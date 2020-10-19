Как добраться до Праги на самолёте
В Праге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vaclav Havel Airport Prague» вам не избежать
Список аэропортов Праги
- Вацлав Гавел PRGVaclav Havel Airport Prague
- Vodochody VODне гражданскийVodochody
Самые дешёвые билеты в Прагу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|802
|1ч 50м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|908
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|908
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|909
|2ч 30м
|23.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 361
|1ч 30м
|24.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 489
|3ч 15м
|19.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|1 638
|2ч 20м
|01.04.2021
|из 🇺🇦Львова
|1 743
|1ч 30м
|27.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 762
|7ч 45м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇮🇹Венеции
|1 771
|1ч 25м
|14.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 778
|23ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 838
|13ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 874
|10ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 874
|13ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 878
|9ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|1 878
|27ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 879
|15ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|1 883
|17ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 906
|1ч 55м
|24.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 912
|21ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 914
|28ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 923
|12ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 978
|13ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|1 997
|22ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 004
|13ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|2 019
|1ч 40м
|25.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|2 050
|25ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 068
|2ч 5м
|16.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|2 079
|2ч 55м
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 146
|25ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 157
|12ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Жешув
|2 211
|20ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 296
|23ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 378
|15ч 20м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 434
|8ч (⇵1)
|18.04.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|2 461
|1ч 30м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 477
|29ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 477
|18ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 488
|9ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 508
|19ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 543
|16ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 569
|13ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 602
|23ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 603
|32ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 604
|22ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 701
|20ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 739
|43ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 758
|34ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 977
|8ч 40м (⇵1)
|08.03.2021
|из 🇪🇸Валенсии
|2 980
|17ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 995
|11ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|3 010
|3ч 25м
|25.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 031
|16ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|3 051
|14ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|3 071
|30ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|3 162
|9ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 244
|8ч (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 270
|12ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 298
|25ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 314
|19ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 341
|28ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|3 361
|45ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 466
|29ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 502
|10ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 542
|24ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|3 597
|39ч 10м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 704
|14ч 45м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇫🇷Нанта
|3 719
|21ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 724
|43ч 55м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 734
|26ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 762
|41ч 50м (⇵2)
|16.04.2021
|из 🇳🇴Осло
|3 992
|2ч
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 997
|26ч 20м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|4 247
|26ч (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|4 335
|41ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 417
|33ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|4 483
|22ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 513
|51ч 55м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|4 645
|2ч 15м
|12.11.2020
|из 🇲🇦Рабата
|4 698
|17ч 5м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|4 799
|49ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|5 006
|18ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 058
|16ч 10м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 073
|38ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇦Танжера
|5 090
|24ч 25м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|5 090
|17ч 10м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 198
|49ч 55м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 422
|34ч 15м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 467
|6ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|5 500
|29ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 500
|32ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 507
|30ч 5м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 508
|39ч 15м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 508
|25ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 514
|45ч 45м (⇵2)
|05.05.2021
|из 🇸🇮Любляны
|5 634
|9ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|5 635
|17ч 35м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇹🇷Аданы
|5 693
|7ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|5 731
|33ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|5 738
|28ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Праги
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Праги, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Киев, Стамбул и Санкт-Петербург
- 07.12.202016.12.2020
- 13.11.202022.11.2020
- 17.12.202013.01.2021
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Праги
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