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он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.