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Негев - путешествие во времени

Эдуард
Эдуард – Гид из Нетании
Негев - путешествие во времени
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Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени

Что вы увидите

  • Национальный парк Авдат
  • Пустыню Негев
  • Махтеш Рамон
Пустыня - природная зона, характеризующаяся, как правило, равнинной поверхностью и скудной растительностью.
Но пустыню Негев человек сделал исключением из правил.
И это касается не только сегодняшнего дня, когда сельскохозяйственные технологии позволяют выращивать в пустыне сады и даже разводить рыбу 🐟 находки рассказывают о виноградниках, растущих на склонах гор ⛰️, о богатых торговых городах, в которых били фонтаны и работали бани.
Гордый древний народ набатеи, с которыми даже римляне предпочитали договариваться, а не воевать, водил через пустыню караваны, строил города и возделывал эту землю.
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим набатейский город 🏙️ Авдат, о великолепии и богатстве которого можно судить по количеству церквей, римской гробнице и баням.
Далее поездка пройдет по Махтеш Рамон. Мы увидим редкое геологическое явление, получившее название “Лесопилка” и остатки древнейших моллюсков, живших более 90 миллионов лет назад.
Всё это ожидает Вас во время увлекательной поездки по пустыне Негев.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль, транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты 12 дол на человека
  • Питание
Начало
🚩 от гостиницы
Место завершения
🏁 гостиница
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард
Эдуард
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