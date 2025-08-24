Путешествие к святыням христианства начинается в Тель-Авиве. В Вифлееме вас ждет храм Рождества Христова с алтарями Колыбели и Волхвов. В Иерусалиме можно увидеть Стену Плача, Гефсиманский сад и храм Гроба Господня. Экскурсия на комфортабельном минивэне позволит вам насладиться видами и историей этих мест. Не упустите шанс загадать желание возле «пупа земли» и прикоснуться к вечности
Что можно увидеть
- Храм Рождества Христова
- Гефсиманский сад
- Церковь Гроба Богородицы
- Горница Тайной вечери
- Яффские ворота
- Старый город Иерусалима
- Храм Гроба Господня
- Стена Плача
Описание экскурсии
Из Тель-Авива в Иерусалим и Вифлеем мы едем примерно 1 час. По дороге я расскажу вам историю Израиля и Иерусалима.
Вы увидите (тайминг примерный):
- Храм Рождества Христова — 2 часа
- Гефсиманский сад — 30 минут
- Церковь Гроба Богородицы — 30 минут
- Горницу Тайной вечери — 30 минут
- Яффские ворота и Старый город Иерусалима — 2 часа
- Храм Гроба Господня — 1 час
- Стену Плача — 30 минут
На экскурсии:
- Мы погрузимся в историю мироздания и через неё прикоснёмся к вечности
- Прочтём выдержки из Старого и Нового Заветов
- Выясним, кто такой козёл отпущения и откуда пошла фраза «перемыть косточки»
- Загадаем желание возле «пупа земли»
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Staria
- Берите с собой перекус или деньги на обед в кафе
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Тель-Авиве
Меня зовут Григорий. До приезда в Израиль в 1990 году работал преподавателем физики. В Израиле работал с ведущими компаниями в области высоких технологий, осуществляя управление различными проектами. Параллельно закончил курсы гидов при Хайфском университете. Жду вас на своих экскурсиях по Святой земле!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элина
24 авг 2025
Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень довольны и трансфером из Тель-Авив и самой экскурсией. Забрал от апартаментов в договоренное время. Григорий интересно, увлекательно рассказал исторические факты о заявленных в маршруте достопримечательностях. Моим мальчикам очень понравилось. Рекомендую Григория в качестве гида!
