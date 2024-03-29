1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голанские высоты - путешествие по многострадальному северу Израиля
Погрузитесь в удивительный мир Голанских высот, где история и природа переплетаются в неповторимом танце
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- AAlex3 сентября 2023Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.
- ИИрина13 мая 2023Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам
- ИИван14 января 2023Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
- ННаталья8 ноября 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
- ЭЭльвира.Эдуард14 сентября 2022Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
- ЕЕвгения25 июля 2022Удивительные деревья в удивительных местах! Рекомендую!
- ННаталья2 ноября 2019Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему,
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Необычные»
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