5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот. Оттуда мы отправимся на смотровую площадку, расположенную на крыше средневекового рынка. Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах. Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву. Рассмотрите римскую Кардо и синагогу Хурва. Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри.

Для погружения в аутентичный быт местных я проведу вас по жилым дворикам и узким улочкам, которые обычно остаются недоступными туристам.

Летопись города: интересные факты из прошлого и современность

Мы поговорим об отличиях западного и восточного Иерусалима и о людях, живущих здесь. Вы узнаете, какими были отношения между евреями и мусульманами в прошлом и как они сосуществуют теперь. Я расскажу, как 6 христианских конфессий и 2 мусульманские семьи получили ключи от храма Гроба Господня и поясню, какую роль в этом сыграла Россия. Кроме того, вы разберетесь, почему каждое утро двери обители открывают именно приверженцы ислама.

Традиции ультраортодоксальной общины, история Турецкой стены и быт простых жителей города — вы проникнетесь судьбой местных и прочувствуете многогранность Иерусалима.