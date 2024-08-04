скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
Завтра в 14:30
9 авг в 08:30
269€243 за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
280€238 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€156 за человека
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на плато Кулен и в Махендрапарвату
Откройте для себя тайны древней Камбоджи на плато Кулен и в Махендрапарвате. Вас ждут захватывающие виды, исторические открытия и незабываемые приключения
Начало: В вашем отеле
€176 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в древнюю культуру кхмеров и современные традиции на индивидуальной экскурсии по храмовому комплексу Ангкор
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Индивидуальная экскурсия на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор. Посетите до 10 храмов и каменных построек времен Ангкорской империи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
$363 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny4 августа 2024Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
- ООксана28 июля 2024Были с детьми на экскурсии в Ангкор-Ват, хочу выразить благодарность нашему гиду Александру за очень интересную и познавательную экскурсию, дети и взрослые получили новые знания и понимание о этом прекрасном месте. Спасибо!!!)
- ДДарья25 июля 2024Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов. Анастасия очень спокойная и приятная, с ней мы полностью погрузились в атмосферу Камбоджи, она ответила на абсолютно все наши вопросы. Спасибо от Саши и Даши☺️
- ААлександр23 июля 2024Замечательная экскурсия. Анастасия прекрасный гид, она рассказывала множество вещей из самых разных областей от ботаники до религии и все это сложилось в целостную картину. Отличный маршрут и очень яркая экскурсия.
- ИИрина19 июля 2024Экскурсию проводила Елена. Отличный позитивный человек с невероятной любовью к стране, храмовому комплексу на котором проводила экскурсию и с обожанием
- ВВиктория15 июля 2024Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в
- ММария19 июня 2024Если вы хотите незабываемый и комфортный отдых - вам к Анастасии! Она лучшая! Невероятно интересный рассказчик, спокойный, очень комфортный человек.
- ММарина7 июня 2024Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
- ММарина7 июня 2024Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
- ЕЕлена21 марта 2024Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в августе 2024
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