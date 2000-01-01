  1. Израиль
  2. Экскурсии

Негев - путешествие во времени

Эдуард
Эдуард – Гид из Иерусалима
Негев - путешествие во времени
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $500 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени

Что вы увидите

  • Национальный парк Авдат
  • Пустыню Негев
  • Махтеш Рамон
Пустыня - природная зона, характеризующаяся, как правило, равнинной поверхностью и скудной растительностью.
Но пустыню Негев человек сделал исключением из правил.
И это касается не только сегодняшнего дня, когда сельскохозяйственные технологии позволяют выращивать в пустыне сады и даже разводить рыбу 🐟 находки рассказывают о виноградниках, растущих на склонах гор ⛰️, о богатых торговых городах, в которых били фонтаны и работали бани.
Гордый древний народ набатеи, с которыми даже римляне предпочитали договариваться, а не воевать, водил через пустыню караваны, строил города и возделывал эту землю.
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим набатейский город 🏙️ Авдат, о великолепии и богатстве которого можно судить по количеству церквей, римской гробнице и баням.
Далее поездка пройдет по Махтеш Рамон. Мы увидим редкое геологическое явление, получившее название “Лесопилка” и остатки древнейших моллюсков, живших более 90 миллионов лет назад.
Всё это ожидает Вас во время увлекательной поездки по пустыне Негев.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль, транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты 12 дол на человека
  • Питание
Начало
🚩 от гостиницы
Место завершения
🏁 гостиница
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдуард
Эдуард
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Эдуард проводит ещё 3 экскурсии

Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
$160
8 часов
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
5 отзывов
Бэйт Гуврин - мировое наследие
$450
6 часов
Бэйт Гуврин - мировое наследие
3 отзыва
Иерусалим - у истоков религии
$400
8 часов
Иерусалим - у истоков религии

Еще несколько необычных экскурсий в Иерусалиме

Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
200
5 часов
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
96 отзывов
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
Весь Иерусалим пешком
225
6 часов
Весь Иерусалим пешком
32 отзыва
Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Узнать Иерусалим за 3 часа
150
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
26 отзывов
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
Две святыни в один день
220
7 часов
Две святыни в один день
26 отзывов
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
Тоннели у западной стены
85
2 часа
Тоннели у западной стены
23 отзыва
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
$43
8 часов
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
22 отзыва