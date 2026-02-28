5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иерусалим - город с богатой историей и культурой. Экскурсия включает посещение Яффских ворот, мечети Эль-Акса, Стены Плача и храма Гроба Господня. Участники узнают о сосуществовании евреев, христиан и мусульман, а также об уникальных традициях местных жителей. Прогулка по жилым кварталам, недоступным туристам, позволит почувствовать аутентичную атмосферу города. Погружение в прошлое и настоящее Иерусалима делает это путешествие незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу

Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот. Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка. Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах. Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву. Рассмотрите римскую Кардо и синагогу Хурва. Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри.

Для погружения в аутентичный быт местных я проведу вас по жилым дворикам и узким улочкам, которые обычно остаются недоступными туристам.

Летопись города: интересные факты из прошлого и современность

Мы поговорим об отличиях западного и восточного Иерусалима и о людях, живущих здесь. Вы узнаете, какими были отношения между евреями и мусульманами в прошлом и как они сосуществуют теперь. Я расскажу, как 6 христианских конфессий и 2 мусульманские семьи получили ключи от храма Гроба Господня и поясню, какую роль в этом сыграла Россия. Кроме того, вы разберетесь, почему каждое утро двери обители открывают именно приверженцы ислама.

Традиции ультраортодоксальной общины, история Турецкой стены и быт простых жителей города — вы проникнетесь судьбой местных и прочувствуете многогранность Иерусалима.

Организационные детали

Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то минимум за 2 дня до даты экскурсии обязательно подтвердите экскурсию и сообщите гиду о любых изменениях, иначе гид может отменить вашу бронь

Дополнительных расходов не предусмотрено.