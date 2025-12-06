читать дальше

четко, последовательно и … без перегрузки датами событий погружает в историю объектов и государства Кхмеров.



После завершения программы сформировалось понимание размеров и силы этого государства прошлого. А также, как лучше продолжить ознакомление с Ангкором самостоятельно.



К сильной стороне организации:

Оперативность. Ответы на вопросы перед приездом получал быстро.

Пунктуальность. Время встречи в отели. Начал и завершение экскурссии.

Заботливость. Когда попали под дождь… нас оперативно отвезли в место, где можно было поменять одежду. Также помогли без очереди купить экскурссионные билеты в другие места.



Ниже отзыв от моей супруги - Ирины.



Вставлю свои 5 копеек, но по делу. Рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию, чтобы в туре не было других лиц, которых вам пришлось бы ждать, пока каждый сделает фото, захочет остановку на туалет или еще чего-нибудь. Кроме того, чем больше людей в группе, тем больше вопросов от каждого из участников. Т. к. мы были в Камбодже впервые, у нас было очень много вопросов относительно культурных особенностей, устройства быта, системы образования, экономических возможностей граждан страны и т. д. И все эти вопросы не имели отношения к теме экскурсии, но наши гиды Анатасия и Борен не просто терпеливо, но и охотно разъясняли нам все нюансы. Я представила на секунду, если бы такие вопросы сыпались от большего количества участников, то наша экскурия была бы затянутой или мы много чего не успели бы услышать.



А услышать очень важно. И не просто - вот мол развалины храма 9 века, а причинно-следственно связанное повествование, с обращением внимания на важные детали, которых самостоятельно не заметишь, а если и заметишь, то не будешь знать, как трактовать.

Отмечу высокий уровень начитанности Анастасии. С такими глубокими историческими и культурологическими знаниями индокитая, можно защищать диссертацию. Благодаря ее грамотному сопровождению, мы смогли разобраться в символике барельефов, статуй и резных деталей храмов Ангкора разных эпох. И в следующие дни самостоятельно смогли продолжить узнавание именно этих признаков Ангкорской архитектуры разных веков. Анастасия, вам мое личное Браво, низкий поклон и лучшие рекомендации всем туристам, которые интересуются чуть больше, чем просто сделать вау-фото.