Вы окажетесь в совсем ином Израиле, овеянном ореолом таинственности, загадочности, пережитой боли, свободы и живописного буйства природного разгула.

Васан — край, славящийся зеленью дубрав. Первозданная страна, о которой мы знаем еще из ветхозаветной поэзии. Земля загадочных племен-великанов — рефаимов, живших во времена Авраама. Тех самых, которые впоследствии, за грехи свои, были полностью истреблены, а память о них стерта навсегда. Все, что осталось от народа-великана — мегалитический памятник — Колесо духов. А центре дольмена — древний склеп с ценными предметами.

Средневековая крепость Нимрода — древнейшая цитадель, построенная в живописно-красивом месте. Вы увидите выразительно-колоритные развалины замка, напоминающие о былом величии и неприступности старой крепости.

Заповедник Баниас или Кейсария Филиппова — руины античного города Паниаса, основанного эллинами в период правления Александра Македонского. Особый интерес представляет довольно мрачная пещера, которую греки посвятили козлоногому и рогатому полуденному бесу Пану, наводящему ужас на людей.

После захвата Иудеи римлянами, Филипп, сын Ирода, желая угодить римским покровителям, переименовал город 🏙️ в Кейсарию Филипову. А у входа в пещеру создал святилище и установил статую кесаря.

Вы окунетесь в события древней истории 📖, происходящие на замечательно-живописном фоне природной красоты и величия.