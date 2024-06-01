А Александра От Старого Яффо к новому Тель-Авиву Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌

Д Дарья Город, который никогда не спит Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет

T Tatiana Яффо - шкатулка с секретами читать дальше Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку. Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.

М Марина Полюбить настоящий Тель-Авив Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.

О Ольга Полюбить настоящий Тель-Авив Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.

О Ольга Полюбить настоящий Тель-Авив читать дальше ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶 Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы

Е Елена Яффо - шкатулка с секретами Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.

М Мария От Старого Яффо к новому Тель-Авиву Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!

М Мария От Старого Яффо к новому Тель-Авиву Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.