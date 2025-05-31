Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей, в том числе, конечно же, Стену Плача.
В нашей программе:
Городские стены эпохи Ренессанса
Древнеримская торговая улица Кардо, раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х
Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города
Дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и дома мамлюков удивительной архитектуры
Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную синагогу Хурва
Стена Плача, которая словно страница древней книги, хранит шепот тысячелетних молитв
Земля обетованная
Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, по возможности поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы
Кому подойдет экскурсия
Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!
Организационные детали
С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Как проходит экскурсия
Вход на смотровую площадку оплачивается дополнительно — €1,5 с человека
Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Для посещения святынь вы должны быть в скромной одежде с рукавами. В длинных брюках или в платье/юбке, закрывающей колени.
На экскурсии будет перерыв для того, чтобы посетить туалет и купить воду/кофе
Мы посетим последние остановки Виа Долороза — крестного пути Иисуса Христа
Если храм гроба Господня переполнен, то посещается только храм Гроба Господня (без Кувуклии). По вашему желанию мы можем закончить экскурсию в храме, в 6 минутах ходьбы от Яффских ворот, или вы можете вернуться со мной к воротам через христианский квартал, по пути осмотрев посольство Ватикана на святой земле, дворец патриарха Иерусалимского, местную школу, библиотеку и больницу.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал читать дальше
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года.
Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
V
Vlad
31 мая 2025
Орна, супер гид. Очень интересно рассказывает.
Е
Елена
24 апр 2025
Добрый день! Наилучшие впечатления от экскурсии. Очень содержательно, интересно с долей юмора. Спасибо большое Орне. Буду обязательно рекомендовать друзьям и знакомым.
Е
Екатерина
27 сен 2024
Хочу добавить свой отзыв в копилку ко всем остальным отличным отзывам. Экскурсия нам очень понравилась, было очень интересно и взрослым, и даже ребенку 6 лет. Путешествие было действительно почти без читать дальше
ступенек, мы были с малышом в коляске и прекрасно с ним гуляли. Орна отличный рассказчик и увлеченный человек, она очень много знает об истории страны и города, и рассказывает увлекательно! Настоятельно рекомендую!
Лина
13 мар 2024
Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
Анна
1 сен 2023
Очень рекомендуем.
Влад
5 июл 2023
Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.
Никанорова
17 июн 2023
Очень понравилась экскурсия. Я и рассчитывать не могла на такого профессионального,знающего,с университетским образованием гида,к тому же деликатного и приятного в личном общении человека. Спасибо,Орна!
К
Катя
13 июн 2023
Орна превосходный гид. Профессионал. Интересно рассказывает. Обладает глубокими знаниями истории, культуры. Любит и знает Иерусалим. Может интересно рассказать о каждом уголке Иерусалима и каждом здании. Внимательно относится к просьбам и пожеланиям. Огромное спасибо Орне за экскурсию по Иерусалиму.
Виталий
11 мая 2023
Очень довольны экскурсией. Спасибо Орне за увлекательную прогулку и терпение (мы были с детьми)
М
Марина
26 апр 2023
Едва ли не первый раз в жизни получила огромное наслаждение от экскурсиии!!! Много нового для себя узнала и почувствовала иной мир не очень знакомый мне. Бесконечно благодарна моему экскурсоводу Орне!!! Она великолепно владеет материалом и подробно отвечала на мои вопросы. Еще раз благодарю!!!
T
Tatiana
21 апр 2023
Орна - изумительный гид. Наш тур был очень интересным. Старый город Иерусалима разнообразный, многоликий и не маленький по размеру. Но кроме известных исторических мест, Орна приводила нас в такие уголки читать дальше
города, которые имеют свой неповторимый шарм и говорят о городе очень многое. Когда мы немного уставали, мы делали остановки в тени и Орна отвечала на наши вопросы - всегда очень полно и интересно. Спасибо!
К
Кирилл
16 апр 2023
Орна прекрасно знает историю и традиции Израиля и умеет доходчиво рассказать. Экскурсия стала одним из главных событий нашей поездки. По длине экскурсия оказалась даже дольше изначально запланированной. Спасибо большое!
Е
Елена
4 апр 2023
Очень понравилась экскурсия! И даже, несмотря на плохую погоду и дождь, время пролетело незаметно. Экскурсовод увлекает рассказом
Евгения
28 фев 2023
Огромное спасибо Орне! Она профессионал своего дела, провела великолепную экскурсию бабушке и двум внучкам. Всем было очень интересно, мы узнали много нового. Рекомендую Орну всем! Спасибо и, надеюсь, до встречи!
Е
Елена
29 ноя 2022
Экскурсия была содержательной и живой. Орна - отличный гид, умеющий заинтересовать слушателей и понять их интерес!