Путешественники смогут погрузиться в атмосферу древнего Иерусалима, столицы Еврейского царства, и своими глазами увидеть места, где разворачивались события Танаха и Библии.
В ходе экскурсии откроются руины царского дворца, древние подземелья и водопровод, а также священный бассейн Шилоах. Завершится прогулка у Стены Плача, где можно оставить записку. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, сохранившейся сквозь тысячелетия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть древние руины и артефакты
- 🕍 Посетить старинные синагоги
- 📜 Узнать историю царей и пророков
- 🌆 Прогуляться по древнему водопроводу
- 🙏 Прикоснуться к Стене Плача
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Город Давида
- Руины царского дворца
- Городская темница
- Древний водопровод
- Синагога
- Бассейн Шилоах
- Стена Плача
Описание экскурсии
- Мы посетим город царя Давида, увидим руины царского дворца и городскую темницу, где был заключён пророк Иеремия.
- Познакомимся с домами и образом жизни богатых горожан, спустимся в подземелья и узнаем, как царь Давид завоевал город.
- Пройдем по древнему водопроводу, увидим синагогу, которой 2000 лет!
- Полюбуемся священным бассейном Шилоах (Силоам), пройдемся по главной улице города времен второго Храма.
- Прикоснемся к западной и южной стенам Храмовой горы и познакомимся со Стеной Плача с неожиданного ракурса.
- Положим записку Богу у Стены Плача.
Экскурсия закончится недалеко от Стены Плача, и вы сможете уехать домой на автобусах 38/1/3, пройти пешком до парковки Мамила у Яфских ворот или сесть на трамвай у Шхемских (Дамасских) или Яфских ворот.
После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить гулять по Старому городу и пообедать в живописных ресторанчиках.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Для спуска в подземелья нужны фонарик и водонепроницаемая обувь — их можно купить в городe Давида.
- Стоимость билетов: город Давида и Центр Давидсон — 63 шек. (взрослый) и 44 шек. (детский).
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в город давида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писалЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julie
29 мар 2022
.Орна прекрасно знает историю Иерусалима и Израиля. Детям было скучновато, но взрослым интересно.
S
Sofia
19 апр 2021
Орна прекрасный экскурсовод. Очень интереснвя экскурсия. Рекомендую.
И
Инна
30 ноя 2017
Great tour, we are locals in Israel but we learned a lot of new sings, great for kids, they also loved it.
