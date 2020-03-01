Выбирайте и другие экскурсии в Акко

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  3. Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон

Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании

Яна
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Яна – представитель гидов
Акко, Акра, Агра — древний город, сломивший Наполеона Бонапарта, расскажет свою историю.

Здесь мало что поменялось со времен турецкого правления в Палестине — гуляя по улицам Птолемиады, видевшим апостола Павла, крепости крестоносцев, помнящей короля Ричарда, вы будто перенесетесь в прошлое.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон

Что вас ожидает

Старый город
Когда Османская Империя захватила Акко, было решено не разрушать постройки, но засыпать песком, благодаря чему у нас сейчас есть возможность увидеть город таким, каким его видел Ричард Львиное Сердце. Мы начнем знакомство с Акко у Сухопутных ворот, которые до 1931 года были единственным входом в город. У крепостных стен я расскажу, почему мечтам Наполеона не суждено было сбыться, а после проведу вас к водоносной системе, созданной еще при Эль Джазаре. Я помогу разобраться, чем отличаются тамплиеры от госпитальеров и тевтонцев, покажу венецианский квартал и павильоны, иллюстрирующие быт крестоносцев, а турецкие ханы — гостиные дворы— расскажут о более позднем периоде Акко.

«Мечеть паши»
Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами. Это самая большая мечеть страны за пределами Иерусалима, и самая большая мечеть, построенная в Палестине во времена турецкого владычества. Символ города хранит множество удивительных историй, а также важную реликвию — волос из бороды самого пророка Мухаммада.

Секретный туннель
Через «Рыцарские залы» мы направимся в тамплиерский квартал, где проложен водоотвод, действующий с 1200 года. Обсуждая находки археологов, ведших здесь раскопки в разные годы, мы выйдем через подземный туннель к Средиземному морю. Оказавшись на поверхности, вы обнаружите себя у западной части крепостной стены. Здесь возвышаются византийская и греко-католическая церкви, о которых я поделюсь интересными фактами.

Дары моря
В завершение мы полюбуемся видом на центральный порт Марина и поговорим о коварстве местных рифов, секрете чистой лагуны и исторических морских путях. А на традиционном арабском базаре вас ждет местные деликатесы: свежая рыба, креветки, кальмары. Я объясню, почему в восточные сладости добавляют перец и острые пряности, посоветую, что попробовать, и, сделав круг, выведу вас обратно к Сухопутной башне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из профессиональной команды
  • Это пешеходная экскурсия, которая начинается в Акко. За дополнительную плату гид может забрать вас из другого города.
  • Если вы добираетесь до города самостоятельно, гид встретит вас на железнодорожной станции Акко, которая находится в 20 минутах ходьбы от Старого города
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений
  • Для детей есть специальная программа

Что не входит в стоимость
Билеты в «Рыцарские залы» крестоносцев, туннель Тамплиеров и мечеть Эль-Джазар — 15 долларов за человека (все три)

Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я лицензированный гид, живу в Израиле 30 лет. Вместе с командой гидов мы проводим эксклюзивные экскурсии по всему Израилю, в том числе на комфортабельном транспорте. Голанские высоты, северная Галилея, иудейская пустыня, пустыня Негев — все эти древние места, описанные в Ветхом Завете, ждут своих гостей. Об археологии и раскопках могу рассказывать вечность. Все же 4000 лет — есть, о чем поговорить! Считаю, что Израиль нельзя увидеть глазами, его можно почувствовать только сердцем. Добро пожаловать! Каждый из нас будет рад стать вашим гидом!
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