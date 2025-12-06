Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Сиема-Реапа

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Ангкора
На машине
8 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
9 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
«И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$230 за всё до 6 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с культурой, обрядами, верованиями и бытом этой древней цивилизации»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альберт
    6 декабря 2025
    Сокровища Ангкора
    Экскурсия организована прекрасно, Анастасия профессиональный Гид, никуда не спешит, очень подробно и профессионально рассказывает историю (есть с чем сравнить, встречали
    в храмах других "гидов"), даёт время на осмотр и фото, в машине всегда есть охлаждённая вода. Рекомендую бронировать только у неё!

    Экскурсия организована прекрасно, Анастасия профессиональный Гид, никуда не спешит, очень подробно и профессионально рассказывает историю (есть с чем сравнить, встречали в храмах других "гидов"), даёт время на осмотр и фото, в машине всегда есть охлаждённая вода. Рекомендую бронировать только у неё!
  • В
    Владислав
    3 декабря 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Не так много мест в мире, в которые хочется возвращаться. Но Камбоджа навсегда в моем сердце, благодаря лучшему гиду - Андрею! Абсолютный "перфекто"! Планирую следующую поездку)))
  • Б
    Белла
    29 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Прекрасный день и чудесно продуманный маршрут. Андрей интересно и легко рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Маршрут очень грамотно простроен,
    благодаря этому мы смогли увидеть основные храмы без толп народу. Андрей показывал лучшие ракурсы, фотографировал нас. Также были остановки на обед и перекус, а в машине всегда была холодная вода. В итоге мы остались очень довольны, есть желание вернуться еще и поездить с Андреем побольше. Очень интересно)

  • В
    Василиса
    26 ноября 2025
    Сокровища Ангкора
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и позновательно. Приятные в общении гиды, которые кра иво фотографируют😁
  • Д
    Дарига
    22 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, действительно отличная экскурсия. Мы были в Камбодже первый раз, специально приехали посмотреть храмы, наша экскурсия
    проходила 5 ноября. Андрей - отличный организатор, после бронирования сразу связался со мной, уточнил некоторые вопросы. В день экскурсии приехал вовремя, экскурсия проходила на комфортном минивэне, в сопровождении водителя и местного гида-помощника Сина. Я немного просчиталась, забронировала в день национального праздника (не делайте так, смотрите календарь 😁😁), но экскурсия нам всё равно очень понравилась, хотя Андрей немного переживал из-за большого количества людей, сразу видно, что человек привык всё делать идеально. У него очень хорошо выверен тайминг, удобно подобраны перерывы на кофе, обед, перекус, посещение народных промыслов, что позволяет немного отвлечься и уложить информацию. Материал огромный, но подача лёгкая и интересная, не перегружает именами и датами, также Андрей даёт достаточно времени на осмотр и фото, знает "секретные места", мы были с мамой, но, думаю, будет интересно и детям. Плюс Андрей очень позитивный человек, давно живёт в стране, хорошо знает местную культуру и историю страны, говорит на кхмерском языке. В общем, экскурсию рекомендую, для знакомства со страной самое то, а после можно и вернуться, у Андрея ещё много экскурсий, кроме этой.

