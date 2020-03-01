Выбирайте и другие экскурсии в Акко

Что вас ожидает

Старый город

Когда Османская Империя захватила Акко, было решено не разрушать постройки, но засыпать песком, благодаря чему у нас сейчас есть возможность увидеть город таким, каким его видел Ричард Львиное Сердце. Мы начнем знакомство с Акко у Сухопутных ворот, которые до 1931 года были единственным входом в город. У крепостных стен я расскажу, почему мечтам Наполеона не суждено было сбыться, а после проведу вас к водоносной системе, созданной еще при Эль Джазаре. Я помогу разобраться, чем отличаются тамплиеры от госпитальеров и тевтонцев, покажу венецианский квартал и павильоны, иллюстрирующие быт крестоносцев, а турецкие ханы — гостиные дворы— расскажут о более позднем периоде Акко.

«Мечеть паши»

Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами. Это самая большая мечеть страны за пределами Иерусалима, и самая большая мечеть, построенная в Палестине во времена турецкого владычества. Символ города хранит множество удивительных историй, а также важную реликвию — волос из бороды самого пророка Мухаммада.

Секретный туннель

Через «Рыцарские залы» мы направимся в тамплиерский квартал, где проложен водоотвод, действующий с 1200 года. Обсуждая находки археологов, ведших здесь раскопки в разные годы, мы выйдем через подземный туннель к Средиземному морю. Оказавшись на поверхности, вы обнаружите себя у западной части крепостной стены. Здесь возвышаются византийская и греко-католическая церкви, о которых я поделюсь интересными фактами.

Дары моря

В завершение мы полюбуемся видом на центральный порт Марина и поговорим о коварстве местных рифов, секрете чистой лагуны и исторических морских путях. А на традиционном арабском базаре вас ждет местные деликатесы: свежая рыба, креветки, кальмары. Я объясню, почему в восточные сладости добавляют перец и острые пряности, посоветую, что попробовать, и, сделав круг, выведу вас обратно к Сухопутной башне.