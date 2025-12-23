Из Тель-Авива - к Мёртвому морю и крепости Масада (на вашем автомобиле)
Побывать в местах из евангельских текстов и узнать о природе и инженерных чудесах Иудейской пустыни
Мёртвое море — один из самых необычных водоёмов мира.
В этом путешествии его сказочные свойства («плеснул мёртвой водой — раны затянулись») обретут реальное значение. Вы побываете в Иудейской пустыне и увидите, как течёт жизнь там, где осадков почти не бывает. Разберётесь, как рядом появились дворцы, склады и цистерны для воды. А ещё встретите эндемичных птиц — трёхцветных скворцов.
Иудейская пустыня
Мы отправимся к самой низкой точке суши на планете — на 430 м ниже уровня мирового океана. Здесь проходит Сирийско-Африканский разлом — место, где сходятся континенты.
Крепость Масада
В самом сердце пустыни царь Ирод Великий создал инженерное чудо — цитадель с дворцами, банями и сложной системой сбора воды. Для своего времени это было достижение без аналогов. С вершины плато, куда мы поднимемся на фуникулёре, открывается панорама Мёртвого моря и Иорданской долины. По пути я расскажу драматичную историю падения крепости. Какой выбор сделали её защитники — вы узнаете на экскурсии.
Пляж Мёртвого моря
Искупаться можно как на оборудованном, так и бесплатном участке побережья. Я заранее расскажу о свойствах этого водоёма и важных правилах безопасности, чтобы знакомство с ним оставило только яркие и комфортные впечатления. А затем вы ощутите, как море выталкивает тело на поверхность, позволяя вам спокойно лежать на воде.
Примерный тайминг поездки
Переезд из Тель-Авива к Мёртвому морю — около 2 ч
1–2 короткие остановки по пути
Подъём к крепости Масада на фуникулёре
Пешеходная экскурсия по территории крепости — около 2 ч
Переезд к пляжу — 20–30 минут
Обед (не включён) — около 1 ч
Отдых и купание на Мёртвом море — около 1 ч
Обратная дорога в Тель-Авив — около 2 часов
Организационные детали
Цена указана за поездку на вашем транспорте. Если захотите арендовать автомобиль, стоимость составит от €470 за седан до €570 за минивэн.
Дополнительные расходы
Подъём на фуникулёре — ориентировочно €20, стоимость может меняться
Вход на пляж — от €10
Особенности купания в Мёртвом море
Детям до 4 лет купание не рекомендуется
Важно следовать рекомендациям и правильно заходить в воду: не стоит касаться дна и тереть глаза
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Тель-Авива
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.