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своей профессии! Ни разу не пожалели о проведенном времени, каждая минута была ценна. Много информации, легкая подача с отсылками к религии, к современной жизни и личным восприятиям. Всего в меру, не нудно (что важно). Очень внимательна к интересам экскурсантов и нет навязывания своей точки зрения. Отличный собеседник. И плюсом Елена очень любит фотографировать и мы благодаря ей у нас куча шикарных фото!! Огромное ей СПАСИБО