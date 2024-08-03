3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на плато Кулен и в Махендрапарвату
Откройте для себя тайны древней Камбоджи на плато Кулен и в Махендрапарвате. Вас ждут захватывающие виды, исторические открытия и незабываемые приключения
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€416 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
196€187 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 августа 2024Спасибо Анастасии, колоритно, не обычно, интересное приключение в устье реки в поселении добродушных Камбоджийцев
- ВВиктория15 июля 2024Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в
- ММарина7 июня 2024Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
- ЕЕлена6 апреля 2024экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
- ЕЕлена21 марта 2024Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
- ИИгорь15 марта 2024Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Нескучные экскурсии»
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