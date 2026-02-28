5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Открыть Иерусалим

Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Иерусалим - город с богатой историей и культурой. Экскурсия включает посещение Яффских ворот, мечети Эль-Акса, Стены Плача и храма Гроба Господня.

Участники узнают о сосуществовании евреев, христиан и мусульман, а также об уникальных традициях местных жителей.

Прогулка по жилым кварталам, недоступным туристам, позволит почувствовать аутентичную атмосферу города. Погружение в прошлое и настоящее Иерусалима делает это путешествие незабываемым
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение святых мест
  • 🏛 Погружение в историю
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уникальным кварталам
  • 🗝 Узнать о традициях и культуре
  • 👥 Индивидуальный подход
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим
Открыть Иерусалим

Что можно увидеть

  • Яффские ворота
  • Мечеть Эль-Акса
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Римская Кардо
  • Синагога Хурва

Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу

Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот. Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка. Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах. Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву. Рассмотрите римскую Кардо и синагогу Хурва. Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри.

Для погружения в аутентичный быт местных я проведу вас по жилым дворикам и узким улочкам, которые обычно остаются недоступными туристам.

Летопись города: интересные факты из прошлого и современность

Мы поговорим об отличиях западного и восточного Иерусалима и о людях, живущих здесь. Вы узнаете, какими были отношения между евреями и мусульманами в прошлом и как они сосуществуют теперь. Я расскажу, как 6 христианских конфессий и 2 мусульманские семьи получили ключи от храма Гроба Господня и поясню, какую роль в этом сыграла Россия. Кроме того, вы разберетесь, почему каждое утро двери обители открывают именно приверженцы ислама.

Традиции ультраортодоксальной общины, история Турецкой стены и быт простых жителей города — вы проникнетесь судьбой местных и прочувствуете многогранность Иерусалима.

Организационные детали

Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то минимум за 2 дня до даты экскурсии обязательно подтвердите экскурсию и сообщите гиду о любых изменениях, иначе гид может отменить вашу бронь

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя
Костя — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 556 туристов
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А
читать дальшеуменьшить

этого я вообще никому не желаю! Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
Эльда
очень рекомендую именно Костю как гида, очень интересно рассказывает о сложных вещах, делится разносторонней информацией, экскурсия с ним легкая, одно удовольствие!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Константин - талантливый гид, историк, антрополог, археолог, полиглот, знаток древних и современных текстов и просто очень обаятельный и харизматичный рассказчик. Не удивительно, что все посещающие Израиль туристы мечтают попасть на его индивидуальные экскурсии! Нам повезло. И вам настоятельно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия прошла замечательно! Константин был пунктуален, на позитиве, отвечал на все наши вопросы и шел навстречу в пожеланиях. Провел нас очень интересным маршрутом, рассказал и показал массу интересных мест, обращая внимание на, казалось бы, мелочи, но создающие яркое впечатление от увиденного. Гид очень понравился, смело рекомендую всем воспользоваться его услугами! Спасибо, Костя!
Экскурсия прошла замечательно! Константин был пунктуален, на позитиве, отвечал на все наши вопросы и шел навстречу
Экскурсия прошла замечательно! Константин был пунктуален, на позитиве, отвечал на все наши вопросы и шел навстречу
Экскурсия прошла замечательно! Константин был пунктуален, на позитиве, отвечал на все наши вопросы и шел навстречу
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии.
Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно.
Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно
Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии.
Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии.
Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии.
Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Костя клёвый. Показал не только самые главные места Старого Города, но и провёл по "нетуристическим улочкам", при этом всегда была тень и возможность спрятаться от солнцепёка и купить воды. Не
читать дальшеуменьшить

гнал и не медлил, рассказывал то, что кроется за каждым местом и в легендах, и в истории, и на основе личного опыта, и версиях, в которые необязательно верить, но о которых интересно узнать.
Я ездил с тремя друзьями, которые планировали в какой-то момент свалить с маршрута, так как не любят экскурсии и экскурсоводов, да и в Иерусалиме уже были, а в итоге не могли оторваться и отпустить гида, сказав в конце, что остались под большим впечатлением, как и я.
Если читаете отзыв, значит, задумались изучить это место с гидом. Со Старым Городом Иерусалима нужно знакомиться с опытным рассказчиком, обратитесь к Косте, не пожалеете. А попросите - составит маршрут под ваши запросы, расширит или сократит путь, чтобы в итоге вы получили больше, чем желали.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Прекрасная экскурсия. Маршрут построен так, что нет ощущения толпы. Мы шли маленькими улочками, которыми пользуются жители, полностью погружаясь в атмосферу старого города. Иногда оказывались на больших туристических тропах, с рынками,
читать дальшеуменьшить

людьми и понимали как здорово, что мы обратились к Константину и можем увидеть настоящий Иерусалим. В нашей группе были дети 15, 11 и 7 лет, им тоже всё очень понравилось, и они без труда и с интересом слушали до конца. Костя очень интересный рассказчик, эрудирован, знает много фактов, и ответы на все наши бесконечные вопросы.
И это не просто ответы, это углубление в интересующую тему на протяжении всего рассказа.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иерусалима

Похожие экскурсии на «Открыть Иерусалим»

Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
от €300 за всё до 5 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
14 авг в 09:00
от €396 за всё до 10 чел.
Тоннели у западной стены
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тоннели у западной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя скрытые подземные тоннели и исторические артефакты, которые не видны обычным прохожим
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €85 за всё до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иерусалиме
от €300 за экскурсию