Мёртвое море — один из самых необычных водоёмов мира. В этом путешествии его сказочные свойства («плеснул мёртвой водой — раны затянулись») обретут реальное значение. Вы побываете в Иудейской пустыне и увидите, как течёт жизнь там, где осадков почти не бывает. Разберётесь, как рядом появились дворцы, склады и цистерны для воды. А ещё встретите эндемичных птиц — трёхцветных скворцов.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Иудейская пустыня

Мы отправимся к самой низкой точке суши на планете — на 430 м ниже уровня мирового океана. Здесь проходит Сирийско-Африканский разлом — место, где сходятся континенты.

Крепость Масада

В самом сердце пустыни царь Ирод Великий создал инженерное чудо — цитадель с дворцами, банями и сложной системой сбора воды. Для своего времени это было достижение без аналогов. С вершины плато, куда мы поднимемся на фуникулёре, открывается панорама Мёртвого моря и Иорданской долины. По пути я расскажу драматичную историю падения крепости. Какой выбор сделали её защитники — вы узнаете на экскурсии.

Пляж Мёртвого моря

Искупаться можно как на оборудованном, так и бесплатном участке побережья. Я заранее расскажу о свойствах этого водоёма и важных правилах безопасности, чтобы знакомство с ним оставило только яркие и комфортные впечатления. А затем вы ощутите, как море выталкивает тело на поверхность, позволяя вам спокойно лежать на воде.

Примерный тайминг поездки

Переезд из Тель-Авива к Мёртвому морю — около 2 ч

1–2 короткие остановки по пути

Подъём к крепости Масада на фуникулёре

Пешеходная экскурсия по территории крепости — около 2 ч

Переезд к пляжу — 20–30 минут

Обед (не включён) — около 1 ч

Отдых и купание на Мёртвом море — около 1 ч

Обратная дорога в Тель-Авив — около 2 часов

Организационные детали

Цена указана за поездку на вашем транспорте. Если захотите арендовать автомобиль, стоимость составит от €470 за седан до €570 за минивэн.

Дополнительные расходы

Подъём на фуникулёре — ориентировочно €20, стоимость может меняться

Вход на пляж — от €10

Особенности купания в Мёртвом море