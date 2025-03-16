Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров

Исследуйте величие Ангкор Вата и других храмов. Погрузитесь в историю кхмеров, открывая для себя их тайны и архитектурные шедевры
Один из крупнейших храмовых комплексов мира - Ангкор Ват - откроет перед вами свои тайны. Узнайте о его происхождении, символике и архитектуре. Погрузитесь в драму Ангкор Тхома и историю Байона. Исследуйте Та Пром и его загадочные деревья.

Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древним легендам и удивительным фактам, которые раскрывают величие кхмерской цивилизации
5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные знания о кхмерской культуре
  • 🏛️ Посещение величественных храмов
  • 🗺️ Индивидуальный подход и маршрут
  • 🚗 Комфортный транспорт включен
  • 📚 Глубокий исторический контекст
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Ангкор Ват
  • Ангкор Тхом
  • Байон
  • Та Пром

Описание экскурсии

Неповерхностный взгляд

В центре внимания будет Ангкор Ват, Ангкор Тхом, входящий в его комплекс Байон и Та Пром. Вы узнаете о версиях происхождения сооружений, идеях и задачах столь монументального строения, символике уровней храма и его дизайне. Поговорим о взаимосвязи между храмами и взглянем не на каждый отдельный объект, а на всю задумку в целом. В Ангкор Вате вас ждет детальный и глубокий анализ его аспектов. Я расскажу о драме Ангкор Тхома и предпосылках, которые привели к забвению. Последний великий храм — Байон — рассмотрим как наивысшую точку напряжения Империи. А также вы услышите, по какой причине самый красивый храм малого кольца, Та Пром, можно считать отложенной местью для государства. Почему изнанка его стен окрашена грустью, и о чем могут рассказать стекающие по стенам деревья.

Поразительные факты

Длительность четырех великих мировых эпох индуистской философии и космологии — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В Ангкор Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата (мера длины у древних кхмеров). На одном из барельефов изображен древний вид динозавра. А структура Ангкор Тхома воспроизводит созвездие Дракона в 10 500 г. до н. э. Это лишь небольшая часть удивительных фактов, которые по крупицам восстанавливают исследователи. О том, какие еще загадки хранит в себе таинственное сооружение, поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе — $37 с человека, дети до 12 лет бесплатно
  • Встреча рассвета (старт в 4:50) или заката на территории Ангкора за дополнительную плату — $22
  • Питание в стоимость не входит
  • Экскурсию можно провести на английском языке
  • Классический маршрут по древнему городу Ангкор всегда дополняется другими объектами согласно драматургии дня
  • Старт экскурсии от аэропорта за дополнительную плату. Возможна опция ускоренного прохождения границы. Уточните подробности в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$108
Дети до 11 лет$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Владимир)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Владимир)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Владимир)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Владимир)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Светлана)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Georgy)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Анастасия)Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров (Владимир)
А
16 мар 2025
Эта экскурсия - то что называется the must, обязательна к посещению. Огромное спасибо всей команде - Александру за организацию, гиду Юрию Михайловичу - за блестяще проведенную экскурсию! Это незабываемо! Очень
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познавательно, увлекательно, инфо насыщенно, какой-то мега объем новых знаний и эмоций. И в то же время неизнурительно физически, благодаря комфортному графику экскурсии. Сразу виден огромный опыт и профессионализм команды. Организация идеальная, исключительная пунктуальность, комфортабельное авто, вода и прочие мелочи. Юрий Михайлович, Александр, спасибо! то что Вы делаете - это очень классно! надеюсь, получится снова к Вам приехать.

Владимир
2 мар 2025
Наш гид Татьяна полностью выполнила наши пожелания (я в был в Ангкоре во 2-й раз), и показала все главные достопримечательности, приняв при этом во внимание, что с нами было двое
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детей. Тур с перерывом в гостинице на дневную жару также можно отнести к достоинствам организации. Татьяне удалось ответить на несметное число вопросов моей жены, интересовавшейся историей неизвестной ей страны, а также найти время, чтобы дать нам возможность попробовать местный «шоколадный» кофе и приобрести знаменитый кампотский перец. Наличие в багажнике возившего нас автомобиля холодильника с неисчерпаемым запасом воды тоже порадовало. Рекомендую данный тур!

Наш гид Татьяна полностью выполнила наши пожелания (я в был в Ангкоре во 2-й раз), иНаш гид Татьяна полностью выполнила наши пожелания (я в был в Ангкоре во 2-й раз), иНаш гид Татьяна полностью выполнила наши пожелания (я в был в Ангкоре во 2-й раз), иНаш гид Татьяна полностью выполнила наши пожелания (я в был в Ангкоре во 2-й раз), и
Светлана
21 фев 2025
Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫

Хочу сразу акцентировать внимание будущих путешественников: если Вы планируете посетить храмовый комплекс для "галочки" и
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фоток для соц сетей, то, предположу, что материал Александра для Вас будет слишком "глубоким", поэтому внимательно прочитайте описание экскурсии.

