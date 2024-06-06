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рассказывала Ольга. Такого послевкусия от экскурсии - не ожидал! Ольга, замечательный рассказчик. Маршрут составлен так, что без Ольги мы бы во многих местах просто не побывали. Город с огромной историей и переплетены не только религии и времена правления, кажется, что Ольга может рассказывать о каждом здании, которе встречается на пути. А еще Ольга, очень душевный человек! Все время старалась во время остановок поставить нас в тень, находила скамеечки, что бы мы отдохнули и следила, что бы пили воду. И это не считая того, что подсказала где лучше запаковать машину, где посмотреть сувениры и т. п. Кажется, что мы влюбились в Иерусалим так же как любит его Ольга. Так приятно встретить не просто профессионала в своем деле с большой буквы, но и в одном лице, рассказика, которая может с одной стороны все так просто и понятно раскатывать, а с другой стороны оперировать кучей фактов, дат, имен. Как буду то мы перенеслись на машине времени. Даже сейчас, пишу этот отзыв и вспоминаю тот чудесный день! Возможно, написал на эмоциях и по этому немного сумбурно, но лично для нас, лучшего гида по Иерусалиму не могу представить! Обязательно вернемся и пойдем на другие экскурсии с Ольгой!