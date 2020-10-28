Как добраться до Вероны на самолёте
В Вероне 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Вероны
- Верона VRNVerona Villafranca Airport
- Брешиа VBSMontichiari Airport
Самые дешёвые билеты в Верону из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|545
|1ч 30м
|21.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 195
|1ч 35м
|08.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 043
|2ч 25м
|27.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|2 080
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 180
|15ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 180
|24ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|2 182
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 386
|20ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 449
|23ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 592
|9ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|2 640
|25ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 669
|24ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 697
|42ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 725
|27ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|2 798
|16ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 867
|30ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 068
|27ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 160
|25ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 361
|32ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 633
|25ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 633
|21ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 669
|37ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 726
|28ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 745
|42ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|3 815
|23ч (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 869
|21ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Менорки
|4 017
|24ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 178
|29ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 473
|47ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|4 543
|45ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 607
|44ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|4 631
|15ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Перуджи
|4 723
|30ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 086
|37ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|5 274
|22ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 297
|26ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 420
|27ч 35м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 497
|39ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 633
|39ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|5 722
|17ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 870
|38ч 45м (⇵2)
|31.05.2021
|из 🇳🇴Осло
|5 907
|12ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|6 074
|41ч 45м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|6 262
|15ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|6 398
|19ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|6 404
|46ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|6 682
|47ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 812
|1ч 40м
|24.10.2020
|из 🇮🇹Пантеллерии
|9 274
|1ч 45м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|9 536
|30ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|9 947
|24ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|10 085
|24ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|10 334
|28ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 458
|30ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|11 636
|46ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 098
|31ч 45м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇷🇺Самары
|12 152
|26ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|12 171
|49ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|13 609
|43ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇪Антверпена
|15 449
|17ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|24 046
|17ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|26 166
|42ч 5м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|27 970
|38ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|50 357
|36ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вероны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Вероны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бари, Бухарест, Катания, Стамбул и Краснодар
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