Предлагаем вам познакомиться с самой большой и загадочной пустыней Израиля — Негев, хранящей немало тайн и секретов. Это знойное дитя, созданное природой, отличается разнообразием ландшафта, наличием множества каньонов, ущелий, кратеров. Скрывает развалины древнего набатейского города-призрака, манит зелеными оазисами кибуцев и мошав.

Программа экскурсии: