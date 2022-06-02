19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подземный Иерусалим - город царя Давида

Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Узнайте Иерусалим изнутри, посетив подземный археологический парк. Спуститесь в древние тоннели, где скрыты основания башни и бассейн Шилоах. Пройдите по пути паломников к Храмовой горе, посетите музей раскопок и фундаменты Стены Плача.

Прогулка по Старому городу приведет вас через Еврейский квартал к раскопкам стены царя Хизкиягу и могиле царя Давида. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре
5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные подземные тоннели
  • 🏛 Археологический парк города Давида
  • 🕌 Прогулка по Старому городу
  • 🕍 Посещение Еврейского квартала
  • 🗺 Исторические маршруты паломников
  • 🕯 Могила царя Давида
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Подземный Иерусалим - город царя Давида

Что можно увидеть

  • Основание башни
  • Бассейн Шилоах
  • Стена царя Хизкиягу
  • Фундаменты Стены Плача
  • Могила царя Давида

Описание экскурсии

Вам предстоит спуститься в древние подземные тоннели археологического парка Город царя Давида. Мы пойдем до основания башни, охранявшей воды источника Гихон, потом по сухому (или мокрому) пути пройдем к бассейну Шилоах, а оттуда по туннелям под Иродианской улицей поднимемся к Храмовой горе, повторяя путь паломников древности.

Обо всех точках маршрута будем подробно говорить, в этих местах столько истории, что жизни не хватит все узнать. Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н. э.), пройдем по Римско-византийской улице Кардо, и посетим Могилу Царя Давида на Сионской горе.

Организационные детали

  • Билет в национальный парк и центр Дэвидсона не входит в стоимость — €11 за каждого участника экскурсии
  • Стоимость экскурсии с 1 апреля — €285

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
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других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Получили огромное удовольствие от экскурсии. Это настоящее путешествие в далекое прошлое по подземному каналу! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ольге за интересный рассказ и маршрут!
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Это настоящее путешествие в далекое прошлое по подземному каналу! Огромное спасибо
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А
Наш гид сделал невозможное — за один день мы пережили целых три незабываемые экскурсии! Начали мы с посещения исторического города царя Давида, который погрузил нас в атмосферу древности и величия.
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Далее отправились на Храмовую гору, которую по праву можно считать священным местом для представителей трех великих религий. Углубленные объяснения Ольги помогли нам понять важность этого места и его культурное значение.
Особое впечатление произвела Стена Плача. Завершая наш день, мы посетили Храм Гроба Господня, где узнали много нового о его исторической значимости для христиан. Ольга не только делилась информацией, но и создавала особую атмосферу, позволяя нам почувствовать важность каждого посещаемого места.
В целом, это было невероятное путешествие, наполненное знаниями и эмоциями. Огромное спасибо Ольге за профессионализм, увлеченность, внимание к каждому заданному нами вопросу и яркие впечатления - 6 часов пролетели на одном дыхании.

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Надежда
Эта экскурсия – воспоминание на всю жизнь!
Чудесная индивидуальная экскурсия «Подземный Иерусалим» прошла у нас 7 января 2020. Очень благодушный и при этом знающий гид Ольга. Она – просто уникум!:) Кладезь
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знаний!!! Мы пребываем в искреннем восхищении.
Невероятно насыщенная программа, удобство и доброе отношение. Потрясающие исторические места!!! Аж дух захватывало. Экскурсия будет особенно интересна любителям истории и тем, кто готов к восприятию большого количества информации. Огромное спасибо Ольге за высочайший профессионализм, потрясающие глубокие знания, изумительный и динамичный рассказ, за прекрасное отношение к клиентам. Удачи и процветания!!!

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В
Для тех, кому интересна история древнего Израля. Гид прекрасно владеет темой. Интересный маршрут. Четыре раза был в Израиле, казалось все знакомо, однако эта экскурсия открыла для меня интересные вещи, о
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которых не знал. Экскурсия проходит больше под землей, в жаркую погоду самое то. Не рекомендую для тех, кто боится замкнутых пространств, есть довольно узкие места. Кто решится пройти по туннелю Езекии (которому примерно 2700 лет), обязательно одевайте обувь в которой можно идти по щиколотку в воде. В самом глубоком месте, вода чуть выше колена. Длина примерно 500 метров, интересные ощущения, рекомендую. Интересна вновь открытая купальня Силоам. Далее под землей до храмовой горы, моюно увидеть основание фундамента второго храма.

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И
Очень понравилась экскурсия Ольги. Мы даже не ожидали увидеть такой подземный мир Иерусалима, каким нам представил его гид. Экскурсия была отлично продумана, Ольга интересно и доступно излагает сложный и порой
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весьма запутанный материал, наконец-то удалось многое для себя прояснить в многотысячелетней истории города. Однозначно рекомендую всем тем, кто хочет увидеть город времен "до Христа". Это отличная экскурсия и в жаркий день, так как приходится много ходить под землёй. Также хотелось бы отметить, что всегда приятно, когда экскурсию проводит человек, искренне увлеченный своим предметом.

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н
Были на экскурсии с ребенком 11 лет. Экскурсия очень понравилась. Открыли для себя древний город совсем с другой стороны. Посмотрели настоящие раскопки, прогулялись по древним пещерам. Часть экскурсии проходит под
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землей, поэтому можно спастись от жары. Ольга замечательный рассказчик. После экскурсии пожалели, что не остались в городе еще на один день. Рекомендуем экскурсию всем, кто любит историю вообще и историю древнего Израиля в частности.

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Входит в следующие категории Иерусалима

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