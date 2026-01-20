Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в настоящую Камбоджу
Для тех, кто хочет понять местную жизнь: быт, традиции, кухню, ремёсла (экскурсия из Сиемреапа)
Начало: У вашего отеля в Сиемреапе
30 янв в 08:00
31 янв в 07:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа
Увидеть забытые уголки истории, что затерялись в джунглях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 января 2026Огромное спасибо организаторам и гиду за замечательную экскурсию!
Мы с женой получили прекрасные впечатления и узнали много интересного о Камбодже, кхмерах
- ЛЛюдмила19 декабря 2025Спасибо большое организатору этой новой экскурсии! Получила огромное удовольствие от прогулки по деревне, рынку - впечатления просто «вау». Сопровождала нас
- ККсения26 ноября 2025Экскурсия - топ, понравилось все: сами храмы!!! Гид-камбоджийка Валя, свободно владеющая русским языком и максимально детально -материалом. Просто круто фотографирует
- ДДенис26 ноября 2025Недавно были на экскурсии в Ангкор-Ват — и хочу оставить отзыв, потому что всё прошло действительно хорошо. Учли все наши
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сиеме-Реапе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в январе 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 350. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март