    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, действительно отличная экскурсия. Мы были в Камбодже первый раз, специально приехали посмотреть храмы, наша экскурсия проходила 5 ноября. Андрей - отличный организатор, после бронирования сразу связался со мной, уточнил некоторые вопросы. В день экскурсии приехал вовремя, экскурсия проходила на комфортном минивэне, в сопровождении водителя и местного гида-помощника Сина. Я немного просчиталась, забронировала в день национального праздника (не делайте так, смотрите календарь 😁😁), но экскурсия нам всё равно очень понравилась, хотя Андрей немного переживал из-за большого количества людей, сразу видно, что человек привык всё делать идеально. У него очень хорошо выверен тайминг, удобно подобраны перерывы на кофе, обед, перекус, посещение народных промыслов, что позволяет немного отвлечься и уложить информацию. Материал огромный, но подача лёгкая и интересная, не перегружает именами и датами, также Андрей даёт достаточно времени на осмотр и фото, знает "секретные места", мы были с мамой, но, думаю, будет интересно и детям. Плюс Андрей очень позитивный человек, давно живёт в стране, хорошо знает местную культуру и историю страны, говорит на кхмерском языке. В общем, экскурсию рекомендую, для знакомства со страной самое то, а после можно и вернуться, у Андрея ещё много экскурсий, кроме этой.
  • И
    Ирина
    18 ноября 2025
    Сокровища Ангкора
    Великолепно! Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии! Отдыхая во Вьетнаме, решили посетить Камбоджу и увидеть это чудо - Ангкор Ват.
    И нам очень повезло, что именно Анастасия с супругом познакомили нас с этим прекрасным местом! Благодаря им мы увезли из Камбоджи незабываемые впечатления!!! Экскурсия продумана до мелочей! Каждая остановка - это взрыв эмоций и от увиденного и от услышанного! Анастасия очень интересно и понятно рассказывает, объясняет, поэтому нам, не знающим историю этих мест, было очень комфортно и слушать и понимать. Сама программа очень насыщенная и интересная. Анастасия так рассказывает, что картинки прямо оживают перед глазами - так много деталей и интересных фактов! Про организацию: на экскурсию забирают из отеля на очень комфортабельном автомобиле+ вода и пиво, освежающие полотенца после каждой остановки. Уверены, что это лучшая экскурсия на русском языке! Кто ещё сомневается - рекомендуем на 100%! А ещё ребята помогли организовать прекрасный вечер с танцами Апсара и отвечали на любые вопросы,которые возникали у туристов, первый раз оказавшихся в стране. Анастасия и Борен - спасибо Вам огромное!!!

    Великолепно! Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии! Отдыхая во Вьетнаме, решили посетить Камбоджу и увидеть это
  • Д
    Дарья
    18 ноября 2025
    Сокровища Ангкора
    Благодарю за потрясающую экскурсию по Ангкору! Остались под самым глубочайшим впечатлением. Не только прошли по самым известным храмам Малого круга,
    но и узнали много нового об истории Кхмерской империи и самого комплекса. Гид помогла нам представить, как выглядели грандиозные постройки в далеком прошлом, рассказала о нюансах культуры и образа жизни их обитателей.
    Экскурсию начали со встречи рассвета у храма Ангкор-Ват, этот пейзаж определенно стоит того, чтобы встать на несколько часов раньше)
    Особенно понравилось, что нас провели по малолюдным, но живописным локациям, на память остались самые невероятные фотографии.

    Благодарю за потрясающую экскурсию по Ангкору! Остались под самым глубочайшим впечатлением. Не только прошли по самым известным храмам Малого круга, но и узнали много нового об истории Кхмерской империи и самого комплекса. Гид помогла нам представить, как выглядели грандиозные постройки в далеком прошлом, рассказала о нюансах культуры и образа жизни их обитателей.
    Экскурсию начали со встречи рассвета у храма Ангкор-Ват, этот пейзаж определенно стоит того, чтобы встать на несколько часов раньше)
    Особенно понравилось, что нас провели по малолюдным, но живописным локациям, на память остались самые невероятные фотографии.
  • В
    Владимир
    7 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Одна из лучших экскурсий в нашей поездке по Азии. Андрей любит свою страну и Камбоджу и вкладывает душу в экскурсию.
    Помимо интересного рассказа об Ангкорвате и истории Камбоджи, нам подробно рассказали о жизни в Камбоджи, ее правилах и обычаях. Заехали посмотрели как растёт рис, делают пальмовый сахар и жарят свинью на вертеле (кхмеры это делают особым способом). Но прежде всего Ангкорват: его обязательно нужно посетить - это очень красивый и уникальный памятник древних кхмеров. Расположен он на площади почти 10кв. км, поэтому готовьтесь, что экскурсия будет не простой. У меня потом 2 дня болели ноги после подъемов на храмы, но оно того стоит. Вообщем однозначно рекомендую!!!

