Необычные экскурсии по Сиему-Реапу

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
196 за всё до 8 чел.
Плато Кулен - святость и дикость
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Плато Кулен - святость и дикость
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
187 за всё до 4 чел.
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
187 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
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    стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль. Было супер!

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
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    он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
    Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
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    и птицы и даже повезло увидеть обряд их выпускания на волю. Зашли в храм 9 века, который есть в самом сердце Сием Реапа, прошлись по центральному рынку. Очень интересно было в военном музее познакомиться с крысами-саперами. Леся очень доходчиво рассказывает о жизни, верованиях и обычаях кхмеров. Она более 10 лет в Камбодже и очень грамотный экскурсовод, легкая и позитивная в общении. Отдельная благодарность за контакт водителя тук-тука со знанием английского, которым мы пользовались в дальнейшие дни.

  • Е
    Елена
    4 марта 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь
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    каждого в нашей небольшой группе, интересно и дозированно подавая материал. Александр «чувствует» группу. Как только внимание притуплялось, появлялся перерыв на кофе, местные вкусняшки, умывание у родника… Будем рекомендовать нашего гида знакомым:).

  • А
    Алексей
    4 февраля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
  • N
    Nadia
    21 ноября 2023
    Плато Кулен - святость и дикость
    Мы провели с Александром прекрасный день 21 ноября 2023 года, когда он нас забрал из гостиницы в 7.30 и вернул
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    обратно в 17 час - горные кхмеры вместе с историей империи 9-15 вв ожили в картинках, плюс настоящие джунгли, плюс река 1000 лингамов, плюс купание в водопаде, после которого лично я вылетела в эфир😎 А также предсказание монаха-отшельника, вкуснейший крепкий кофе и рассказ о матриархате… Александр 10 лет живет в Камбодже, говорит на языке, кажется, знает всех и попутно даёт исторические параллели с Лаосом, Вьетнамом и Китаем… Рекомендую!

    Мы провели с Александром прекрасный день 21 ноября 2023 года, когда он нас забрал из гостиницыМы провели с Александром прекрасный день 21 ноября 2023 года, когда он нас забрал из гостиницыМы провели с Александром прекрасный день 21 ноября 2023 года, когда он нас забрал из гостиницы
  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Плато Кулен - святость и дикость
    Леся провела нкм замечательную экскурсию. Она очень знающая и разбирающаяся во всех тонкостях местной жизни, истории, флоре и массе других
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    вопросов. В дополнение к стандартной программе Леся по желанию экскурсантов может показать дополнительные места и поделиться знаниями во многих областях местной жизни. Могу искренне рекомендовать Лесю самым требовательным туристам.

    Леся провела нкм замечательную экскурсию. Она очень знающая и разбирающаяся во всех тонкостях местной жизни, историиЛеся провела нкм замечательную экскурсию. Она очень знающая и разбирающаяся во всех тонкостях местной жизни, истории
  • И
    Ирина
    19 июля 2023
    Плато Кулен - святость и дикость
    С удовольствием поделюсь впечатлениями от поездки на плато Кулен в окрестностях Сиеп Рипа. Это было отличное сочетание природных красот и
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    даже активностей (купание в дивном водопаде явно наполнило организм бодростью и силой) и интереснейшей информации об истории, традициях и настоящей жизни местных жителей. И особенно тронуло, что гид искренне любит эту страну, ее народ, и делится этой любовью с нами, первый раз приехавшими в Камбоджу. И возникает неприодолимое желание вернуться!) Большое спасибо гиду за прекрасно проведенное время в этом чарующем месте. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Необычные»

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  3. Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
  4. Колоритная Азия на озере Тонлесап
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 196. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 18 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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