5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Участники узнают о сосуществовании евреев, христиан и мусульман, а также об уникальных традициях местных жителей.
Прогулка по жилым кварталам, недоступным туристам, позволит почувствовать аутентичную атмосферу города. Погружение в прошлое и настоящее Иерусалима делает это путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение святых мест
- 🏛 Погружение в историю
- 🚶♂️ Прогулка по уникальным кварталам
- 🗝 Узнать о традициях и культуре
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Яффские ворота
- Мечеть Эль-Акса
- Стена Плача
- Храм Гроба Господня
- Римская Кардо
- Синагога Хурва
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу
Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот. Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка. Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах. Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву. Рассмотрите римскую Кардо и синагогу Хурва. Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри.
Для погружения в аутентичный быт местных я проведу вас по жилым дворикам и узким улочкам, которые обычно остаются недоступными туристам.
Летопись города: интересные факты из прошлого и современность
Мы поговорим об отличиях западного и восточного Иерусалима и о людях, живущих здесь. Вы узнаете, какими были отношения между евреями и мусульманами в прошлом и как они сосуществуют теперь. Я расскажу, как 6 христианских конфессий и 2 мусульманские семьи получили ключи от храма Гроба Господня и поясню, какую роль в этом сыграла Россия. Кроме того, вы разберетесь, почему каждое утро двери обители открывают именно приверженцы ислама.
Традиции ультраортодоксальной общины, история Турецкой стены и быт простых жителей города — вы проникнетесь судьбой местных и прочувствуете многогранность Иерусалима.
Организационные детали
Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то минимум за 2 дня до даты экскурсии обязательно подтвердите экскурсию и сообщите гиду о любых изменениях, иначе гид может отменить вашу бронь
Дополнительных расходов не предусмотрено.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно.
Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно