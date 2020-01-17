19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вам предстоит спуститься в древние подземные тоннели археологического парка Город царя Давида. Мы пойдем до основания башни, охранявшей воды источника Гихон, потом по сухому (или мокрому) пути пройдем к бассейну Шилоах, а оттуда по туннелям под Иродианской улицей поднимемся к Храмовой Горе, повторяя путь паломников древности.

Обо всех точках маршрута будем подробно говорить, в этих местах столько истории, что жизни не хватит все узнать. Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н.э.), пройдем по Римско-византийской улице Кардо, и посетим Могилу Царя Давида на Сионской горе.