Необычные экскурсии по Иерусалиму

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземный Иерусалим - город царя Давида
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Дом на улице Пророков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Вечерний Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
200 за всё до 35 чел.
Некрополис Иерусалима
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Новые районы Иерусалима
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
30 за человека
От катастрофы к государству
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
От катастрофы к государству
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Начало: На горе герцль
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
По паркам Иерусалима на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Кибуц в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по кибуцу в Иерусалиме: история, культура и традиции
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по кибуцу Иерусалима, где история и современность переплетаются в удивительную симфонию
Начало: Кибуц Рамат Рахель или по договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • И
    Ирина
    28 августа 2023
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
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    с близкой подругой, которая показывает тебе любимый город. У Светланы хороший язык, глубокие знания, всё объясняет. на всё отвечает. Три часа прошли незаметно, я окунулась в историю и получила большое удовольствие.

  • К
    Карина
    30 апреля 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
  • Е
    Евгений
    28 марта 2023
    Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
    Удобство аудиоэкскурсии в том, что не надо переспрашивать, если что-то не успел, вместо этого перематываешь назад. Так же очень удобной
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    была возможность разбить маршрут на два дня. Отсутствие возможности задать живой вопрос экскурсоводу для меня не был критическим, потому что на все возникшие вопросы я нашел ответы в интернет. Маршрут построен интересно и информативно. Узнал о теме экскурсии больше, чем ожидал. Очень интересные углубления в историю и истоки традиций, что меня очень интересует. Нашелся один неактуальный момент: кто пойдет на эту экскурсию, не ищите львов возле археологического музея, не теряйте время. Их сейчас там нет (20 февраля 2023года). Может быть, еще вернут после окончания реставрационных работ на площади.

  • T
    Tigran
    1 декабря 2022
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    Дом на улице Пророков
    Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
  • В
    Витория
    1 мая 2022
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Знающий,профессиональный экскурсовод
  • נ
    נינה
    6 октября 2021
    Дом на улице Пророков
    Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
  • Е
    Емельянова
    13 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Моя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
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    Благодаря Эдуарду, его знаниям и любви к этой стране, история Израиля оживает. Вместе с ним ощущаешь величие древности, святость этих мест, богатство страны. Эдуард - очень спокойный, тактичный, пунктуальный человек и потрясающий рассказчик.

  • С
    Светлана
    10 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Экскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
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    Отдельно хочется отметить прекрасную организацию экскурсий, добрую атмосферу и море позитива, которые дарит Эдуард на протяжении всего знакомства с этой прекрасной страной!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Необычные»

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  4. Вечерний Иерусалим
  5. Некрополис Иерусалима
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  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Необычные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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