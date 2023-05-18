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любящая свое дело и это было заразительно. Мы прогуляли 3 часа и не заметили. Жалко было расставаться, ведь Ольга столько всего еще знает и может рассказать. Экскурсию и гида рекомендуем всем, кому интересна история. Ольга -вам большое спасибо и удачи.