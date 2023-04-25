7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
11 авг в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Сегодня в 10:00
7 авг в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
7 авг в 07:00
12 авг в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 апреля 2023Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
- ААнастасия13 февраля 2023Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
- ССергей23 сентября 2022Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Однодневные»
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