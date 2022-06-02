19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте Иерусалим изнутри, посетив подземный археологический парк. Спуститесь в древние тоннели, где скрыты основания башни и бассейн Шилоах. Пройдите по пути паломников к Храмовой горе, посетите музей раскопок и фундаменты Стены Плача.
Прогулка по Старому городу приведет вас через Еврейский квартал к раскопкам стены царя Хизкиягу и могиле царя Давида. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре
Прогулка по Старому городу приведет вас через Еврейский квартал к раскопкам стены царя Хизкиягу и могиле царя Давида. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные подземные тоннели
- 🏛 Археологический парк города Давида
- 🕌 Прогулка по Старому городу
- 🕍 Посещение Еврейского квартала
- 🗺 Исторические маршруты паломников
- 🕯 Могила царя Давида
Что можно увидеть
- Основание башни
- Бассейн Шилоах
- Стена царя Хизкиягу
- Фундаменты Стены Плача
- Могила царя Давида
Описание экскурсии
Вам предстоит спуститься в древние подземные тоннели археологического парка Город царя Давида. Мы пойдем до основания башни, охранявшей воды источника Гихон, потом по сухому (или мокрому) пути пройдем к бассейну Шилоах, а оттуда по туннелям под Иродианской улицей поднимемся к Храмовой горе, повторяя путь паломников древности.
Обо всех точках маршрута будем подробно говорить, в этих местах столько истории, что жизни не хватит все узнать. Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н. э.), пройдем по Римско-византийской улице Кардо, и посетим Могилу Царя Давида на Сионской горе.
Организационные детали
- Билет в национальный парк и центр Дэвидсона не входит в стоимость — €11 за каждого участника экскурсии
- Стоимость экскурсии с 1 апреля — €285
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Это настоящее путешествие в далекое прошлое по подземному каналу! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ольге за интересный рассказ и маршрут!
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А
Наш гид сделал невозможное — за один день мы пережили целых три незабываемые экскурсии! Начали мы с посещения исторического города царя Давида, который погрузил нас в атмосферу древности и величия.
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Эта экскурсия – воспоминание на всю жизнь!
Чудесная индивидуальная экскурсия «Подземный Иерусалим» прошла у нас 7 января 2020. Очень благодушный и при этом знающий гид Ольга. Она – просто уникум!:) Кладезь
Чудесная индивидуальная экскурсия «Подземный Иерусалим» прошла у нас 7 января 2020. Очень благодушный и при этом знающий гид Ольга. Она – просто уникум!:) Кладезь
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В
Для тех, кому интересна история древнего Израля. Гид прекрасно владеет темой. Интересный маршрут. Четыре раза был в Израиле, казалось все знакомо, однако эта экскурсия открыла для меня интересные вещи, о
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И
Очень понравилась экскурсия Ольги. Мы даже не ожидали увидеть такой подземный мир Иерусалима, каким нам представил его гид. Экскурсия была отлично продумана, Ольга интересно и доступно излагает сложный и порой
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н
Были на экскурсии с ребенком 11 лет. Экскурсия очень понравилась. Открыли для себя древний город совсем с другой стороны. Посмотрели настоящие раскопки, прогулялись по древним пещерам. Часть экскурсии проходит под
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