Для нас же это было идеально, причем отдельные смыслы, на которые Александр делал акцент, доходили до нашего осознания ещё в течение следующих пары дней: на столько глубокий философский аспект закладывали кхмеры в свои величественные строения.

Отдельного внимание заслуживает подача Александра, а особенно параллели, которые логически выстраиваются между прошлым и настоящим, даже в те далёкие времена 9-14 века определенные социальные технологии работали безотказно 😉 Но все это Вы сами узнаете и осознаете на экскурсии.

По организационным моментам: все было продумано. Начали экскурсию мы в 8 утра, когда ещё не слишком жарко, при этом передвигались от локации к локации на комфортабельном авто с кондиционером и водой (это прям обязательная рекомендация, чтобы наслаждаться архитектурой и рассказом, а не изнывать от жары). А в середине дня по рекомендации Александра с 13 до 15 сделали паузу, вернулись в отель передохнуть и освежиться. Затем снова продолжили увлекательное погружение в мир Кхмеров.

Ещё у нас сложилось мнение после беседы, что Александр достаточно глубоко погрузился в изучение периода красных Кхмеров и готов поделиться своими знаниями, но это уже отдельная экскурсия. Как говорится, там тоже "все неоднозначно"😉
Если есть доп свободные дни, можно смело брать отдельную экскурсию.

Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫Выражаем благодарность Александру за глубокое погружение в понимание цивилизации Кхмеров через изучение величественной архитектуры их храмов-жемчужин💫💫💫
Анастасия
3 фев 2025
Саша - лучший гид по Ангкору! Второй год разгадываем загадки кхмеров и второй год возвращаемся в нереальных эмоциях. Саше в этом году доверила организацию 10 дневного тура и нисколько не пожалела, было очень интересно, мы покатались на 8 видах транспорта, посмотрели 8 городов и почувствовали всю мощь этой древней земли!
М
30 янв 2025
Потрясающая экскурсия, чудесный экскурсовод, насыщенная программа и в тоже время все прошло легко, с перерывом на обед. Ангкор потрясает своим видом, эмоции полученные там навсегда остаются в сердце. Бронировали экскурсию не задолго до даты, и уже русскоговорящих экскурсоводов было не найти, Александр нашел русскоговорящего кхмера, мы остались довольны. Благодарим Александра и чудесного Минеа за экскурсию.
Надежда
22 дек 2024
Для тех, кто хочет не просто увидеть, но и осознать. Была ранее два раза в Ангкоре и запомнились только личные эмоции. Александр же щедро делится знаниями, причем в очищенной, структурированной
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форме. И что важно, связывает историю с современностью. Поскольку именно так ты «примеряешь» прошлое на свою жизнь и осознаешь его. Этого так не хватало моим учителям истории)
Сторителлинг стройный, понятный, с необходимым и достаточным объемом деталей. А из деталей строится картина, ну и в целом наша жизнь)
Хай рекоменд, как говорится!
Вам крайне повезет, если Александр сможет с вами провести дни в Камбодже!)

G
21 дек 2024
Александр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережить - то я настоятельно рекомендую вам обратиться к Александру. Хочется отметить личную экспертизу гида, его предметное понимание истории этих мест. Впервые брали экскурсию и нам сразу же повезло. Спасибо!
Александр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережитьАлександр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережитьАлександр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережитьАлександр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережитьАлександр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережитьАлександр - настоящий гид. Если вам необходимо не просто "посмотреть", а ещё и узнать, подумать, пережить
Д
18 дек 2024
Спасибо Александру и Лесе. Шикарный маршрут, это в принципе было одно из самых крутых приключений. Смысла описывать локации нет, можно смело довериться опыту и вкусу этой команды. Ребята знают своё дело, все продумано тщательно, с большим вниманием к истории, культуре, природе этого удмвительного края. С удовольствием повторили бы это приключение)) Спасибо!
Анастасия
13 дек 2024
Невероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздо больше, чем написано о древнем кхмерском городе на первых страницах выдачи поисковика. Александр тщательно
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готовит свои туры на основе академических исследований, новейших открытий, связанных с Ангкором, а потому дает гораздо больше информации, чем любой гид, работающий в этих местах. Очень понравилось, как он рассказывал о политическом и экономическом контексте, на фоне которого строился древний город. О буддийских и индуистских символах, которыми пропитаны храмы. О том, как правильно считывать древние «пасхалки», и почему Ангкор Ват нужно обходить по часовой стрелке. Огромная благодарность Александру за его энциклопедический интеллект, интеллигентность и ясный ум! И успехов Александру во всех дальнейших турах по Азии, над которыми он работает!

Невероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздоНевероятная по своей содержательности прогулка по Ангкору с Александром! Тур подойдет тем, кто желает узнать гораздо
Марина
3 дек 2024
Два экскурсионных дня явились погружением в мир истории, культуры и природы этой удивительной страны. Александр проявил удивительные энциклопедические знания, что сделало поездку не только развлекательной, но и образовательной.

С самого начала
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экскурсии мы погрузились в богатую историю Камбоджи, начиная с древних храмов Ангкора. Гид с легкостью раскрывал перед нами тайны каждого камня, рассказывая о символизме и историческом значении каждого элемента архитектуры. Его увлекательные рассказы о великих цивилизациях, которые процветали здесь в прошлом, заставили нас по-новому взглянуть на этот загадочный уголок мира.
Кроме исторических памятников, экскурсия охватила также красивые природные ландшафты и обеспечила погружение в традиционную камбоджийскую культуру. Мы побывали в местных деревнях, где гид дал нам возможность взаимодействовать с местными жителями, узнать их повседневную жизнь и традиции.

В итоге, я осталась под впечатлением от этой экскурсии. Глубочайшие знания гида и его прекрасная увлекательная подача сделали каждый момент насыщенным и увлекательным. Очевидно, что Александр любит эту страну и гордится её богатым наследием, что только усиливает впечатление от путешествия. Всем путешественникам рекомендую обратить внимание на эту удивительную экскурсию для глубокого погружения в магию Камбоджи.

Владимир
23 ноя 2024
С семьей прилетели в Камбоджу специально чтобы посетить Анкор Ват!
Лет десять назад мы уже были здесь и нам было очень интересно повторить это путешествие.
Опыт по посещению достопримечательностей есть как в
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группах, так индивидуально.
Нашли случайно описание экскурсии и решили организоваться в индивидуальном порядке! И ни сколько об этом не пожалели!
Организатор и гид подошли очень профессионально к проведению экскурсии, к организации логистики, сервис очень хороший. Начиная с со встречи в отели на комфортабельном микроавтобусе. Вода, кола, влажные полотенца, на всей протяжении экскурсии. Прекрасно изложены и преподнесены материалы, даже при получении огромного количества информации она абсолютно не нагружала и было очень интересно!
С огромной благодарностью, гиду Александру и оператору Александру
Вы молодцы!
Спасибо!

С семьей прилетели в Камбоджу специально чтобы посетить Анкор Ват!
И
19 ноя 2024
Интересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичка и даже охлаждённые полотенца! Экскурсия проходит в том темпе,который Вам подходит,никто никуда не бежит)Александр прекрасный рассказчик,даёт большой объём информации и старается провести экскурсию действительно индивидуальную,обходя большие группы туристов! Экскурсия обязательна для посещения!)
Интересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичкаИнтересная и очень насыщенная экскурсия! Забрали из отеля на прекрасном микроавтобусе,в наличии всегда была холодная водичка
А
19 ноя 2024
Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай: мы планировали пребывание в Сием-Реапе один день и соответственно экскурсию брали на этот день,
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начиная с 10:00, но авиакомпания пересадила нас на другой рейс, который прилетал около 14:00, поэтому на всю экскурсию у нас оставалось 3,5 часа, но даже за это время Александр погрузил нас в невероятное путешествие в прошлое, показав нам 3 известных храма храмового комплекса Ангкора: Ta Prohm, Prasat Bayon и знаменитый Angkor Wat. Была, можно сказать, программа максимум во времени минимум. Даже встретили закат на Angkor Wat. Но мы все равно остались в полном восторге!
Александр - профессионал своего дела! Спасибо ему за то, что помог прикоснуться к этой удивительной истории Кхмерской Империи за столь короткий промежуток времени!
Обязательно вернемся на подольше и приобретем экскурсию у Александра, так как 3,5 часов однозначно мало!!!

Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:Хотим выразить благодарность Александру за организацию такой интересной и познавательной экскурсии! У нас был нестандартный случай:
А
17 ноя 2024
Спасибо большое Александру за данную экскурсию! Все по делу, очень интересно и насыщенно, без перегруза.
Программа понравилась. Было интересно погрузиться в эту атмосферу. Всем советую!
Спасибо большое Александру за данную экскурсию! Все по делу, очень интересно и насыщенно, без перегруза.Спасибо большое Александру за данную экскурсию! Все по делу, очень интересно и насыщенно, без перегруза.Спасибо большое Александру за данную экскурсию! Все по делу, очень интересно и насыщенно, без перегруза.
А
31 окт 2024
Отлично экскурсия! Это было здорово и захватывающе. Столько впечатлений, взахлеб пересказываем свои эмоции друзьям. Было удивительно прикоснуться к Истрии.

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