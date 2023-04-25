Однодневные – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Две святыни в один день
Пешая
29 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
11 авг в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Сегодня в 10:00
7 авг в 10:00
500 за всё до 6 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
7 авг в 07:00
12 авг в 07:00
350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 апреля 2023
    Две святыни в один день
    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
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    Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Две святыни в один день
    Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
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    воспитанность и Вы знаете столько всего интересного, и научного, и политического и религиозного. У Вас очень классное, интеллигентное и доброе чувство юмора! Очень рада была знакомству и отлично понимаю теперь восторженные отзывы о Вас на Трипстере. П. с. Это была лучшая моя экскурсия за последний год!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2022
    Две святыни в один день
    Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Две святыни в один день
  2. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
  3. Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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