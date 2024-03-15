Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров

Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Если туристическая «обложка» Сием Реапа — это древние храмы и камбоджийские озера, то настоящее лицо города вам откроется в его аутентичных кварталах.

Я проведу вас по волшебному рынку Псар Лы, где
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можно заблудиться среди лавок с пестрыми нарядами, пряностями и драгоценностями. Расскажу о традициях кхмеров, их менталитете и жизненном укладе.

Но главное, помогу вам прочувствовать атмосферу Сием Реапа, посмотрев на него глазами местных жителей.

5
2 отзыва
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чудеса и пряности рынка Псар Лы

Нельзя придумать лучшего места для погружения в будни Сием Реапа, чем аутентичный рынок Псар Лы (он же Верхний или Жёлтый), раскинувшийся на два квартала! Вы сразу поймете, что оказались в сердце города: пройдете по оживленным торговым рядам, рассмотрите необычные изделия и познакомитесь с местными умельцами. Я помогу вам отыскать, рассмотреть и купить интересные вещицы из драгоценных металлов, традиционные платья ручной работы, камбоджийские лакомства и, конечно, лучшие пряности в городе.

Святыни кхмеров и темное прошлое города

Религиозные традиции кхмеров откроются у старинного храма Кришны 10 века и храма ангкорского периода. Кстати, неподалеку вы увидите место, которое каждый кхмер обязательно посещает хотя бы раз в жизни. У пагоды Ват Тмэй, посвященной памяти жертв геноцида, мы поговорим о печальных страницах истории Камбоджи, периоде гражданской войны, а остывшие и ржавеющие под дождем боевые орудия натолкнут на философские мысли.

Колониальная эстетика Камбоджи

Прогуливаясь по одному из старейших кварталов города, вы погрузитесь в колониальную эпоху 19 века, когда в Камбодже царили европейские тенденции и стиль. Мы пообедаем в удивительном национальном ресторанчике и попробуем выбрать самое вкусное мороженое из 36 видов. А закончится прогулка-погружение танцами или… медитацией в самом сердце Сием Реапа.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается отдельно (цена обсуждается в переписке с гидом). Стоимость трансфера формируется в зависимости от количества человек.
  • Возможны следующие варианты трансфера: велосипед, машина, электро-мотобайк со шлемом (права не нужны, достаточно иметь опыт вождения машины, велосипеда и важно чтобы у вас была страховка на Камбоджу. Движение у нас правостороннее, как в России, медленное и уважительное, правила идентичны российским).
  • Все входные билеты оплачиваются гостем самостоятельно: 10-15$ с человека.
  • Если захотите, мы можем дополнить экскурсию посещением Национального музея, прогулкой на квадроциклах или полетом над Ангкором

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
15 мар 2024
Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но и птицы и даже повезло увидеть обряд их выпускания на
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волю. Зашли в храм 9 века, который есть в самом сердце Сием Реапа, прошлись по центральному рынку. Очень интересно было в военном музее познакомиться с крысами-саперами. Леся очень доходчиво рассказывает о жизни, верованиях и обычаях кхмеров. Она более 10 лет в Камбодже и очень грамотный экскурсовод, легкая и позитивная в общении.
Отдельная благодарность за контакт водителя тук-тука со знанием английского, которым мы пользовались в дальнейшие дни.

Владислав
16 янв 2023
Добрый день!
Спасибо Александру
Невероятная экскурсия
8 часов не заметил
Обязательно рекомендую Александра

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