🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока от € 129 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива Начало: площадь у часов в Яффо € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23 € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов «Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим Начало: На площади Маген Давида € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 5 отзывов История древнего Яффо и старого Тель-Авива Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь Начало: У часовой башни в яффо € 270 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас от € 1 250 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений Начало: по договоренности € 340 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным Начало: У часовой башни в Яффо € 257 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи Начало: Площадь часов Яффо € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В порту Яффо € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля Начало: У церкви Апостола Петра € 257 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города € 220 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия Начало: В Тель-Авиве € 62 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений € 226 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: возле Часовой башни в Яффо € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: в Яффо € 300 за всё до 10 чел.