Экскурсии на 1 день в Сиеме-Реапе

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €156, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
На машине
скидка
10%
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
Завтра в 14:30
9 авг в 08:30
269243 за всё до 4 чел.
Сокровища Ангкора
На машине
скидка
15%
44 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
280238 за всё до 4 чел.
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
156 за человека
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
На машине
На мотоцикле
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на плато Кулен и в Махендрапарвату
Откройте для себя тайны древней Камбоджи на плато Кулен и в Махендрапарвате. Вас ждут захватывающие виды, исторические открытия и незабываемые приключения
Начало: В вашем отеле
176 за человека
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в древнюю культуру кхмеров и современные традиции на индивидуальной экскурсии по храмовому комплексу Ангкор
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
190 за всё до 8 чел.
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Индивидуальная экскурсия на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор. Посетите до 10 храмов и каменных построек времен Ангкорской империи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
$363 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    4 августа 2024
    Сием Реап. Нелегендарный городской тур
    Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Были с детьми на экскурсии в Ангкор-Ват, хочу выразить благодарность нашему гиду Александру за очень интересную и познавательную экскурсию, дети и взрослые получили новые знания и понимание о этом прекрасном месте. Спасибо!!!)
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Сокровища Ангкора
    Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов. Анастасия очень спокойная и приятная, с ней мы полностью погрузились в атмосферу Камбоджи, она ответила на абсолютно все наши вопросы. Спасибо от Саши и Даши☺️
    Благодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристовБлагодарим Анастасию за незабываемый день! Маршруты были продуманы так, чтобы мы не сталкивались с толпами туристов
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Сокровища Ангкора
    Замечательная экскурсия. Анастасия прекрасный гид, она рассказывала множество вещей из самых разных областей от ботаники до религии и все это сложилось в целостную картину. Отличный маршрут и очень яркая экскурсия.
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Экскурсию проводила Елена. Отличный позитивный человек с невероятной любовью к стране, храмовому комплексу на котором проводила экскурсию и с обожанием
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    своей профессии! Ни разу не пожалели о проведенном времени, каждая минута была ценна. Много информации, легкая подача с отсылками к религии, к современной жизни и личным восприятиям. Всего в меру, не нудно (что важно). Очень внимательна к интересам экскурсантов и нет навязывания своей точки зрения. Отличный собеседник. И плюсом Елена очень любит фотографировать и мы благодаря ей у нас куча шикарных фото!! Огромное ей СПАСИБО

  • В
    Виктория
    15 июля 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Александр - красавчик! Широкие познания, хорошо поставленная речь, ориентация на интересы заказчика. Экскурсия шикарная, для тех кто уже был в
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    Камбодже по стандартному туру и желает расширить горизонты познания -в самый раз. Она стоит своих денег, вы увидете "нетуристическую" Камбоджу, прокатитесь с ветерком по джунгям (наши подростки были в восторге), увидите с высоты масштаб кхмеровских каменоломен, искупаетесь в настоящем, красивущем водопаде, попробуете на вкус настоящий камбоджийский кофе и кхмерскую кухню. Однозначно рекомендую.

  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Сокровища Ангкора
    Если вы хотите незабываемый и комфортный отдых - вам к Анастасии! Она лучшая! Невероятно интересный рассказчик, спокойный, очень комфортный человек.
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    Все вовремя, интересно, приятно, вкусно! Профессиональные водители, хорошие машины, даже холодные полотенца в жару! Кроме запланированных экскурсий получили массу полезных советов и рекомендаций. Благодаря Насте удалось увидеть и узнать гораздо больше интересных мест и фактов, полетали на воздушном шаре, поужинали под редкой красоты национальные исторические танцы. От всего сердца благодарим Настю и Максима от нашей семьи и от души рекомендую гида! С уважением, Мария, Вадим и Лев)

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
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    с нашими ожиданиями, мы получили ответы на все вопросы. Отдельно хочу отметить грамотную организацию экскурсии и отлично построенный маршрут. Несмотря на расстояния и большое количество информации, наш сын- подросток ни разу не пожаловался на усталость. Также хочется отметить профессиональные качества нашего водителя, наличие воды и освежающих полотенец. Спасение в жаркую погоду. В общем, было круто, весело и очень интересно! Спасибо большое ещё раз!

  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
    Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
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    стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль. Было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На весь день»

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  1. Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
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  3. Сием Реап. Нелегендарный городской тур
  4. Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
  5. Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в августе 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 156 до 363 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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