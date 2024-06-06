1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
«Прогуляемся по колоритным мусульманскому и христианскому кварталам Старого города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
«Мы встретимся у Яффских ворот и отправимся исследовать Старый город»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Мы встретимся у Яффских ворот, ведущих в Старый город»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
«Из Bифлеема мы вернемся в Иерусалим, зайдем в старый город через Яффскиe воротa и посетим Храм Гроба Господня»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Экскурсия начнется в 10 утра у Яффских ворот Старого Города»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
«Затем, если у вас будут силы, во второй половине дня мы зайдем в Старый город через Львиные ворота, увидим Золотые ворота, овечьи пруды, темницу Иисуса и место рождения Богородицы»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
«Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города,»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей в доме, которому 800 лет, и увидим исторические предметы быта»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
«После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить гулять по Старому городу и пообедать в живописных ресторанчиках»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«А также погуляете по римской улице Кардо, одной из главных в Старом городе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Начнём мы нашу экскурсию с Масличной горы, где посетив смотровую площадку, и взирая на Старый город, поговорим о его истории, создании и устройстве»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«Вы увидите Старый город с его главными достопримечательностями: место казни, погребения и воскрешения Сына Божьего, а также знаменитую Стену плача»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«Поднимемся в Еврейский квартал Старого города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Мы проедим вокруг Старого города, посмотрев на Стены»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
«Начнем с прогулки вокруг стен Старого города, протяжённость которых около 4 км»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Здесь как на ладони перед нами Старый город»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк6 июня 2024Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЕЕлена17 мая 2024Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
- ВВладимир13 апреля 2024Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
- ТТаня10 апреля 2024Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
- ММатвей8 апреля 2024Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
- ИИрина26 сентября 2023Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Старый город»
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