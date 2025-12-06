Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
«И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с культурой, обрядами, верованиями и бытом этой древней цивилизации»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльберт6 декабря 2025Экскурсия организована прекрасно, Анастасия профессиональный Гид, никуда не спешит, очень подробно и профессионально рассказывает историю (есть с чем сравнить, встречали
- ВВладислав3 декабря 2025Не так много мест в мире, в которые хочется возвращаться. Но Камбоджа навсегда в моем сердце, благодаря лучшему гиду - Андрею! Абсолютный "перфекто"! Планирую следующую поездку)))
- ББелла29 ноября 2025Прекрасный день и чудесно продуманный маршрут. Андрей интересно и легко рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Маршрут очень грамотно простроен,
- ВВасилиса26 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и позновательно. Приятные в общении гиды, которые кра иво фотографируют😁
- ДДарига22 ноября 2025Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, действительно отличная экскурсия. Мы были в Камбодже первый раз, специально приехали посмотреть храмы, наша экскурсия
- ИИрина18 ноября 2025Великолепно! Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии! Отдыхая во Вьетнаме, решили посетить Камбоджу и увидеть это чудо - Ангкор Ват.
- ДДарья18 ноября 2025Благодарю за потрясающую экскурсию по Ангкору! Остались под самым глубочайшим впечатлением. Не только прошли по самым известным храмам Малого круга,
- ВВладимир7 ноября 2025Одна из лучших экскурсий в нашей поездке по Азии. Андрей любит свою страну и Камбоджу и вкладывает душу в экскурсию.
- ИИрина7 ноября 2025Отлично организованная экскурсия! Андрей прекрасный гид, который отлично знает историю страны, хорошо разговаривает на кхмерском языке, еще он отличный рассказчик-
- ККсения5 ноября 2025Интересная и познавательная экскурсия, Андрей отличный гид. Рекомендуем. Спасибо.
- ССветлана29 октября 2025Анастасия провела для нас невероятно увлекательную экскурсию по храмам Ангора. Все организованно на высшем уровне. Мы остались очень довольны. Спасибо!
- ППивоварова25 октября 2025100% рекомендация Анастасии как гида!
Очень глубокие научные знания, узнали страну, культуру, духовность от и до! Было очень интересно, отличный трансфер,
- ТТатьяна21 октября 2025Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии! Нашим гидом была Анастасия, и это было просто потрясающе.
Мы были полными новичками в теме кхмерской
- ККсения18 октября 2025Мы с мужем впечатлились Ангкором, увидев передачу по тв. В реальности же оказалось, что часть информации в ней была искажена
- ССофия10 октября 2025Сегодня прошла наша экскурсия по древним храма Ангкора с Андреем - мы остались в полном восторге! 😍🙏
Нас забрали с отеля
- ССтанислав1 октября 2025Были только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графику. Все индивидуально. Приехали в
- ВВасилий21 сентября 2025Великолепная экскурсия. Классный экскурсовод. Рекомендую
- ССергей27 августа 2025Программа экскурсии насыщенная!
Во-первых, по количеству объектов.
Так, что настраивайтесь, на активную ходьбу и работу шеи на все 360 градусов!
Во-вторых, информативно.
Анастасия, очень
- ААндрей25 августа 2025Ездили на экскурсию с Анастасией в храмы Ангкора. Все было отлично. Анастасия много лет живет в стране, хорошее знание истории. Очень интересно было узнать про повседневную жизнь камбоджийцев.
- ССергей14 августа 2025Все прошло на высшем уровне. Были с семьей, все в восторге.
