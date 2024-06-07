1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€196 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Кулен - святость и дикость
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
- ЕЕлена6 апреля 2024экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
- ЕЕлена21 марта 2024Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
- ИИгорь15 марта 2024Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
- ИИгорь15 марта 2024Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
- ЕЕлена4 марта 2024Мы провели прекрасный, насыщенный день на Плато Кулен. Александр великолепный гид. Он произвел впечатление эрудированного, широко мыслящего человека. Сумел увлечь
- ААлексей4 февраля 2024Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
- NNadia21 ноября 2023Мы провели с Александром прекрасный день 21 ноября 2023 года, когда он нас забрал из гостиницы в 7.30 и вернул
- ААнна26 октября 2023Леся провела нкм замечательную экскурсию. Она очень знающая и разбирающаяся во всех тонкостях местной жизни, истории, флоре и массе других
- ИИрина19 июля 2023С удовольствием поделюсь впечатлениями от поездки на плато Кулен в окрестностях Сиеп Рипа. Это было отличное сочетание природных красот и
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Необычные»
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