  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Отлично организованная экскурсия! Андрей прекрасный гид, который отлично знает историю страны, хорошо разговаривает на кхмерском языке, еще он отличный рассказчик-
    его очень интересно слушать, но так же он не дает сильно расслабляться на экскурсии, иногда задает наводящие вопросы по теме экскурсии типа: «А как Вы думаете почему?», тем самым вовлекая в разговор не давая вниманию рассеиваться. Очень грамотно выстроен маршрут, чтобы не попадались толпы туристов, помогает сделать красивые фотографии и дает рекомендации. Нет ни каких навязчивых продаж и заездов в магазины. Познакомились с местной кухней, по дороге даже сделали остановку в местной деревне, чтобы попробовать жаренного поросенка на вертеле. Вообщем, рекомендую от души!

  • К
    Ксения
    5 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Интересная и познавательная экскурсия, Андрей отличный гид. Рекомендуем. Спасибо.
  • С
    Светлана
    29 октября 2025
    Сокровища Ангкора
    Анастасия провела для нас невероятно увлекательную экскурсию по храмам Ангора. Все организованно на высшем уровне. Мы остались очень довольны. Спасибо!
  • П
    Пивоварова
    25 октября 2025
    Сокровища Ангкора
    100% рекомендация Анастасии как гида!
    Очень глубокие научные знания, узнали страну, культуру, духовность от и до! Было очень интересно, отличный трансфер,
    забота на каждом шагу, Великолепные ребята!
    То, на что обращала наше внимание Анастасия, сам пройдешь и не заметишь и не узнаешь глубины смыслов заложенных туда изначально.
    С удовольствием вернусь и буду рекомендовать друзьям!

  • Т
    Татьяна
    21 октября 2025
    Сокровища Ангкора
    Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии! Нашим гидом была Анастасия, и это было просто потрясающе.
    Мы были полными новичками в теме кхмерской
    культуры и буддизма, но Анастасия рассказывала настолько доступно и увлекательно, что все стало понятно.
    Особый восторг вызвало то, как она проводила параллели и аналогии между разными религиями — буддизмом, индуизмом и знакомыми нам концепциями. Это помогло действительно понять и прочувствовать философию, которая стоит за этими величественными стенами.
    В отношении организации экскурсии все было предусмотрено. У организаторов с собой была вода для всей группы, такая мелочь, но она создает огромное ощущение заботы. Влажные охлаждённые полотенца для каждого. Перемещение между храмами было хорошо организовано, без утомительных ожиданий. Нас вовремя привезли на обед все было очень вкусно, и нас обслужили быстро, так что мы не потеряли ни минуты из экскурсионного времени.
    Анастасия не просто показывает камни, она оживляет историю и делает ее понятной даже для неподготовленного человека. Однозначно рекомендуем эту экскурсию как одним из лучших способов познакомиться с Ангкором!

    Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии! Нашим гидом была Анастасия, и это было просто потрясающеХотим поделиться впечатлениями от экскурсии! Нашим гидом была Анастасия, и это было просто потрясающеХотим поделиться впечатлениями от экскурсии! Нашим гидом была Анастасия, и это было просто потрясающе
  • К
    Ксения
    18 октября 2025
    Сокровища Ангкора
    Мы с мужем впечатлились Ангкором, увидев передачу по тв. В реальности же оказалось, что часть информации в ней была искажена
    (больше я шоу блогеров не доверяю)

    Честно, если вы едете смотреть Ангкор впервые, то без гида и такого насыщенного рассказа вы многое упустите: очень много деталей в самой организации храма, не говоря уже о деталях барельефов и резьбы. При самостоятельном просмотре все это незаметно и впечатление останется совсем не то.

