Как добраться до Сала на самолёте
В Сале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Amilcar Cabral International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сала
- Амилкар Кабрал SIDAmilcar Cabral International Airport
Самые дешёвые билеты в Сал из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.05.2021
|из 🇧🇷Форталезы
|10 819
|16ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|14 866
|3ч
|05.04.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|17 975
|55ч 30м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|19 173
|5ч 15м
|09.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|21 718
|47ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|24 340
|18ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|24 642
|53ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|25 035
|21ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|26 870
|24ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|26 981
|45ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|27 000
|26ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|28 177
|33ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|32 147
|19ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|32 187
|45ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇰Сённерборга
|32 604
|24ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|40 707
|44ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|43 694
|33ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|57 151
|25ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону