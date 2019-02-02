Экскурсия в Бней-Брак - это уникальная возможность погрузиться в мир ортодоксального Израиля.
Здесь вы познакомитесь с традициями и культурой, которые радикально отличаются от соседнего Тель-Авива.
Прогулка по улицам города, рассказ о религиозных
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в ортодоксальную культуру
- 👗 Знакомство с религиозной модой
- 📚 Узнать о традициях и заповедях
- 🍽 Попробовать национальные блюда
- 👨👩👧👦 Понять семейные ценности
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Что можно увидеть
- Улица Рабби Акива
- Религиозные учебные заведения
Описание экскурсии
Программа
Вы узнаете:
- историю появления религиозного костюма и как отличить хасида от не хасида за 1 минуту;
- как устроен распорядок дня религиозного человека;
- об отношении к женщине и о религиозной семье;
- о традициях, запретах и заповедях;
- о праздниках и о многом-многом другом.
Во время экскурсии вы также сможете попробовать национальные еврейские блюда.
В результате вы откроете новую культуру и традиции религиозных евреев, увидите их жизнь изнутри и точно не останетесь равнодушными!
Организационные детали
- На эту экскурсию я прошу вас прийти в скромной одежде — длинные брюки (не шорты) для мужчин, темных тонов непрозрачная юбка ниже колен и непрозрачная недекольтированная блузка для женщин. Если у вас на голове цветные дреды, серьги на лице и т. п. — большая просьба прикрыть/снять на время.
- Ограниченная съемка. Снимать можно, но ни в коем случае не снимаем людей без их разрешения с близкого расстояния.
- И, пожалуйста, соблюдайте уважительное поведение.
- Из Тель-Авива до места начала экскурсии можно добраться на городском транспорте, вашем автомобиле или такси. Я дам подробное объяснение, как лучше это сделать к каждом конкретном случае.
- Дополнительные расходы: еда.
- С собой нужно иметь удобную для прогулки обувь и бутылочку воды.
Ответы на вопросы
Gali — ваш гид в Тель-Авиве
Провёл экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 фев 2019
Галина отличный рассказчик, очень эрудированный и увлечённый человек, прекрасно знает город, историю, культуру и может интересно и увлекательно донести до слушателя. Очень рекомендуем и обратимся сами ещё раз обязательно
М
Марина
23 июн 2017
Впечатления потрясающие!!! Наблюдаешь совершенно другую реальность,которая раскрывается благодаря глубокому знанию Галины. Это наблюдение вызывает множество вопросов,желание прояснить собственные жизненные установки… Впечатление дополняет вкуснейшая еда,купленная в местной лавке у хасидов. Большое спасибо Гале за этот бесценный опыт познания жизни.
Н
Наталья
20 мар 2017
Экскурсия очень понравилась. В Израиле не первый раз, и,казалось, с темой знакомы. Но Гале удалось интересно и наглядно построить свой рассказ. Мы узнали много нового о скрытой от посторонних глаз жизни ультра ортодоксов. Было очень познавательно. Спасибо большое!!!
Д
Дмитрий
7 дек 2016
Ощущение, что попал в совершенно другой мир со своим жизненным укладом отличным от нашего. Очень ценный жизненный опыт. Спасибо Гале за замечательную прогулку по такому необычному месту.
