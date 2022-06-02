19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте Иерусалим изнутри, посетив подземный археологический парк. Спуститесь в древние тоннели, где скрыты основания башни и бассейн Шилоах. Пройдите по пути паломников к Храмовой горе, посетите музей раскопок и фундаменты Стены Плача. Прогулка по Старому городу приведет вас через Еврейский квартал к раскопкам стены царя Хизкиягу и могиле царя Давида. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вам предстоит спуститься в древние подземные тоннели археологического парка Город царя Давида. Мы пойдем до основания башни, охранявшей воды источника Гихон, потом по сухому (или мокрому) пути пройдем к бассейну Шилоах, а оттуда по туннелям под Иродианской улицей поднимемся к Храмовой горе, повторяя путь паломников древности.

Обо всех точках маршрута будем подробно говорить, в этих местах столько истории, что жизни не хватит все узнать. Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н. э.), пройдем по Римско-византийской улице Кардо, и посетим Могилу Царя Давида на Сионской горе.

Организационные детали