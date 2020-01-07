5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стена Плача, храм Гроба Господня, аутентичные кварталы, жилые дворики и история священной земли

Костя
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Костя – ваш гид
Иерусалим — один из древнейших городов мира и дом для самых разных людей.

Вы поймете, как сосуществуют здесь евреи, христиане и мусульмане.

Пройдете по жилым кварталам, которые недоступны туристам.

Побываете в храме Гроба Господня, у Стены Плача и услышите самое главное о священной земле.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Яффских ворот Старого города
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу
Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот. Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка. Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах. Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву. Рассмотрите римскую Кардо и синагогу Хурва. Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри.

Для погружения в аутентичный быт местных я проведу вас по жилым дворикам и узким улочкам, которые обычно остаются недоступными туристам.

Летопись города: интересные факты из прошлого и современность
Мы поговорим об отличиях западного и восточного Иерусалима и о людях, живущих здесь. Вы узнаете, какими были отношения между евреями и мусульманами в прошлом и как они сосуществуют теперь. Я расскажу, как 6 христианских конфессий и 2 мусульманские семьи получили ключи от храма Гроба Господня и поясню, какую роль в этом сыграла Россия. Кроме того, вы разберетесь, почему каждое утро двери обители открывают именно приверженцы ислама.

Традиции ультраортодоксальной общины, история Турецкой стены и быт простых жителей города — вы проникнетесь судьбой местных и прочувствуете многогранность Иерусалима.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Яффских ворот Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Костя
Костя
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А этого я вообще никому не желаю! Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Отлично и позновательно
28 ноября 2019
Костя, легкий простой и улыбчивый человек с хорошим чувством юмора.
Великолепные знания истории позволяют ему подстроится под ваш уровень и глубину знаний об Иерусалиме. Ощущение, что вы просто гуляете с другом, который делится с вами своими знаниями и опытом.
Костя подает свой рассказ не как исторические справки, а как занимательные истории с ненавязчивым вплетением собственного отношения к событиям и ремарками о том, к чему все эти события в результате всех привели.
Нам было интересно узнать не только древнюю историю Старого города, но и его современную жизнь, такую противоречивую и насыщенную.
Мы с большим сожалением расстались с Костей, но надеемся еще встретиться!
7 ноября 2019
Нам очень повезло с Костей! Очень интересный рассказчик и конформный и обонятельный человек!
Экскурсия прошла на одном дыхании! С нами били две 12-ти летние девочки, которые не отличаются усидчивостью, так они слушали с невероятной заинтересованностью. Очень рекомендую Костю даже очень требовательным туристам.
2 ноября 2019
Экскурсия с Константином понравилась насыщенностью информацией и одновременно неспешным темпом, что нам очень подошло. Костю слушать и слушать, знает и цитирует много и интересно, главное рассчитать сколько вы сможете воспринять информации. А еще Константин знает секретный ход и мы теперь тоже ...:)) Так что рекомендуем эту прогулку по Иерусалиму с Костей!
30 октября 2019
Очень приятный и сильный Гид. Во время экскурсии всегда подстраиваться под наши желания, мы увидил Иерусалим совсем с другого ракурса. Несмотря на миллионы туристов мы были в таких местах, где мы были одни. Очень эмоциональный и запоминающийся тур.

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