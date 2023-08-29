1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
От катастрофы к государству
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Начало: На горе герцль
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по кибуцу в Иерусалиме: история, культура и традиции
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по кибуцу Иерусалима, где история и современность переплетаются в удивительную симфонию
Начало: Кибуц Рамат Рахель или по договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
- ИИрина28 августа 2023Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
- ККарина30 апреля 2023Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
- ЕЕвгений28 марта 2023Удобство аудиоэкскурсии в том, что не надо переспрашивать, если что-то не успел, вместо этого перематываешь назад. Так же очень удобной
- TTigran1 декабря 2022Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ИИрина18 августа 2022Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
- ВВитория1 мая 2022Знающий,профессиональный экскурсовод
- ננינה6 октября 2021Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
- ЕЕмельянова13 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаМоя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
- ССветлана10 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭкскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Необычные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 34 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август