Семейные развлекательные экскурсии Тель-Авива

Найдено 20 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбить настоящий Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 129 за всё до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 3 чел.
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Город, который никогда не спит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 8 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
62 за человека
Вся Рамла пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
226 за всё до 10 чел.
Зоологический парк Сафари - удовольствие для взрослых, восторг для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Поездка в парк Сафари
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
300 за всё до 10 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Город, который никогда не спит
    Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
    читать дальше

    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
    читать дальше

    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • М
    Мария
    22 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
  • М
    Мария
    2 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.
  • А
    Антон
    20 сентября 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Полюбить настоящий Тель-Авив
  2. Яффо - шкатулка с секретами
  3. Тайны старого Яффо
  4. «Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
  5. Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 30 до 370. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 232 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам