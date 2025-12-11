Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
13 дек в 11:00
14 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиемреап. Нелегендарная городская экскурсия
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Завтра в 11:00
13 дек в 09:00
от $335 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в декабре 2025
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 335 до 453. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 62 ⭐ отзыва, цены от $335. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль