Как добраться до Риги на самолёте
В Риге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Riga International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Риги
- Рига RIXRiga International Airport
Самые дешёвые билеты в Ригу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|906
|2ч 40м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|908
|1ч 40м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|910
|2ч 5м
|27.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 180
|2ч 25м
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 204
|2ч 35м
|29.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 229
|2ч 35м
|19.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 362
|1ч 30м
|27.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 439
|3ч 5м
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 517
|2ч 5м
|18.12.2020
|из 🇩🇪Бремена
|1 547
|1ч 50м
|12.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|1 652
|4ч 5м
|22.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 685
|1ч 45м
|04.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 729
|14ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 736
|13ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 880
|13ч (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 912
|55м
|14.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 967
|27ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 979
|13ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|1 999
|23ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 004
|22ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 014
|8ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 080
|21ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 089
|20ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 103
|17ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 242
|45ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|2 251
|2ч 45м
|05.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 275
|3ч 40м
|04.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 395
|24ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 400
|27ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 403
|28ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 434
|15ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 455
|17ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 458
|18ч 55м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 458
|38ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 481
|23ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 504
|24ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 543
|14ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 586
|12ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 638
|10ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 648
|47ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 650
|44ч 45м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|2 663
|25ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 666
|20ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 687
|23ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|2 697
|5ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 698
|12ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 729
|12ч 25м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇮🇸Рейкьявика
|2 730
|3ч 40м
|14.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 735
|15ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 815
|33ч 10м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|2 965
|4ч
|18.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 994
|15ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 007
|24ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 017
|8ч 5м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 034
|22ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 063
|24ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|3 097
|11ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 108
|46ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 129
|8ч 35м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 172
|46ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 215
|25ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 270
|25ч 10м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 366
|20ч 25м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|3 448
|29ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 451
|26ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 489
|26ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|3 596
|43ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|3 997
|26ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 072
|30ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|4 113
|29ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|4 198
|35ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 242
|28ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|4 246
|23ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|4 348
|36ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|4 541
|8ч (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 566
|13ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 629
|18ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 698
|21ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇮Турку
|4 728
|41ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 824
|38ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 907
|14ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|4 972
|33ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 025
|22ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|5 088
|25ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 208
|14ч 25м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 369
|12ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|5 396
|42ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|5 463
|26ч 45м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 480
|8ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 716
|34ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|5 724
|25ч 55м (⇵2)
|07.08.2021
|из 🇳🇴Ставангера
|5 730
|1ч 55м
|15.12.2020
|из 🇬🇧Абердина
|5 733
|9ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|5 779
|31ч 50м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 779
|25ч 55м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 826
|14ч 30м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|5 839
|51ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|5 982
|19ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|6 009
|23ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|6 272
|26ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Риги
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Риги, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Барселона, Берлин, Киев и Стамбул
- 17.10.202019.10.2020
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