    Анастасия очень много рассказала об истории кхмеров и самих храмов, подсвечивала нам очень много деталей, отвечала на наши вопросы о современной жизни людей – теперь у нас сформировалась полная картина. К тому же мы ходили по не слишком людным местам.

    Рада, что мы открыли для себя настоящий Ангкор с Анастасией и Бореном. Пожалуй, это было самое яркое впечатление из нашей поездке по Азии

    Мы с мужем впечатлились Ангкором, увидев передачу по тв. В реальности же оказалось, что часть информации в ней была искажена (больше я шоу блогеров не доверяю)

    Честно, если вы едете смотреть Ангкор впервые, то без гида и такого насыщенного рассказа вы многое упустите: очень много деталей в самой организации храма, не говоря уже о деталях барельефов и резьбы. При самостоятельном просмотре все это незаметно и впечатление останется совсем не то.

    Анастасия очень много рассказала об истории кхмеров и самих храмов, подсвечивала нам очень много деталей, отвечала на наши вопросы о современной жизни людей – теперь у нас сформировалась полная картина. К тому же мы ходили по не слишком людным местам.

    Рада, что мы открыли для себя настоящий Ангкор с Анастасией и Бореном. Пожалуй, это было самое яркое впечатление из нашей поездке по Азии
  • С
    София
    10 октября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Сегодня прошла наша экскурсия по древним храма Ангкора с Андреем - мы остались в полном восторге! 😍🙏
    Нас забрали с отеля
    на машине в 7:30 утра, и только в 17 часов мы вернулись обратно. Посетили много мест, зашли в местные харчевни, прошлись по закуткам, где никого, кроме нас, не было. Маршрут очень удобно составлен, мы ни разу не стояли в очередях и толпе, чтобы подойти к храму, т. к. порядок посещения специально сделан так, чтобы избегать столпотворений.
    Андрей емко и грамотно отвечал на все наши вопросы, но при этом не перегружал деталями, чтобы у нас не взорвался мозг от всей информации. Все исторические подробности, мифы, ритуалы рассказываются понятным, человеческим языком, чтобы сразу все всё поняли. При этом же глубина самого повествования не теряется. Беседа ведется легко, без напряга, с юмором. Спасибо!!!
    Нам очень понравилась экскурсия, в следующую нашу поездку мы 100% снова обратимся к Андрею! 👍🏻🪷

    Сегодня прошла наша экскурсия по древним храма Ангкора с Андреем - мы остались в полном восторге! 😍🙏
    Нас забрали с отеля на машине в 7:30 утра, и только в 17 часов мы вернулись обратно. Посетили много мест, зашли в местные харчевни, прошлись по закуткам, где никого, кроме нас, не было. Маршрут очень удобно составлен, мы ни разу не стояли в очередях и толпе, чтобы подойти к храму, т. к. порядок посещения специально сделан так, чтобы избегать столпотворений.
    Андрей емко и грамотно отвечал на все наши вопросы, но при этом не перегружал деталями, чтобы у нас не взорвался мозг от всей информации. Все исторические подробности, мифы, ритуалы рассказываются понятным, человеческим языком, чтобы сразу все всё поняли. При этом же глубина самого повествования не теряется. Беседа ведется легко, без напряга, с юмором. Спасибо!!!
    Нам очень понравилась экскурсия, в следующую нашу поездку мы 100% снова обратимся к Андрею! 👍🏻🪷
  • С
    Станислав
    1 октября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графику. Все индивидуально. Приехали в
    дом, пересели на багги. Я за рулем, жена рядом. Андрей и местный «экскурсовод» на своем. Погнали:) на каждой остановке очень детальные рассказы об объекте, погружение в историю, лучшие локации для съёмок. На протяжении всего дня, остановки на шейки, обед. Все без суеты и спешки. Максимально индивидуальный подход. Отличное знание как истории самих объектов, так и общей истории нескольких периодов, религии и культуры. Это было потрясающе. Понимаем, что предыдущий день индивидуальных шатаний, это всего лишь красивые фото и ноль информации. Дорого? Наверно да. Есть сожаление о потраченном - абсолютно нет. Это было незабываемо и на долго отложится в памяти. Андрей, спасибо. Всех кто соберется в Камбоджи буду направлять к тебе. Ты лучший 😎

