1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от €1 250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
€62 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€226 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
€69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
- ДДарья3 мая 2024Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ММария22 октября 2023Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
- ММария2 октября 2023Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Летние»
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