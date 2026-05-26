Вы окажетесь вдали от туристических троп — среди джунглей и руин Бенг Мелеа и Кох Кер.
Полуразрушенные храмы, опутанные гигантскими корнями, и уникальная пирамида-прасат откроют историю и загадки Кхмерской империи. Атмосфера приключения и первооткрытия гарантирована.
Описание экскурсии
Храм Бенг Мелеа
Утопающий в джунглях, он напоминает раннюю версию Ангкор-Вата. Полуразрушенные галереи, коридоры, увитые корнями деревьев, и резные барельефы создают атмосферу заброшенности и мистики. Мы расскажем:
- почему Бенг Мелеа часто связывают с древними эпосами
- как легенды, мифы и ритуалы вплетались в планировку храмов
- об экспериментах с архитектурными формами и влиянии природы на святыни
Храмовый комплекс Кох Кер
Главная достопримечательность — семиуровневая пирамида Прасат Том высотой 35 м. Вы узнаете о необычной архитектуре Кох Кера, которая отличается строгой геометрией и монументальностью, и осмотрите скульптурные шедевры, которые прославляют индуистских богов.
Ещё в путешествии вы услышите:
- о трудностях доступа, логистике и логике размещения храмов вне Ангкора
- редких археологических находках в этих местах
- периоде политического раскола, когда столица временно была перенесена в Кох Кер
- правителе-реформаторе Джаявармане IV, который осмелился бросить вызов центру власти в Ангкоре
- почему дальние храмы так долго оставались вне туристических маршрутов
Примерный тайминг
8:00 — выезд
9:30–11:00 — Бенг Мелеа
12:30–15:30 — Кох Кер
18:00 — возвращение в Сиемреап
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, прохладная питьевая вода
- Дополнительные расходы: вход в Бенг Мелеа — $10 за чел., вход в Кох Кер — $15 за чел., обед — по желанию, в среднем $10 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,
