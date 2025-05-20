Эта индивидуальная экскурсия на плато Кулен и в Махендрапарвату предлагает уникальную возможность увидеть древние храмы и природные чудеса. Путешествие на мотобайках через джунгли подарит вам незабываемые впечатления. Вы посетите священную реку, монастырь Лежащего Будды и искупаетесь в водопаде Пном Кулен.
Это приключение для тех, кто хочет открыть для себя нечто особенное и прикоснуться к истории кхмеров
Это приключение для тех, кто хочет открыть для себя нечто особенное и прикоснуться к истории кхмеров
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Путешествие на мотобайках по джунглям
- 🏛️ Посещение древних храмов
- 💦 Купание в священном водопаде
- ☕ Дегустация туземного кофе
- 🧭 Уникальные природные и исторические объекты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Махендрапарвата
- Монастырь Прех Анг Тхом
- Священная река тысячи алтарей-лингамов
- Водопад Пном Кулен
Описание экскурсии
Вас ожидает
Часть первая: плато Кулен — хранилище образцов культуры кхмеров
- Священная река тысячи алтарей-лингамов. Здесь я сообщу академическую точку зрения на артефакт и расскажу, какое место это рукотворное подводное святилище занимало в ритуалах бога-короля кхмеров.
- Монастырь Прех Анг Тхом (Лежащего Будды). Парадоксы святыни «два в одном», отпечаток стопы просветлённого и другие уникальные атрибуты этой локации, сдобренные эксклюзивной информацией.
- Естественный треккинг по тропинке в джунглях. Безопасный, но наполненный открытиями, реализациями, мистикой и порой жуткими подробностями шаманизма горных кхмеров.
- Туземный кофе горных кхмеров — держите ваши тапочки и тонометр.
Часть вторая: Махендрапарвата — затерянный древний город Камбоджи
- Поездка на мотобайке с водителем-кхмером. — самая драйвовая часть маршрута. Представьте: вы мчитесь по джунглям, пригибаясь от веток деревьев кешью, чтобы одним из первых увидеть ещё не раскопанную Махендрапарвату, признанную научным миром только в 2013 году.
- Махендрапарвата — наукоград государства кхмеров. Главные объекты древнего города тщательно охраняются, потому что здесь практически не было археологических раскопок. Я покажу вам любимую выборку из 80 объектов — все они разные внешне и по предназначению.
- Водопад Пном Кулен и поздний обед в кхмерском стиле (не включён в стоимость). 25-метровый водопад является логическим продолжением реки тысячи алтарей-лингамов. После насыщенного открытиями дня мы занырнём в его прохладные воды и по своей сути совершим ритуальное омовение в водах святой реки древней цивилизации кхмеров.
- Секретная локация по маршруту.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- В стоимость включены: трансфер на машине, мотобайк с водителем, лучшая минеральная вода и шлем.
- Входной билет оплачивается в день экскурсии — $13 с человека.
- Встречаемся в отеле, я проверяю вашу одежду. Далее мы едем на машине до плато, где пересаживаемся на мотобайки с водителем-кхмером.
- Время в дороге на авто составит примерно 1,5 часа в одну сторону.
- На 3,5-часовой мотоэкскурсии будут переезды по 15-25 минут.
Другие детали поездки
- Рекомендации по одежде в сухой сезон: закрывающая колени и плечи (лучше всего рубашка и штаны); закрытая обувь; купальные принадлежности. Плюс дождевик и смена белья в сезон дождей.
- По дороге у нас будет ашрам кхмерской религиозной брахманической школы. Отшельники живут в уединении и нам нужна настоящая причина потревожить их, кроме праздного любопытства. Если вы хотите сделать сакральную татуировку Сак Янт с инициацией или получить янтру для работы, сообщите мне в переписке. В рамках стандартного маршрута эта локация исключена.
- Экскурсию можно провести на английском языке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сиеме-Реапе
Провёл экскурсии для 415 туристов
Быть гидом — этой мой внутренний отклик. Прогулка по руинам, трекинг по джунглям, поездка на машине в глушь — я всегда стараюсь передать свои чувства, когда сам делал это вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
20 мая 2025
Ездили на экскурсию с мотобайками. Это настоящее приключение. Не экстремально, а просто весело. Уж насколько я боязливый человек, тут бояться нечего! Погонять по джунглям, послушать качественные истории от Александра, без этого нельзя уехать! Чувствуешь себя у истоков больших археологических открытий, от этого мурашки по коже. Спасибо Александру за этот насыщенный день! Мы кайфанули.
Виктория
15 июл 2024
Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в Камбодже по стандартному туру и желает расширить горизонты познания -в
М
Марина
7 июн 2024
Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
Е
Елена
21 мар 2024
Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности!
Особенно если у вас не так много времени в стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль.
Было супер!
Особенно если у вас не так много времени в стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль.
Было супер!
Е
Елена
4 мар 2024
Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь каждого в нашей небольшой группе, интересно и дозированно подавая материал. Александр «чувствует» группу. Как только внимание притуплялось, появлялся перерыв на кофе, местные вкусняшки, умывание у родника…
Будем рекомендовать нашего гида знакомым:).
Будем рекомендовать нашего гида знакомым:).
П
Павел
31 дек 2023
Благодарю, Александр!
Ездил в декабре 23, два дня по двум маршрутам: ангкор малый круг и Махендрапарвата.
Оба маршрута встроены идеально с точки зрения насыщенности и ритма, объем информации достаточно большой, но без
Ездил в декабре 23, два дня по двум маршрутам: ангкор малый круг и Махендрапарвата.
Оба маршрута встроены идеально с точки зрения насыщенности и ритма, объем информации достаточно большой, но без
М
Марина
1 июн 2023
Мне повезло побывать в Махендрапарвата на плато горы Пном Кулен в мае 2023г. Экскурсия была необычная: сочетание драйва от поездки на мотобайках по горным тропам и зарослям джунглей., прогулки по
Входит в следующие категории Сиема-Реапа
Похожие экскурсии из Сиема-Реапа
Водная прогулка
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Река тысячи лингамов, Лежащий Будда, каменоломни и водопад Пном Кулен - на экскурсии из Сиемреапа
Начало: В вашем отеле
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$230 за всё до 5 чел.