастырь бенидиктинцев (Эммаус)
Церковь дошла до наших дней практически в неизменном виде и сегодня представляет собой примечательное сооружение.
Большой молитвенный зал украшают квадратные массивные колонны, сохранились дверь, арки, своды и подвал.
В крипте церкви — источник, главный выход которого находится в соседней мечети аль-Азар.
Тель Авив- Яффо — обзорная экскурсия ⛳ по Тель-Авиву и прогулка 👣 по старому Яффо — месту строительства Ноева Ковчега, где находится мифологическая скала Андромеды и древнейший морской порт Святой земли.
Алмазная Биржа — только у нас гарантированное посещение музея алмазов и бриллиантов и выставочных залов компаний-членов Израильской Алмазной Биржи.
Что входит
  • транспорт
  • экскурсия
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Цомет Штраус, Акко
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Atlantis V.
Atlantis V.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Atlantis V. проводит ещё 6 экскурсий

Иерусалим Христианский (выезд из Акко)
$106
6 часов
Иерусалим Христианский (выезд из Акко)
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
$51.5
6 часов
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Акко
$45
10 часов
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Акко
Иерусалим Обзорный. Яд ва- Шем (выезд из Акко)
$43
6 часов
Иерусалим Обзорный. Яд ва- Шем (выезд из Акко)
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)
$106
6 часов
Иерусалим- город трех религий (выезд из Акко)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)
$72.5
6 часов
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)

Еще несколько необычных экскурсий в Акко

Весь Акко пешком
226
6 часов
Весь Акко пешком
2 отзыва
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
200
4 часа
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
От лошадиных скачек до гладиаторских сражений: массовые зрелища в римский период
$589
12 часов
От лошадиных скачек до гладиаторских сражений: массовые зрелища в римский период
Обзорный тур по Израилю за 5 дней
$2 568
120 часов
Обзорный тур по Израилю за 5 дней
По следам царя Давида
$428
8 часов
По следам царя Давида