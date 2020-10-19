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Как добраться до Праги на самолёте

В Праге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vaclav Havel Airport Prague» вам не избежать

Список аэропортов Праги

  1. Вацлав Гавел PRG
    Vaclav Havel Airport Prague
  2. Vodochody VODне гражданский
    Vodochody

Самые дешёвые билеты в Прагу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇬🇧Лондона8021ч 50м
18.10.2020из 🇮🇹Рима9081ч 40м
13.10.2020из 🇮🇹Милана9081ч 25м
17.10.2020из 🇪🇸Барселоны9092ч 30м
23.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 3611ч 30м
24.10.2020из 🇪🇸Малаги1 4893ч 15м
19.10.2020из 🇧🇬Варны1 6382ч 20м
01.04.2021из 🇺🇦Львова1 7431ч 30м
27.10.2020из 🇵🇱Кракова1 7627ч 45м (⇵1)
10.01.2021из 🇮🇹Венеции1 7711ч 25м
14.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 77823ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте1 83813ч (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇪Таллина1 87410ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 87413ч 30м (⇵1)
26.10.2020из 🇦🇹Вены1 8789ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки1 87827ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Киева1 87915ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇸🇰Кошице1 88317ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Бари1 9061ч 55м
24.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 91221ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇬🇷Афин1 91428ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 92312ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 97813ч (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса1 99722ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇱🇻Риги2 00413ч 45м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇭Женевы2 0191ч 40м
25.10.2020из 🇷🇴Яссы2 05025ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇧Манчестера2 0682ч 5м
16.10.2020из 🇬🇷Родоса2 0792ч 55м
17.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 14625ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 15712ч (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇱Жешув2 21120ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Берлина2 29623ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇭🇺Будапешта2 37815ч 20м (⇵1)
26.11.2020из 🇧🇬Софии2 434 (⇵1)
18.04.2021из 🇳🇱Амстердама2 4611ч 30м
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 47729ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 47718ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Тенерифе2 4889ч 40м (⇵1)
15.11.2020из 🇫🇷Парижа2 50819ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇬🇷Салоников2 54316ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇵🇱Гданьска2 56913ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇹Палермо2 60223ч (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Одессы2 60332ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Катовице2 60422ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇹Порту2 70120ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 73943ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Болоньи2 75834ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Ниццы2 9778ч 40м (⇵1)
08.03.2021из 🇪🇸Валенсии2 98017ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇲🇹Валлетты2 99511ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇾Пафоса3 0103ч 25м
25.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 03116ч 40м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Бристоля3 05114ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇭🇷Дубровника3 07130ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Кальяри3 1629ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇹Неаполя3 244 (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 27012ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇱🇹Каунаса3 29825ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 31419ч (⇵2)
31.10.2020из 🇵🇱Познани3 34128ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇱🇺Люксембурга3 36145ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 46629ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 50210ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇩🇪Кёльна3 54224ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Ларнаки3 59739ч 10м (⇵2)
22.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 70414ч 45м (⇵1)
28.12.2020из 🇫🇷Нанта3 71921ч 5м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Дортмунда3 72443ч 55м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Москвы3 73426ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇹Фару3 76241ч 50м (⇵2)
16.04.2021из 🇳🇴Осло3 992
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 99726ч 20м (⇵2)
04.12.2020из 🇳🇴Тронхейм4 24726ч (⇵1)
14.11.2020из 🇵🇱Лодзи4 33541ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Тюмени4 41733ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Бирмингема4 48322ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Воронежа4 51351ч 55м (⇵2)
14.12.2020из 🇫🇮Хельсинки4 6452ч 15м
12.11.2020из 🇲🇦Рабата4 69817ч 5м (⇵2)
13.01.2021из 🇺🇦Запорожье4 79949ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇫🇷Тулузы5 00618ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇭Цюриха5 05816ч 10м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Казани5 07338ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇲🇦Танжера5 09024ч 25м (⇵2)
09.12.2020из 🇬🇪Кутаиси5 09017ч 10м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 19849ч 55м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇸Белграда5 42234ч 15м (⇵2)
15.12.2020из 🇹🇷Антальи5 4676ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Мурманска5 50029ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Перми5 50032ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Волгограда5 50730ч 5м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Уфы5 50839ч 15м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Калининграда5 50825ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Самары5 51445ч 45м (⇵2)
05.05.2021из 🇸🇮Любляны5 6349ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇷Анкары5 63517ч 35м (⇵1)
29.12.2020из 🇹🇷Аданы5 6937ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Бодрума5 73133ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска5 73828ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Праги

Прага — всё о Праге для туриста
Прага — всё о Праге для туриста
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