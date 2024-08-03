Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €156, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Колоритная Азия на озере Тонлесап
На машине
8 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
На машине
На мотоцикле
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на плато Кулен и в Махендрапарвату
Откройте для себя тайны древней Камбоджи на плато Кулен и в Махендрапарвате. Вас ждут захватывающие виды, исторические открытия и незабываемые приключения
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
416 за всё до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
На машине
скидка
5%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
196187 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 августа 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Спасибо Анастасии, колоритно, не обычно, интересное приключение в устье реки в поселении добродушных Камбоджийцев
  • В
    Виктория
    15 июля 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в
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    Камбодже по стандартному туру и желает расширить горизонты познания -в самый раз. Она стоит своих денег, вы увидете "нетуристическую" Камбоджу, прокатитесь с ветерком по джунгям (наши подростки были в восторге), увидите с высоты масштаб кхмеровских каменоломен, искупаетесь в настоящем, красивущем водопаде, попробуете на вкус настоящий камбоджийский кофе и кхмерскую кухню. Однозначно рекомендую.

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
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    стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль. Было супер!

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
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    он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в августе 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 416 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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