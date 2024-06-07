Выездные экскурсии из Сиема-Реапа

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
196 за всё до 8 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 2 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
190 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
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    стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль. Было супер!

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
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    он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
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    экскурсию именно так, чтобы мы смогли увидеть самое лучшее, что возможно за второй день посещения храмов Ангкора. За что большое спасибо. И даже двух дней для Ангкора оказалось очень мало.

  • Е
    Елена
    4 марта 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь
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    каждого в нашей небольшой группе, интересно и дозированно подавая материал. Александр «чувствует» группу. Как только внимание притуплялось, появлялся перерыв на кофе, местные вкусняшки, умывание у родника… Будем рекомендовать нашего гида знакомым:).

  • с
    сергей
    20 февраля 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
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    спойлерить - все очень интересно. Работа гида безупречна - полная информация об объектах (не только из википедии), отличный выбор маршрута и очередности посещения достопримечательностей (благодаря Андрею мы смогли посмотреть, практически пустой Ангкор Ват), ну и Андрей с нами вместе чертовски весело торговался на рынке (это отдельное веселое мероприятие). В общем мы ещё планируем вернуться в Камбоджу.

  • А
    Алексей
    4 февраля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
  • А
    Антон
    8 января 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Выездные»

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  2. Колоритная Азия на озере Тонлесап
  3. Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 196. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Сиема-Реапа и местам Камбоджи в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи
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