пожелания по экскурсии. Организация оказалась очень удобной: нас забирали всегда вовремя, и из аэропорта, и в отель, и между разными точками. Не пришлось ни искать машину, ни ждать — это сильно экономило силы и время. Водитель Александр.



Отдельно хочу отметить гида по имени Лин. Очень приятный человек, спокойно всё объяснял, показывал интересные места, рассказывал то, что сам знает, а не заученный текст. Благодаря этому ходили не просто “посмотреть храм”, а действительно понимали, что и зачем видим.



В целом поездкой остались довольны. День прошёл спокойно, без напряжения, и мы увидели всё, что хотели. Хороший сервис и нормальные люди, которые стараются — за это отдельное спасибо.