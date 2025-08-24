Мои заказы

В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива

Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности
Путешествие к святыням христианства начинается в Тель-Авиве. В Вифлееме вас ждет храм Рождества Христова с алтарями Колыбели и Волхвов. В Иерусалиме можно увидеть Стену Плача, Гефсиманский сад и храм Гроба Господня. Экскурсия на комфортабельном минивэне позволит вам насладиться видами и историей этих мест. Не упустите шанс загадать желание возле «пупа земли» и прикоснуться к вечности
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные святыни
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🙏 Паломнические места
  • 🌟 Незабываемые впечатления
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Храм Рождества Христова
  • Гефсиманский сад
  • Церковь Гроба Богородицы
  • Горница Тайной вечери
  • Яффские ворота
  • Старый город Иерусалима
  • Храм Гроба Господня
  • Стена Плача

Описание экскурсии

Из Тель-Авива в Иерусалим и Вифлеем мы едем примерно 1 час. По дороге я расскажу вам историю Израиля и Иерусалима.

Вы увидите (тайминг примерный):

  • Храм Рождества Христова — 2 часа
  • Гефсиманский сад — 30 минут
  • Церковь Гроба Богородицы — 30 минут
  • Горницу Тайной вечери — 30 минут
  • Яффские ворота и Старый город Иерусалима — 2 часа
  • Храм Гроба Господня — 1 час
  • Стену Плача — 30 минут

На экскурсии:

  • Мы погрузимся в историю мироздания и через неё прикоснёмся к вечности
  • Прочтём выдержки из Старого и Нового Заветов
  • Выясним, кто такой козёл отпущения и откуда пошла фраза «перемыть косточки»
  • Загадаем желание возле «пупа земли»

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Staria
  • Берите с собой перекус или деньги на обед в кафе

Григорий
Григорий — ваш гид в Тель-Авиве
Меня зовут Григорий. До приезда в Израиль в 1990 году работал преподавателем физики. В Израиле работал с ведущими компаниями в области высоких технологий, осуществляя управление различными проектами. Параллельно закончил курсы гидов при Хайфском университете. Жду вас на своих экскурсиях по Святой земле!
Э
Элина
24 авг 2025
Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень довольны и трансфером из Тель-Авив и самой экскурсией. Забрал от апартаментов в договоренное время. Григорий интересно, увлекательно рассказал исторические факты о заявленных в маршруте достопримечательностях. Моим мальчикам очень понравилось. Рекомендую Григория в качестве гида!

