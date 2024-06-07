1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€196 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
- ЕЕлена6 апреля 2024экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
- ЕЕлена21 марта 2024Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
- ИИгорь15 марта 2024Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
- ЕЕлена4 марта 2024Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь
- ссергей20 февраля 2024Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
- ААлексей4 февраля 2024Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
- ААнтон8 января 2024Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 196. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Сиема-Реапа и местам Камбоджи в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи