Пустыня - природная зона, характеризующаяся, как правило, равнинной поверхностью и скудной растительностью.

Но пустыню Негев человек сделал исключением из правил.

И это касается не только сегодняшнего дня, когда сельскохозяйственные технологии позволяют выращивать в пустыне сады и даже разводить рыбу 🐟 находки рассказывают о виноградниках, растущих на склонах гор ⛰️, о богатых торговых городах, в которых били фонтаны и работали бани.

Гордый древний народ набатеи, с которыми даже римляне предпочитали договариваться, а не воевать, водил через пустыню караваны, строил города и возделывал эту землю.

В ходе экскурсии 🧭 мы посетим набатейский город 🏙️ Авдат, о великолепии и богатстве которого можно судить по количеству церквей, римской гробнице и баням.

Далее поездка пройдет по Махтеш Рамон. Мы увидим редкое геологическое явление, получившее название “Лесопилка” и остатки древнейших моллюсков, живших более 90 миллионов лет назад.

Всё это ожидает Вас во время увлекательной поездки по пустыне Негев.