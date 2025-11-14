Золотой купол на Храмовой горе в Иерусалиме - символ, известный многим. Это место, важное для трёх мировых религий, скрывает множество тайн. Экскурсия включает посещение Старого города, обзор четырёх кварталов и
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Иерусалим в марте, сентябре и ноябре, когда погода комфортная, а туристов меньше. Эти месяцы предлагают идеальные условия для прогулок по Старому городу и Храмовой горе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей. В остальные месяцы, несмотря на более жаркие или прохладные условия, посещение остаётся возможным, но может потребовать больше подготовки и терпения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храмовая гора
- Купол Скалы
- Мечеть Эль-Акца
- Стенa Плача
Описание экскурсии
- Встретимся в Старом городе: поговорим о четырёх его кварталах и защитных стенах
- Посмотрим на Храмовую гору с высоты птичьего полёта
- Вы увидите, что находится над Стеной Плача: Купол Скалы, мечеть Эль-Акса, фрагменты Иерусалимского храма и многое другое
Вместе мы разберёмся:
- почему замурованы золотые ворота, ведущие к храму
- зачем на Храмовой горе построены арки
- что находится под золотым куполом
- почему гора Мория так важна
- где находятся скрижали Завета
- как еврейский Новый год связан с краеугольным камнем
- кому принадлежит сегодня Храмовая гора
И поговорим о многом другом!
Организационные детали
- Обратите внимание: с собой нельзя брать предметы немусульманского религиозного культа
- Одежда должна быть скромной и максимально закрытой
- Войти внутрь мечетей могут только мусульмане
- Время начала экскурсии напрямую зависит от часов посещения Храмовой горы: в летнее время — с 7:30 до 11:00, в зимнее время — с 7:00 до 10:30
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иерусалиме
Я лицензированный гид. В Израиле живу с 1999 года, родилась в Алматы. Буду рада поделиться с вами знаниями и своей любовью к стране. Свои экскурсии планирую сама, обращайтесь — вместе планировать путешествие удобней. Вы выиграете время и посмотрите больше, с учётом ваших предпочтений и моих советов!Задать вопрос
