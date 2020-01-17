19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Подземный Иерусалим — город царя Давида

Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории

Ольга
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Ольга – ваш гид
Я приглашаю вас узнать Иерусалим буквально изнутри! Вы спуститесь в подземный археологический парк, чтобы рассмотреть основание башни, увидеть бассейн Шилоах и повторить путь древних паломников.

А после отправитесь на прогулку по Старому городу: пройдёте через Еврейский квартал, увидите раскопки стены царя Хизкиягу и фундаменты стены Плача, а также посетите могилу царя Давида.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Яффских ворот
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида

Что вас ожидает

Вам предстоит спуститься в древние подземные тоннели археологического парка Город царя Давида. Мы пойдем до основания башни, охранявшей воды источника Гихон, потом по сухому (или мокрому) пути пройдем к бассейну Шилоах, а оттуда по туннелям под Иродианской улицей поднимемся к Храмовой Горе, повторяя путь паломников древности.

Обо всех точках маршрута будем подробно говорить, в этих местах столько истории, что жизни не хватит все узнать. Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н.э.), пройдем по Римско-византийской улице Кардо, и посетим Могилу Царя Давида на Сионской горе.

Организационные детали

  • Билет в национальный парк и центр Дэвидсона не входит в стоимость — 11 € за каждого участника экскурсии
  • Стоимость экскурсии с 1 апреля — 285 €
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида
Подземный Иерусалим — город царя Давида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Эта экскурсия – воспоминание на всю жизнь!
Чудесная индивидуальная экскурсия «Подземный Иерусалим» прошла у нас 7 января 2020. Очень благодушный и при этом знающий гид Ольга. Она – просто уникум! :) Кладезь знаний!!! Мы пребываем в искреннем восхищении.
Невероятно насыщенная программа, удобство и доброе отношение. Потрясающие исторические места!!! Аж дух захватывало. Экскурсия будет особенно интересна любителям истории и тем, кто готов к восприятию большого количества информации. Огромное спасибо Ольге за высочайший профессионализм, потрясающие глубокие знания, изумительный и динамичный рассказ, за прекрасное отношение к клиентам. Удачи и процветания!!!
13 октября 2019
Для тех, кому интересна история древнего Израля. Гид прекрасно владеет темой. Интересный маршрут. Четыре раза был в Израиле, казалось все знакомо, однако эта экскурсия открыла для меня интересные вещи, о которых не знал. Экскурсия проходит больше под землей, в жаркую погоду самое то. Не рекомендую для тех, кто боится замкнутых пространств, есть довольно узкие места. Кто решится пройти по туннелю Езекии (которому примерно 2700 лет), обязательно одевайте обувь в которой можно идти по щиколотку в воде. В самом глубоком месте, вода чуть выше колена. Длина примерно 500 метров, интересные ощущения, рекомендую. Интересна вновь открытая купальня Силоам. Далее под землей до храмовой горы, моюно увидеть основание фундамента второго храма.
11 октября 2019
Отличная экскурсия! Особенно понравилось множество ссылок на последние археологические исследования.
22 июля 2019
Мы с мужем были впервые в Израиле и просто замечательно, что не ограничились посещением лишь одного Иерусалима, а также проведенной для нас экскурсией.
Экскурсия вытянула саму себя, благодаря посещению мест, которые поражают воображение и остаются в памяти навсегда.
Рассказ экскурсовода, как и речь, построены грамотно и четко; исторические или библейские сюжеты находят подтверждение на местах археологических раскопок, самые свежие из которых тоже можно увидеть.
Экскурсовод хорошо разбирается в материале, отвечает на вопросы и поясняет теорию.
Общение с экскурсоводом не оставило приятного впечатления, так как сложилось ощущение, что мы должны были придти сдавать экзамен, а не получать удовольствие. Вопросы о том, какой ты веры и о родословной, а также обращение на "ты" и "ребята" к людям, перешагнувшим в 4-й десяток лет, отдает панибратством. В светской жизни никто не спит с томиком Упанишад или Библией под подушкой, чтобы приехать в Израиль и получать удивление в ответ на собственный вопрос о том, что не является темой личных интересов, но является темой жизни для экскурсовода.
3 июля 2019
С Ольгой мы прогулялись по археологическому парку Город Давида, узнали очень много истории, интересных фактов и получили море впечатлений. Также прошлись по мокрому туннелю, заглянули в музей истории и посмотрели как жили и стоили дома много много лет назад. Большое спасибо Ольге за удивительную экскурсию!!!
14 июня 2019
Отличная экскурсия! Экскурсовод Ольга прекрасно провела экскурсию, показала поистине уникальные места, а уж ее рассказ об истории города- выше всяких похвал. После экскурсии знания о столице систематизировались, многое стало понятно! Спасибо! Рекомендую эту экскурсию всем!
14 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с Ольгой.
Она очень интересно и системно рассказала об истории Иерусалима, начиная с самых древних времен, затрагивая различные эпохи в истории города.
12 июня 2019
Были на экскурсии с ребенком 11 лет. Экскурсия очень понравилась. Открыли для себя древний город совсем с другой стороны. Посмотрели настоящие раскопки, прогулялись по древним пещерам.Часть экскурсии проходит под землей, поэтому можно спастись от жары. Ольга замечательный рассказчик. После экскурсии пожалели, что не остались в городе еще на один день. Рекомендуем экскурсию всем, кто любит историю вообще и историю древнего Израиля в частности.
28 мая 2019
Мы с сестрой получили колоссальное удовольствие от экскурсии, проведенной Ольгой. Профессиональная подготовка, замечательно выбранный маршрут, масса интересных фактов и
навыки Ольги как прекрасной рассказчицы оставили у нас незабываемые впечатления от путешествия по подземному и "наземному" Иерусалима. Большое спасибо! Очень рекомендуем
21 мая 2019
Спасибо Ольге за интересную экскурсию :)
Ещё 9 отзывов

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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