О Ольга Галина отличный рассказчик, очень эрудированный и увлечённый человек, прекрасно знает город, историю, культуру и может интересно и увлекательно донести до слушателя. Очень рекомендуем и обратимся сами ещё раз обязательно

М Марина Впечатления потрясающие!!! Наблюдаешь совершенно другую реальность,которая раскрывается благодаря глубокому знанию Галины. Это наблюдение вызывает множество вопросов,желание прояснить собственные жизненные установки… Впечатление дополняет вкуснейшая еда,купленная в местной лавке у хасидов. Большое спасибо Гале за этот бесценный опыт познания жизни.

Н Наталья Экскурсия очень понравилась. В Израиле не первый раз, и,казалось, с темой знакомы. Но Гале удалось интересно и наглядно построить свой рассказ. Мы узнали много нового о скрытой от посторонних глаз жизни ультра ортодоксов. Было очень познавательно. Спасибо большое!!!