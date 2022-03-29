Мои заказы

Иерусалим - столица Еврейского царства

Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив места, где разворачивались события Танаха и Библии. Узнайте, как выглядел город 2000-3000 лет назад
Путешественники смогут погрузиться в атмосферу древнего Иерусалима, столицы Еврейского царства, и своими глазами увидеть места, где разворачивались события Танаха и Библии.

В ходе экскурсии откроются руины царского дворца, древние подземелья и водопровод, а также священный бассейн Шилоах. Завершится прогулка у Стены Плача, где можно оставить записку. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре, сохранившейся сквозь тысячелетия
4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть древние руины и артефакты
  • 🕍 Посетить старинные синагоги
  • 📜 Узнать историю царей и пророков
  • 🌆 Прогуляться по древнему водопроводу
  • 🙏 Прикоснуться к Стене Плача
Ближайшие даты:
24
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек7
дек8
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Город Давида
  • Руины царского дворца
  • Городская темница
  • Древний водопровод
  • Синагога
  • Бассейн Шилоах
  • Стена Плача

Описание экскурсии

  • Мы посетим город царя Давида, увидим руины царского дворца и городскую темницу, где был заключён пророк Иеремия.
  • Познакомимся с домами и образом жизни богатых горожан, спустимся в подземелья и узнаем, как царь Давид завоевал город.
  • Пройдем по древнему водопроводу, увидим синагогу, которой 2000 лет!
  • Полюбуемся священным бассейном Шилоах (Силоам), пройдемся по главной улице города времен второго Храма.
  • Прикоснемся к западной и южной стенам Храмовой горы и познакомимся со Стеной Плача с неожиданного ракурса.
  • Положим записку Богу у Стены Плача.

Экскурсия закончится недалеко от Стены Плача, и вы сможете уехать домой на автобусах 38/1/3, пройти пешком до парковки Мамила у Яфских ворот или сесть на трамвай у Шхемских (Дамасских) или Яфских ворот.
После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить гулять по Старому городу и пообедать в живописных ресторанчиках.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Для спуска в подземелья нужны фонарик и водонепроницаемая обувь — их можно купить в городe Давида.
  • Стоимость билетов: город Давида и Центр Давидсон — 63 шек. (взрослый) и 44 шек. (детский).
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в город давида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
читать дальше

известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julie
29 мар 2022
.Орна прекрасно знает историю Иерусалима и Израиля. Детям было скучновато, но взрослым интересно.
S
Sofia
19 апр 2021
Орна прекрасный экскурсовод. Очень интереснвя экскурсия. Рекомендую.
И
Инна
30 ноя 2017
Great tour, we are locals in Israel but we learned a lot of new sings, great for kids, they also loved it.

Входит в следующие категории Иерусалима

