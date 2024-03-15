Нельзя придумать лучшего места для погружения в будни Сием Реапа, чем аутентичный рынок Псар Лы (он же Верхний или Жёлтый), раскинувшийся на два квартала! Вы сразу поймете, что оказались в сердце города: пройдете по оживленным торговым рядам, рассмотрите необычные изделия и познакомитесь с местными умельцами. Я помогу вам отыскать, рассмотреть и купить интересные вещицы из драгоценных металлов, традиционные платья ручной работы, камбоджийские лакомства и, конечно, лучшие пряности в городе.
Святыни кхмеров и темное прошлое города
Религиозные традиции кхмеров откроются у старинного храма Кришны 10 века и храма ангкорского периода. Кстати, неподалеку вы увидите место, которое каждый кхмер обязательно посещает хотя бы раз в жизни. У пагоды Ват Тмэй, посвященной памяти жертв геноцида, мы поговорим о печальных страницах истории Камбоджи, периоде гражданской войны, а остывшие и ржавеющие под дождем боевые орудия натолкнут на философские мысли.
Колониальная эстетика Камбоджи
Прогуливаясь по одному из старейших кварталов города, вы погрузитесь в колониальную эпоху 19 века, когда в Камбодже царили европейские тенденции и стиль. Мы пообедаем в удивительном национальном ресторанчике и попробуем выбрать самое вкусное мороженое из 36 видов. А закончится прогулка-погружение танцами или… медитацией в самом сердце Сием Реапа.
Организационные детали
Трансфер оплачивается отдельно (цена обсуждается в переписке с гидом). Стоимость трансфера формируется в зависимости от количества человек.
Возможны следующие варианты трансфера: велосипед, машина, электро-мотобайк со шлемом (права не нужны, достаточно иметь опыт вождения машины, велосипеда и важно чтобы у вас была страховка на Камбоджу. Движение у нас правостороннее, как в России, медленное и уважительное, правила идентичны российским).
Все входные билеты оплачиваются гостем самостоятельно: 10-15$ с человека.
Если захотите, мы можем дополнить экскурсию посещением Национального музея, прогулкой на квадроциклах или полетом над Ангкором
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сиеме-Реапе
Провёл экскурсии для 275 туристов
Быть гидом — этой мой внутренний отклик. Прогулка по руинам, трекинг по джунглям, поездка на машине в глушь — я всегда стараюсь передать свои чувства, когда сам делал это в читать дальше
первый раз, и дополнить рассказ потрясающими историями и фактами, которые я почерпнул из книг.
Постоянный поиск новой литературы, тесный контакт с ведущими археологами и блогерами по Азии — все это предоставило в мои руки потрясающий инструментарий для захватывающей экскурсии. А семилетний опыт работы позволяет сразу фиксировать любые сложности.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
15 мар 2024
Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но и птицы и даже повезло увидеть обряд их выпускания на читать дальше
волю. Зашли в храм 9 века, который есть в самом сердце Сием Реапа, прошлись по центральному рынку. Очень интересно было в военном музее познакомиться с крысами-саперами. Леся очень доходчиво рассказывает о жизни, верованиях и обычаях кхмеров. Она более 10 лет в Камбодже и очень грамотный экскурсовод, легкая и позитивная в общении. Отдельная благодарность за контакт водителя тук-тука со знанием английского, которым мы пользовались в дальнейшие дни.
Владислав
16 янв 2023
Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра
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