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Голанские высоты — многострадальный север Израиля

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Голанские высоты — многострадальный север Израиля
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $700 за экскурсию

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Голанские высоты — многострадальный север Израиля
Голанские высоты — многострадальный север Израиля

Что вы увидите

  • Страна Васан
  • Мегалитический памятник Колесо духов
  • Крепость Нимрада
  • Заповедник Баниас - Кесария Филлипова
Вы окажетесь в совсем ином Израиле, овеянном ореолом таинственности, загадочности, пережитой боли, свободы и живописного буйства природного разгула.
Васан — край, славящийся зеленью дубрав. Первозданная страна, о которой мы знаем еще из ветхозаветной поэзии. Земля загадочных племен-великанов — рефаимов, живших во времена Авраама. Тех самых, которые впоследствии, за грехи свои, были полностью истреблены, а память о них стерта навсегда. Все, что осталось от народа-великана — мегалитический памятник — Колесо духов. А центре дольмена — древний склеп с ценными предметами.
Средневековая крепость Нимрода — древнейшая цитадель, построенная в живописно-красивом месте. Вы увидите выразительно-колоритные развалины замка, напоминающие о былом величии и неприступности старой крепости.
Заповедник Баниас или Кейсария Филиппова — руины античного города Паниаса, основанного эллинами в период правления Александра Македонского. Особый интерес представляет довольно мрачная пещера, которую греки посвятили козлоногому и рогатому полуденному бесу Пану, наводящему ужас на людей.
После захвата Иудеи римлянами, Филипп, сын Ирода, желая угодить римским покровителям, переименовал город 🏙️ в Кейсарию Филипову. А у входа в пещеру создал святилище и установил статую кесаря.
Вы окунетесь в события древней истории 📖, происходящие на замечательно-живописном фоне природной красоты и величия.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Голанские высоты — многострадальный север Израиля
Голанские высоты — многострадальный север Израиля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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