Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $335. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 51 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами! Начало: Лобби отеля от $353 за всё до 4 чел. На машине На мотоцикле 8 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов Начало: В вашем отеле от $453 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Сиемреап. Нелегендарная городская экскурсия Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь от $335 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиема-Реапа

