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Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Иерусалима
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $660 за экскурсию

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Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы

Что вы увидите

  • Каньон Айн-Авдат
  • Город-крепость набатеев Авдат
  • Кратер Рамон
Предлагаем вам познакомиться с самой большой и загадочной пустыней Израиля — Негев, хранящей немало тайн и секретов. Это знойное дитя, созданное природой, отличается разнообразием ландшафта, наличием множества каньонов, ущелий, кратеров. Скрывает развалины древнего набатейского города-призрака, манит зелеными оазисами кибуцев и мошав.

Программа экскурсии:

  • Среди выжженных солнцем камней и бесконечных песков вы увидите живописный каньон Айн-Авдат, превращенный в национальный парк 🌳. Это место поражает изобилием зелени, ниспадающими в ущелье водопадами, образующими бассейны с чистой водой.
  • Побываете в городе-крепости набатеев — Авдате, построенном на вершине пустынной горы ⛰️. В месте, где века назад проходил так называемый Пряный путь из Африки в государства Средиземноморья, Трудная, полная опасностей дорога, по которой оставляли экзотические специи и дорогие благовония.
  • Полюбуетесь лунным пейзажем кратера Рамон — младшего брата великого Гранд-Каньона в Америке. Это не просто потрясающе красивое 🤩 место, но и своеобразная альпинистская точка, откуда неутомимые и бесстрашные покорители гор совершают головокружительные спуски.
  • И, если пустынный и знойный хамсин не закроет небо песчаным туманом, вы не только увидите фантастическую красоту кратера, но и потрясающую картину солнечного заката в пустыне.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы
Пустыня Негев — безмолвное очарование, тайны, сюрпризы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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