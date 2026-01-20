Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
$230 за всё до 5 чел.
Погружение в настоящую Камбоджу
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Для тех, кто хочет понять местную жизнь: быт, традиции, кухню, ремёсла (экскурсия из Сиемреапа)
Начало: У вашего отеля в Сиемреапе
30 янв в 08:00
31 янв в 07:00
$250 за всё до 2 чел.
Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть забытые уголки истории, что затерялись в джунглях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    20 января 2026
    Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
    Огромное спасибо организаторам и гиду за замечательную экскурсию!
    Мы с женой получили прекрасные впечатления и узнали много интересного о Камбодже, кхмерах
    и чудесных старинных храмах!
    Все было организовано точно и в срок. Владимир был постоянно на связи, ответил на все вопросы, дал советы по пребыванию в Камбодже. Кхмерский гид (Нуон Соквенг - Ваня) прекрасно говорит по-русски, очень интересно рассказывает, подсказывает классные места и ракурсы для фото.
    Рекомендую эту экскурсию!

  • Л
    Людмила
    19 декабря 2025
    Погружение в настоящую Камбоджу
    Спасибо большое организатору этой новой экскурсии! Получила огромное удовольствие от прогулки по деревне, рынку - впечатления просто «вау». Сопровождала нас
    местная женщина Аннет, с ней перепробовали всю экзотику, включая рыбную пасту пятилетней выдержки). Для фанатов фото - поездка на волах! И даже вполне комфортно. Для всех любителей нетривиальных путешествий рекомендую. В заключение еще и вкусно накормили кхмерской едой в очаровательно-ностальгическом ресторанчике.

  • К
    Ксения
    26 ноября 2025
    Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
    Экскурсия - топ, понравилось все: сами храмы!!! Гид-камбоджийка Валя, свободно владеющая русским языком и максимально детально -материалом. Просто круто фотографирует
    по собственной инициативе, ставит кадр👌🏼 Рассказывает увлекательно, понятно, очень приятная в общении. Маршрут для одного дня максимально насыщенный.
    Логистика организована безупречно, отдельное спасибо водителю Александру.

  • Д
    Денис
    26 ноября 2025
    Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
    Недавно были на экскурсии в Ангкор-Ват — и хочу оставить отзыв, потому что всё прошло действительно хорошо. Учли все наши
    пожелания по экскурсии. Организация оказалась очень удобной: нас забирали всегда вовремя, и из аэропорта, и в отель, и между разными точками. Не пришлось ни искать машину, ни ждать — это сильно экономило силы и время. Водитель Александр.

    Отдельно хочу отметить гида по имени Лин. Очень приятный человек, спокойно всё объяснял, показывал интересные места, рассказывал то, что сам знает, а не заученный текст. Благодаря этому ходили не просто “посмотреть храм”, а действительно понимали, что и зачем видим.

    В целом поездкой остались довольны. День прошёл спокойно, без напряжения, и мы увидели всё, что хотели. Хороший сервис и нормальные люди, которые стараются — за это отдельное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа;
  2. Погружение в настоящую Камбоджу;
  3. Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа.
Какие места ещё посмотреть в Сиеме-Реапе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Ангкор-Ват.
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в январе 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 350. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март