Иерусалим для детей — все самое интересное для маленьких путешественников

Увлекательная экскурсия ⛳ под девизом: «Детям — все самое лучшее и интересное!»

И в Израиле это, в первую очередь:

Национальный парк 🌳, именуемый «Сорек», по названию реально огромной, невероятно красивой, уникальной по концентрации, видам, формам, объемам, цветовой палитре сталактитам, сталагмитам, сталагнатам. Удивительно-сказочный, потрясающе-разнообразный и древний подземный мир со своим, особым микроклиматом, удивляющий, вызывающий неизменный восторг 🔥 у детей и взрослых.

Мини-Израиль — все самое интересное, значимое, великое и святое, что есть в стране собрано в одном месте и представлено, как «мир на ладони». Ну, как не ощутить себя Гулливером в стране лилипутов! Ведь здесь, в масштабе 1:25, благодаря кропотливой ручной работе искусных мастеров, с ювелирной точностью воссоздано все до мельчайших нюансов, деталей, подробностей: здания, дороги, фигурки людей, достопримечательности 🏛️, памятники, театры, пейзажи, ландшафты, мини-деревья, трава.

Старый город 🏙️ — прогулка 👣 по крепостным стенам, которая непременно понравится детворе. Ну, кто же не мечтает быть выше всех и видеть дальше всех?! А ведь внизу будет целый город, с его извилистыми старинными улочками, каменными домами, скверами, множеством интересных мест и достопримечательностей.

Библейский зоопарк рождает ощущение, что это то самое место, куда прибыл ковчег Ноя. Ибо именно здесь, в этом прелестном, утопающем в зелени, живописных камнях, холмах, озерах, островах, месте собраны все, существующие на сегодня животные, о которых рассказывает Библия.

В этом очаровательном уголке отдых, прогулки, игры с детьми всегда приятны, веселы и удобны, благодаря множеству пешеходных, удобных для колясок, тропинок, зон отдыха, детских площадок, аттракционов 🎡, конкурсов, представлений и иных развлечений.

Разве можно лишить детей такого удовольствия и радости?!