Иерусалим для детей — все самое интересное для маленьких путешественников
Увлекательная экскурсия ⛳ под девизом: «Детям — все самое лучшее и интересное!»
И в Израиле это, в первую очередь:
Национальный парк 🌳, именуемый «Сорек», по названию реально огромной, невероятно красивой, уникальной по концентрации, видам, формам, объемам, цветовой палитре сталактитам, сталагмитам, сталагнатам. Удивительно-сказочный, потрясающе-разнообразный и древний подземный мир со своим, особым микроклиматом, удивляющий, вызывающий неизменный восторг 🔥 у детей и взрослых.
Мини-Израиль — все самое интересное, значимое, великое и святое, что есть в стране собрано в одном месте и представлено, как «мир на ладони». Ну, как не ощутить себя Гулливером в стране лилипутов! Ведь здесь, в масштабе 1:25, благодаря кропотливой ручной работе искусных мастеров, с ювелирной точностью воссоздано все до мельчайших нюансов, деталей, подробностей: здания, дороги, фигурки людей, достопримечательности 🏛️, памятники, театры, пейзажи, ландшафты, мини-деревья, трава.
Старый город 🏙️ — прогулка 👣 по крепостным стенам, которая непременно понравится детворе. Ну, кто же не мечтает быть выше всех и видеть дальше всех?! А ведь внизу будет целый город, с его извилистыми старинными улочками, каменными домами, скверами, множеством интересных мест и достопримечательностей.
Библейский зоопарк рождает ощущение, что это то самое место, куда прибыл ковчег Ноя. Ибо именно здесь, в этом прелестном, утопающем в зелени, живописных камнях, холмах, озерах, островах, месте собраны все, существующие на сегодня животные, о которых рассказывает Библия.
В этом очаровательном уголке отдых, прогулки, игры с детьми всегда приятны, веселы и удобны, благодаря множеству пешеходных, удобных для колясок, тропинок, зон отдыха, детских площадок, аттракционов 🎡, конкурсов, представлений и иных развлечений.
Разве можно лишить детей такого удовольствия и радости?!
Что входит
Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
Преимущества экскурсий VIP class:
Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
1-2 человек — легковой автомобиль
3—6 туристов — минивэн
7—19 путешественников — микроавтобус
группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
А также:
с использованием транспорта клиента
пешеходный вариант.
Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
В зависимости от используемого вида транспорта, изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
а также платный вход к местам развлечений и мероприятий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.