Золотой купол на Храмовой горе в Иерусалиме - символ, известный многим. Это место, важное для трёх мировых религий, скрывает множество тайн. Экскурсия включает посещение Старого города, обзор четырёх кварталов и

защитных стен. Участники узнают о значении горы Мория, золотых воротах и скрижалях Завета. Путешествие обещает раскрыть связь еврейского Нового года с краеугольным камнем и объяснить, кому принадлежит Храмовая гора сегодня. Важно помнить о дресс-коде и ограничениях на вход в мечети

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Иерусалим в марте, сентябре и ноябре, когда погода комфортная, а туристов меньше. Эти месяцы предлагают идеальные условия для прогулок по Старому городу и Храмовой горе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей. В остальные месяцы, несмотря на более жаркие или прохладные условия, посещение остаётся возможным, но может потребовать больше подготовки и терпения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.