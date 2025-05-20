М Мария Ездили на экскурсию с мотобайками. Это настоящее приключение. Не экстремально, а просто весело. Уж насколько я боязливый человек, тут бояться нечего! Погонять по джунглям, послушать качественные истории от Александра, без этого нельзя уехать! Чувствуешь себя у истоков больших археологических открытий, от этого мурашки по коже. Спасибо Александру за этот насыщенный день! Мы кайфанули.

Виктория читать дальше самый раз. Она стоит своих денег, вы увидете "нетуристическую" Камбоджу, прокатитесь с ветерком по джунгям (наши подростки были в восторге), увидите с высоты масштаб кхмеровских каменоломен, искупаетесь в настоящем, красивущем водопаде, попробуете на вкус настоящий камбоджийский кофе и кхмерскую кухню. Однозначно рекомендую. Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в Камбодже по стандартному туру и желает расширить горизонты познания -в

М Марина Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!

Е Елена Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности!

Особенно если у вас не так много времени в стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль.



Было супер!

Е Елена Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь каждого в нашей небольшой группе, интересно и дозированно подавая материал. Александр «чувствует» группу. Как только внимание притуплялось, появлялся перерыв на кофе, местные вкусняшки, умывание у родника…

Будем рекомендовать нашего гида знакомым:).

П Павел

Ездил в декабре 23, два дня по двум маршрутам: ангкор малый круг и Махендрапарвата.

Оба маршрута встроены идеально с точки зрения насыщенности и ритма, объем информации достаточно большой, но без читать дальше перегрузки мозгов.

Маршруты прекрасно дополняют друг друга: испытываешь совершенно разные впечатления.

Отдельно должен заметить, что в отсутствие такого сопровождения восприятие достопримечательностей было бы совсем иным и сильно менее ярким.

Да, всегда можно взять гида на месте дешевле,но это не сравнить по качеству получаемого опыта: Александр великолепно сонастраивается и превращает визуальную картинку и сухие знания в поток впечатлений. Кхмер с ломанным английским так не торкнет.



Надо отдельно сказать о стоимости услуг: по началу я её счёл завышенной, но в результате считаю что получил от поездки, что называется,"на все деньги". Благодарю, Александр!