Для тех, кто хочет понять местную жизнь: быт, традиции, кухню, ремёсла
Вдали от туристических троп — но в самое сердце Камбоджи.
С нами вы побываете на колоритном утреннем рынке без сувенирных магазинов, смените шум на тишину полей во время прогулки на гужевой повозке и увидите реальные ремесленные мастерские. Кульминацией станет посещение храма и благословение монаха с сакральной красной нитью. А финалом — кхмерский обед.
Описание экскурсии
Рынок, где время остановилось
Местный проводник проведёт нас по этому аутентичному уголку деревни: здесь нет сувенирных лавок, только запахи пряностей, свежая еда и реальный быт. Вы узнаете, что покупают, продают, готовят простые жители Камбоджи, и сможете пообщаться с ними, выбирая продукты.
По полям — на гужевой повозке
Самая фотогеничная часть программы и вояж в историю. На повозке, запряжённой волами, мы проедем по дорожкам мимо банановых плантаций и рисовых полей — неторопливо, как в старых семейных фильмах.
Чтобы вы ещё лучше прочувствовали ритм сельской жизни в Камбодже, остановимся у 100-летнего кхмерского дома. Вы увидите, как мастерицы превращают природные волокна в ковры и циновки, попробуете свежие кокосы и домашнюю копчёную рыбу.
Благословение монаха и нить-талисман
Кульминация маршрута — душевный визит в нетуристическую пагоду. В тишине храма вы получите благословение от монаха, который повяжет вам на запястье сакральную красную нить Сай Син. Согласно буддизму, этот древний оберег дарует защиту и удачу.
Обед в семейном ресторане и кулинарный мастер-класс (по желанию)
Насыщенное утро закончится традиционным кхмерским обедом. А если вы захотите большего погружения в местную кухню, то за доплату поучаствуете в гастрономическом мастер-классе. Он проходит в домике на рисовой ферме возле озера. Местная жительница поделится техниками, научит вас использовать специи и готовить несколько кхмерских блюд (например, амок и лок лак).
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые любят заглядывать за кулисы туристической сцены и узнавать, как живут другие.
Организационные детали
Поедем на автомобиле с кондиционером. В машине есть прохладная питьевая вода
Обед в семейном ресторане включён в стоимость
Кулинарный мастер-класс стоит $35 за чел. и занимает 1–2 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиемреапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного.
Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы, читать дальше
уединённые деревни, мистические водопады и места, где время будто остановилось. Каждая программа продумана до мелочей — с легендами, деталями и живыми историями, которые делают путешествие особенным.
Комфортные трансферы по всей стране — надёжно, быстро и с вниманием к мелочам.
Если хочется не просто увидеть, а по-настоящему прочувствовать эту страну — будем рады организовать для вас это путешествие!