Экскурсии Тель-Авива об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 8 чел.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    18 мая 2023
    История древнего Яффо и старого Тель-Авива
    Нас было 10 человек (семья) возрастом от 7 до 57 лет. Прекрасная и информативная экскурсия. Было интересно как взрослым так и детям. Несмотря на продолжительность 8 часов, благодаря грамотно составленному маршруту никто не устал. Все довольны и благодарны.
  • И
    Ирина
    13 мая 2023
    Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
    Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам
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    показали обычный жилой Яффо, познакомили с его историей и бытом, провели по тем улицам, на которые не пришло бы, даже, в голову заглянуть. Ольга прекрасно владеет темой и чувствует Израиль. От души рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.

  • A
    Alexei
    7 мая 2023
    История древнего Яффо и старого Тель-Авива
    Спасибо за очень интересный тур!
  • Е
    Елена
    8 апреля 2022
    История древнего Яффо и старого Тель-Авива
    Орна эрудированный, неутомимый, жизнерадостный и любящий свою страну экскурсовод, Поражает глубина знаний истории Израиля. Мы, к сожалению, были вынуждены сократить экскурсию, но только из-за нашей физической неподготовленности и акклиматизации. С большим удовольствием будем открывать для себя Израиль с Орной!
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2019
    Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
    Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему,
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    любящая свое дело и это было заразительно. Мы прогуляли 3 часа и не заметили. Жалко было расставаться, ведь Ольга столько всего еще знает и может рассказать. Экскурсию и гида рекомендуем всем, кому интересна история. Ольга -вам большое спасибо и удачи.

  • З
    Зоя
    30 октября 2018
    Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
    Интерактивности не получилось. Но познавательно было. Лучше воспользоваться другими контактами.
  • И
    Ирина
    8 мая 2018
    Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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