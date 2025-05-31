Иерусалим, окружённый горами, хранит многовековую историю.Экскурсия по узким улочкам Старого города познакомит с его богатым прошлым: от царя Давида до наших дней. Туристы увидят Стену Плача, храм Гроба Господня и

следы Иисуса Христа. Пешеходный маршрут проходит через еврейский, христианский, мусульманский и армянский кварталы, включая улицу Кардо и Башню Давида. Экскурсия идеально подходит для семей, пожилых людей и всех, кто хочет узнать больше за короткое время

Описание экскурсии

Загадка древнего Востока

Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город. Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей, в том числе, конечно же, Стену Плача.

В нашей программе:

Городские стены эпохи Ренессанса

Древнеримская торговая улица Кардо , раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х

, раскопанная при восстановлении Еврейского квартала в 1970-х Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города

— крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима. Я расскажу легенды о цитадели и ее культурной роли в жизни города Дом евангелиста Марка , друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и дома мамлюков удивительной архитектуры

, друга и соратника апостола Павла, где хранится древнейшая в мире рукописная икона, и удивительной архитектуры Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную синагогу Хурва

— копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма. А также трижды разрушенную и восстановленную Стена Плача, которая словно страница древней книги, хранит шепот тысячелетних молитв

Земля обетованная

Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня. Я расскажу о священных памятниках и покажу культовые реликвии. А чтобы рассмотреть Старый город с высоты птичьего полета, по возможности поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на старинные кварталы

Кому подойдет экскурсия

Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок!

Организационные детали

С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов