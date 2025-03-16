Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древним легендам и удивительным фактам, которые раскрывают величие кхмерской цивилизации
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные знания о кхмерской культуре
- 🏛️ Посещение величественных храмов
- 🗺️ Индивидуальный подход и маршрут
- 🚗 Комфортный транспорт включен
- 📚 Глубокий исторический контекст
Что можно увидеть
- Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Байон
- Та Пром
Описание экскурсии
Неповерхностный взгляд
В центре внимания будет Ангкор Ват, Ангкор Тхом, входящий в его комплекс Байон и Та Пром. Вы узнаете о версиях происхождения сооружений, идеях и задачах столь монументального строения, символике уровней храма и его дизайне. Поговорим о взаимосвязи между храмами и взглянем не на каждый отдельный объект, а на всю задумку в целом. В Ангкор Вате вас ждет детальный и глубокий анализ его аспектов. Я расскажу о драме Ангкор Тхома и предпосылках, которые привели к забвению. Последний великий храм — Байон — рассмотрим как наивысшую точку напряжения Империи. А также вы услышите, по какой причине самый красивый храм малого кольца, Та Пром, можно считать отложенной местью для государства. Почему изнанка его стен окрашена грустью, и о чем могут рассказать стекающие по стенам деревья.
Поразительные факты
Длительность четырех великих мировых эпох индуистской философии и космологии — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В Ангкор Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата (мера длины у древних кхмеров). На одном из барельефов изображен древний вид динозавра. А структура Ангкор Тхома воспроизводит созвездие Дракона в 10 500 г. до н. э. Это лишь небольшая часть удивительных фактов, которые по крупицам восстанавливают исследователи. О том, какие еще загадки хранит в себе таинственное сооружение, поговорим на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе — $37 с человека, дети до 12 лет бесплатно
- Встреча рассвета (старт в 4:50) или заката на территории Ангкора за дополнительную плату — $22
- Питание в стоимость не входит
- Экскурсию можно провести на английском языке
- Классический маршрут по древнему городу Ангкор всегда дополняется другими объектами согласно драматургии дня
- Старт экскурсии от аэропорта за дополнительную плату. Возможна опция ускоренного прохождения границы. Уточните подробности в переписке с гидом
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$108
|Дети до 11 лет
|$49
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Хочу сразу акцентировать внимание будущих путешественников: если Вы планируете посетить храмовый комплекс для "галочки" и
С самого начала
Лет десять назад мы уже были здесь и нам было очень интересно повторить это путешествие.
Опыт по посещению достопримечательностей есть как в
Программа понравилась. Было интересно погрузиться в эту атмосферу. Всем советую!