Летим в Сал

Как добраться до Сала на самолёте

В Сале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Amilcar Cabral International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сала

  1. Амилкар Кабрал SID
    Amilcar Cabral International Airport

Самые дешёвые билеты в Сал из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.05.2021из 🇧🇷Форталезы10 81916ч (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇹Лиссабона14 866
05.04.2021из 🇧🇪Брюсселя17 97555ч 30м (⇵2)
28.11.2020из 🇮🇹Милана19 1735ч 15м
09.11.2020из 🇫🇷Парижа21 71847ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Гамбурга24 34018ч 5м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Берлина24 64253ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇩🇪Штутгарта25 03521ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇸🇪Стокгольм26 87024ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Цюриха26 98145ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇪Таллина27 00026ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇨🇭Женевы28 17733ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇸Валенсии32 14719ч (⇵2)
14.11.2020из 🇹🇷Антальи32 18745ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇰Сённерборга32 60424ч (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Москвы40 70744ч (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇳Дакара43 69433ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Бостона57 15125ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сала