Днём Старый город переполнен туристами и за суетой сложно почувствовать его душу.
Я приглашаю вас на вечернюю прогулку — когда солнце опускается за Иудейские холмы, а земное и небесное словно встречаются в Иерусалиме. Я проведу вас по таинственным улочкам, покажу скрытые дворики и святыни в мягком свете фонарей. И расскажу о ключевых событиях истории этой земли.
Описание билета
Яффские ворота — древний вход в город, через который веками проходили паломники и путешественники
- Мы прогуляемся по кварталам Старого города и обсудим историю Иерусалима, которому более 3000 лет
- Я расскажу, как на этих узких улочках переплетаются культуры и эпохи
- Вы узнаете о периодах расцвета и разрушений, которые чередовались в прошлом города и сформировали его необычный облик
- Вы заглянете в скрытые дворики и услышите сюжеты, которые невозможно рассказать днём
Храм Гроба Господня — главный памятник новозаветной истории
- Мы насладимся торжественной тишиной собора
- Я расскажу о его святынях и значении для христианского мира
- В храм мы войдём без очереди и осмотрим его внутри, но в гробницу заходить не будем
Стена Плача — место, ради которого люди приезжают сюда со всех концов земли
- Вы окажетесь здесь в особенное время, когда зажигают огни и слышны слова вечерней молитвы
- Мы поговорим об истории Стены и связанных с ней религиозных традициях
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:30, в пятницу в 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:30, в пятницу в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1323 туристов
Я профессиональный гид, почти 20 лет живу в самом святом городе — Иерусалиме. Изучала Ветхий и Новый заветы в университете. Знаю досконально историю древнего и современного Израиля. После моих экскурсий туристы
Входит в следующие категории Иерусалима