    Были только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графикуБыли только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графикуБыли только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графикуБыли только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графикуБыли только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графикуБыли только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графику
  • В
    Василий
    21 сентября 2025
    Сокровища Ангкора
    Великолепная экскурсия. Классный экскурсовод. Рекомендую
    Великолепная экскурсия. Классный экскурсовод. Рекомендую
  • С
    Сергей
    27 августа 2025
    Сокровища Ангкора
    Программа экскурсии насыщенная!

    Во-первых, по количеству объектов.
    Так, что настраивайтесь, на активную ходьбу и работу шеи на все 360 градусов!

    Во-вторых, информативно.
    Анастасия, очень
    четко, последовательно и … без перегрузки датами событий погружает в историю объектов и государства Кхмеров.

    После завершения программы сформировалось понимание размеров и силы этого государства прошлого. А также, как лучше продолжить ознакомление с Ангкором самостоятельно.

    К сильной стороне организации:
    Оперативность. Ответы на вопросы перед приездом получал быстро.
    Пунктуальность. Время встречи в отели. Начал и завершение экскурссии.
    Заботливость. Когда попали под дождь… нас оперативно отвезли в место, где можно было поменять одежду. Также помогли без очереди купить экскурссионные билеты в другие места.

    Ниже отзыв от моей супруги - Ирины.

    Вставлю свои 5 копеек, но по делу. Рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию, чтобы в туре не было других лиц, которых вам пришлось бы ждать, пока каждый сделает фото, захочет остановку на туалет или еще чего-нибудь. Кроме того, чем больше людей в группе, тем больше вопросов от каждого из участников. Т. к. мы были в Камбодже впервые, у нас было очень много вопросов относительно культурных особенностей, устройства быта, системы образования, экономических возможностей граждан страны и т. д. И все эти вопросы не имели отношения к теме экскурсии, но наши гиды Анатасия и Борен не просто терпеливо, но и охотно разъясняли нам все нюансы. Я представила на секунду, если бы такие вопросы сыпались от большего количества участников, то наша экскурия была бы затянутой или мы много чего не успели бы услышать.

    А услышать очень важно. И не просто - вот мол развалины храма 9 века, а причинно-следственно связанное повествование, с обращением внимания на важные детали, которых самостоятельно не заметишь, а если и заметишь, то не будешь знать, как трактовать.
    Отмечу высокий уровень начитанности Анастасии. С такими глубокими историческими и культурологическими знаниями индокитая, можно защищать диссертацию. Благодаря ее грамотному сопровождению, мы смогли разобраться в символике барельефов, статуй и резных деталей храмов Ангкора разных эпох. И в следующие дни самостоятельно смогли продолжить узнавание именно этих признаков Ангкорской архитектуры разных веков. Анастасия, вам мое личное Браво, низкий поклон и лучшие рекомендации всем туристам, которые интересуются чуть больше, чем просто сделать вау-фото.

    Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!Программа экскурсии насыщенная!
  • А
    Андрей
    25 августа 2025
    Сокровища Ангкора
    Ездили на экскурсию с Анастасией в храмы Ангкора. Все было отлично. Анастасия много лет живет в стране, хорошее знание истории. Очень интересно было узнать про повседневную жизнь камбоджийцев.
  • С
    Сергей
    14 августа 2025
    Сокровища Ангкора
    Все прошло на высшем уровне. Были с семьей, все в восторге.
    Все прошло на высшем уровне. Были с семьей, все в восторгеВсе прошло на высшем уровне. Были с семьей, все в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Ангкора
  2. Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
  3. Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в декабре 2025
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 300. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Сиема-Реапа нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сиеме-Реапе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи на русском языке