Предлагаем вам познакомиться с самой большой и загадочной пустыней Израиля — Негев, хранящей немало тайн и секретов. Это знойное дитя, созданное природой, отличается разнообразием ландшафта, наличием множества каньонов, ущелий, кратеров. Скрывает развалины древнего набатейского города-призрака, манит зелеными оазисами кибуцев и мошав.
Программа экскурсии:
Среди выжженных солнцем камней и бесконечных песков вы увидите живописный каньон Айн-Авдат, превращенный в национальный парк 🌳. Это место поражает изобилием зелени, ниспадающими в ущелье водопадами, образующими бассейны с чистой водой.
Побываете в городе-крепости набатеев — Авдате, построенном на вершине пустынной горы ⛰️. В месте, где века назад проходил так называемый Пряный путь из Африки в государства Средиземноморья, Трудная, полная опасностей дорога, по которой оставляли экзотические специи и дорогие благовония.
Полюбуетесь лунным пейзажем кратера Рамон — младшего брата великого Гранд-Каньона в Америке. Это не просто потрясающе красивое 🤩 место, но и своеобразная альпинистская точка, откуда неутомимые и бесстрашные покорители гор совершают головокружительные спуски.
И, если пустынный и знойный хамсин не закроет небо песчаным туманом, вы не только увидите фантастическую красоту кратера, но и потрясающую картину солнечного заката в пустыне.
Что входит
Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
Преимущества экскурсий VIP class:
Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
1-2 человек — легковой автомобиль
3—6 туристов — минивэн
7—19 путешественников — микроавтобус
группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
А также:
с использованием транспорта клиента
пешеходный вариант.
В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.