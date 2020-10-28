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Как добраться до Вероны на самолёте

В Вероне 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Вероны

  1. Верона VRN
    Verona Villafranca Airport
  2. Брешиа VBS
    Montichiari Airport

Самые дешёвые билеты в Верону из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇮🇹Кальяри5451ч 30м
21.10.2020из 🇮🇹Палермо1 1951ч 35м
08.11.2020из 🇲🇩Кишинёва2 0432ч 25м
27.10.2020из 🇦🇱Тираны2 0801ч 45м
17.10.2020из 🇱🇻Риги2 18015ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 18024ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇹Бари2 1821ч 25м
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 38620ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Неаполя2 44923ч (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 5929ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Катании2 64025ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Рима2 66924ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 69742ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇧Лондона2 72527ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Ибицы2 79816ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇱Гданьска2 86730ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Киева3 06827ч (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Берлина3 16025ч 20м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇴Бухареста3 36132ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇵🇹Лиссабона3 63325ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа3 63321ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 66937ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇪Брюсселя3 72628ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда3 74542ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Альгеро3 81523ч (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Москвы3 86921ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Менорки4 01724ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇸Аликанте4 17829ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула4 47347ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇹Порту4 54345ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 60744ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга4 63115ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇹Перуджи4 72330ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇪Дублина5 08637ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Ольбии5 27422ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇸Барселоны5 29726ч (⇵2)
14.10.2020из 🇵🇱Вроцлава5 42027ч 35м (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 49739ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Уфы5 63339ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇫🇷Нанта5 72217ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 87038ч 45м (⇵2)
31.05.2021из 🇳🇴Осло5 90712ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇫🇷Марселя6 07441ч 45м (⇵2)
22.12.2020из 🇪🇸Мадрида6 26215ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇦Львова6 39819ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇭Базеля6 40446ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга6 68247ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 8121ч 40м
24.10.2020из 🇮🇹Пантеллерии9 2741ч 45м
25.10.2020из 🇩🇪Бремена9 53630ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Волгограда9 94724ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска10 08524ч (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода10 33428ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска11 45830ч 55м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Омска11 63646ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Красноярска12 09831ч 45м (⇵2)
20.03.2021из 🇷🇺Самары12 15226ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇮Хельсинки12 17149ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Сургута13 60943ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇪Антверпена15 44917ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)24 04617ч 5м (⇵2)
28.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу26 16642ч 5м (⇵2)
05.04.2021из 🇷🇺Владивостока27 97038ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Денвера50 35736ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Вероны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бари, Бухарест, Катания, Стамбул и Краснодар