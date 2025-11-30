Вдали от туристических троп — но в самое сердце Камбоджи. С нами вы побываете на колоритном утреннем рынке без сувенирных магазинов, смените шум на тишину полей во время прогулки на гужевой повозке и увидите реальные ремесленные мастерские. Кульминацией станет посещение храма и благословение монаха с сакральной красной нитью. А финалом — кхмерский обед.

Описание экскурсии

Рынок, где время остановилось

Местный проводник проведёт нас по этому аутентичному уголку деревни: здесь нет сувенирных лавок, только запахи пряностей, свежая еда и реальный быт. Вы узнаете, что покупают, продают, готовят простые жители Камбоджи, и сможете пообщаться с ними, выбирая продукты.

По полям — на гужевой повозке

Самая фотогеничная часть программы и вояж в историю. На повозке, запряжённой волами, мы проедем по дорожкам мимо банановых плантаций и рисовых полей — неторопливо, как в старых семейных фильмах.

Чтобы вы ещё лучше прочувствовали ритм сельской жизни в Камбодже, остановимся у 100-летнего кхмерского дома. Вы увидите, как мастерицы превращают природные волокна в ковры и циновки, попробуете свежие кокосы и домашнюю копчёную рыбу.

Благословение монаха и нить-талисман

Кульминация маршрута — душевный визит в нетуристическую пагоду. В тишине храма вы получите благословение от монаха, который повяжет вам на запястье сакральную красную нить Сай Син. Согласно буддизму, этот древний оберег дарует защиту и удачу.

Обед в семейном ресторане и кулинарный мастер-класс (по желанию)

Насыщенное утро закончится традиционным кхмерским обедом. А если вы захотите большего погружения в местную кухню, то за доплату поучаствуете в гастрономическом мастер-классе. Он проходит в домике на рисовой ферме возле озера. Местная жительница поделится техниками, научит вас использовать специи и готовить несколько кхмерских блюд (например, амок и лок лак).

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят заглядывать за кулисы туристической сцены и узнавать, как живут другие.

Организационные детали