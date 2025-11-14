Мои заказы

Храмовая гора - начало всего

Золотой купол Храмовой горы в Иерусалиме скрывает множество тайн. Узнайте, почему это место так важно для разных конфессий и культур
Золотой купол на Храмовой горе в Иерусалиме - символ, известный многим. Это место, важное для трёх мировых религий, скрывает множество тайн. Экскурсия включает посещение Старого города, обзор четырёх кварталов и
защитных стен. Участники узнают о значении горы Мория, золотых воротах и скрижалях Завета.

Путешествие обещает раскрыть связь еврейского Нового года с краеугольным камнем и объяснить, кому принадлежит Храмовая гора сегодня. Важно помнить о дресс-коде и ограничениях на вход в мечети

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальное наследие трёх религий
  • 📜 Исторические события и их влияние
  • 🏛️ Архитектурные чудеса Храмовой горы
  • 🔍 Тайны и загадки Иерусалима
  • 🌍 Важность для мировой истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Иерусалим в марте, сентябре и ноябре, когда погода комфортная, а туристов меньше. Эти месяцы предлагают идеальные условия для прогулок по Старому городу и Храмовой горе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей. В остальные месяцы, несмотря на более жаркие или прохладные условия, посещение остаётся возможным, но может потребовать больше подготовки и терпения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Храмовая гора - начало всего© Ирина
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Что можно увидеть

  • Храмовая гора
  • Купол Скалы
  • Мечеть Эль-Акца
  • Стенa Плача

Описание экскурсии

  • Встретимся в Старом городе: поговорим о четырёх его кварталах и защитных стенах
  • Посмотрим на Храмовую гору с высоты птичьего полёта
  • Вы увидите, что находится над Стеной Плача: Купол Скалы, мечеть Эль-Акса, фрагменты Иерусалимского храма и многое другое

Вместе мы разберёмся:

  • почему замурованы золотые ворота, ведущие к храму
  • зачем на Храмовой горе построены арки
  • что находится под золотым куполом
  • почему гора Мория так важна
  • где находятся скрижали Завета
  • как еврейский Новый год связан с краеугольным камнем
  • кому принадлежит сегодня Храмовая гора

И поговорим о многом другом!

Организационные детали

  • Обратите внимание: с собой нельзя брать предметы немусульманского религиозного культа
  • Одежда должна быть скромной и максимально закрытой
  • Войти внутрь мечетей могут только мусульмане
  • Время начала экскурсии напрямую зависит от часов посещения Храмовой горы: в летнее время — с 7:30 до 11:00, в зимнее время — с 7:00 до 10:30

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Иерусалиме
Я лицензированный гид. В Израиле живу с 1999 года, родилась в Алматы. Буду рада поделиться с вами знаниями и своей любовью к стране. Свои экскурсии планирую сама, обращайтесь — вместе планировать путешествие удобней. Вы выиграете время и посмотрите больше, с учётом ваших предпочтений и моих советов!
