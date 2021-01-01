Мини-Израиль — крупнейший в мире парк 🌳 макетов. Музей 🖼 под открытым небом, в котором собраны копии сооружений в масштабе 1:25. В числе моделей- святыни и архитектурные достопримечательности 🏛️ государства Израиль.

Латрун —знаменитый монастырь молчальников-виноделов.

Абу Гош. Церковь ⛪ крестоносцев и монастырь бенидиктинцев (Эммаус)

Церковь дошла до наших дней практически в неизменном виде и сегодня представляет собой примечательное сооружение.

Большой молитвенный зал украшают квадратные массивные колонны, сохранились дверь, арки, своды и подвал.

В крипте церкви — источник, главный выход которого находится в соседней мечети аль-Азар.

Тель Авив- Яффо — обзорная экскурсия ⛳ по Тель-Авиву и прогулка 👣 по старому Яффо — месту строительства Ноева Ковчега, где находится мифологическая скала Андромеды и древнейший морской порт Святой земли.

Алмазная Биржа — только у нас гарантированное посещение музея алмазов и бриллиантов и выставочных залов компаний-членов Израильской Алмазной Биржи.