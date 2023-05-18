1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander18 мая 2023Нас было 10 человек (семья) возрастом от 7 до 57 лет. Прекрасная и информативная экскурсия. Было интересно как взрослым так и детям. Несмотря на продолжительность 8 часов, благодаря грамотно составленному маршруту никто не устал. Все довольны и благодарны.
- ИИрина13 мая 2023Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам
- AAlexei7 мая 2023Спасибо за очень интересный тур!
- ЕЕлена8 апреля 2022Орна эрудированный, неутомимый, жизнерадостный и любящий свою страну экскурсовод, Поражает глубина знаний истории Израиля. Мы, к сожалению, были вынуждены сократить экскурсию, но только из-за нашей физической неподготовленности и акклиматизации. С большим удовольствием будем открывать для себя Израиль с Орной!
- ННаталья2 ноября 2019Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему,
- ЗЗоя30 октября 2018Интерактивности не получилось. Но познавательно было. Лучше воспользоваться другими контактами.
- ИИрина8 мая 2018Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «История и архитектура»
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