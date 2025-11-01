Индивидуальная
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Путешествие на багги по Ангкору - это уникальная возможность увидеть древние храмы и насладиться захватывающими видами. Присоединяйтесь к приключению
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$235 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга1 ноября 2025Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел экскурсию так, что от
- ЯЯна9 октября 2025Андрей профессионал своего дела и очень интересный человек. Видно, что любит то, чем занимается. Экскурсия была очень интересная, получили даже больше, чем планировали. Уже рекомендовали своим друзьям.
- ААнна4 июля 2025Андрей - высочайший профессионал своего дела, знаток Камбоджи, лучший гид. Мы провели 2,5 незабываемых дня в его компании и планируем вернуться.
