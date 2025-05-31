Мои заказы

Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов

Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Иерусалим, окружённый горами, хранит многовековую историю.

Экскурсия по узким улочкам Старого города познакомит с его богатым прошлым: от царя Давида до наших дней. Туристы увидят Стену Плача, храм Гроба Господня и
следы Иисуса Христа.

Пешеходный маршрут проходит через еврейский, христианский, мусульманский и армянский кварталы, включая улицу Кардо и Башню Давида.

Экскурсия идеально подходит для семей, пожилых людей и всех, кто хочет узнать больше за короткое время

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Исторические кварталы
  • ✨ Легенды и факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • ⏳ Экономия времени
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут
  • 📸 Великолепные виды
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часовФото из отзыва от Лина
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часовФото из отзыва от Влад
Ближайшие даты:
24
ноя26
ноя27
ноя28
ноя30
ноя1
дек2
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Стену Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Улица Кардо
  • Башня царя Давида
  • Золотая менора
  • Синагога Хурва

Описание экскурсии

Загадка древнего Востока

Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей, в том числе, конечно же, Стену Плача.

В нашей программе:

  • Городские стены эпохи Ренессанса
  • Древнеримская торговая улица Кардо, раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х
  • Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города
  • Дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и дома мамлюков удивительной архитектуры
  • Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную синагогу Хурва
  • Стена Плача, которая словно страница древней книги, хранит шепот тысячелетних молитв

Земля обетованная

Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, по возможности поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы

Кому подойдет экскурсия

Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Как проходит экскурсия
  • Вход на смотровую площадку оплачивается дополнительно — €1,5 с человека
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
  • Для посещения святынь вы должны быть в скромной одежде с рукавами. В длинных брюках или в платье/юбке, закрывающей колени.
  • На экскурсии будет перерыв для того, чтобы посетить туалет и купить воду/кофе
  • Мы посетим последние остановки Виа Долороза — крестного пути Иисуса Христа
  • Если храм гроба Господня переполнен, то посещается только храм Гроба Господня (без Кувуклии). По вашему желанию мы можем закончить экскурсию в храме, в 6 минутах ходьбы от Яффских ворот, или вы можете вернуться со мной к воротам через христианский квартал, по пути осмотрев посольство Ватикана на святой земле, дворец патриарха Иерусалимского, местную школу, библиотеку и больницу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов (Лина)Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов (Влад)Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов (Никанорова)
V
Vlad
31 мая 2025
Орна, супер гид. Очень интересно рассказывает.
Е
Елена
24 апр 2025
Добрый день! Наилучшие впечатления от экскурсии. Очень содержательно, интересно с долей юмора. Спасибо большое Орне. Буду обязательно рекомендовать друзьям и знакомым.
Е
Екатерина
27 сен 2024
Хочу добавить свой отзыв в копилку ко всем остальным отличным отзывам. Экскурсия нам очень понравилась, было очень интересно и взрослым, и даже ребенку 6 лет. Путешествие было действительно почти без
ступенек, мы были с малышом в коляске и прекрасно с ним гуляли. Орна отличный рассказчик и увлеченный человек, она очень много знает об истории страны и города, и рассказывает увлекательно! Настоятельно рекомендую!

Лина
Лина
13 мар 2024
Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
Анна
Анна
1 сен 2023
Очень рекомендуем.
Влад
Влад
5 июл 2023
Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.
Никанорова
Никанорова
17 июн 2023
Очень понравилась экскурсия. Я и рассчитывать не могла на такого профессионального,знающего,с университетским образованием гида,к тому же деликатного и приятного в личном общении человека. Спасибо,Орна!
К
Катя
13 июн 2023
Орна превосходный гид. Профессионал. Интересно рассказывает. Обладает глубокими знаниями истории, культуры. Любит и знает Иерусалим. Может интересно рассказать о каждом уголке Иерусалима и каждом здании. Внимательно относится к просьбам и пожеланиям. Огромное спасибо Орне за экскурсию по Иерусалиму.
Виталий
Виталий
11 мая 2023
Очень довольны экскурсией. Спасибо Орне за увлекательную прогулку и терпение (мы были с детьми)
М
Марина
26 апр 2023
Едва ли не первый раз в жизни получила огромное наслаждение от экскурсиии!!! Много нового для себя узнала и почувствовала иной мир не очень знакомый мне. Бесконечно благодарна моему экскурсоводу Орне!!! Она великолепно владеет материалом и подробно отвечала на мои вопросы. Еще раз благодарю!!!
T
Tatiana
21 апр 2023
Орна - изумительный гид. Наш тур был очень интересным. Старый город Иерусалима разнообразный, многоликий и не маленький по размеру. Но кроме известных исторических мест, Орна приводила нас в такие уголки
города, которые имеют свой неповторимый шарм и говорят о городе очень многое. Когда мы немного уставали, мы делали остановки в тени и Орна отвечала на наши вопросы - всегда очень полно и интересно. Спасибо!

К
Кирилл
16 апр 2023
Орна прекрасно знает историю и традиции Израиля и умеет доходчиво рассказать. Экскурсия стала одним из главных событий нашей поездки. По длине экскурсия оказалась даже дольше изначально запланированной. Спасибо большое!
Е
Елена
4 апр 2023
Очень понравилась экскурсия! И даже, несмотря на плохую погоду и дождь, время пролетело незаметно. Экскурсовод увлекает рассказом
Евгения
Евгения
28 фев 2023
Огромное спасибо Орне! Она профессионал своего дела, провела великолепную экскурсию бабушке и двум внучкам. Всем было очень интересно, мы узнали много нового. Рекомендую Орну всем! Спасибо и, надеюсь, до встречи!
Е
Елена
29 ноя 2022
Экскурсия была содержательной и живой. Орна - отличный гид, умеющий заинтересовать слушателей и понять их интерес!

Входит в следующие категории Иерусалима

